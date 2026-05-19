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Quem foi o Jogador do Ano do Chelsea? O “destaque da equipe” recebe o reconhecimento do ex-jogador do Blues Gary Cahill, após superar Cole Palmer e Enzo Fernández
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O Chelsea se prepara para entrar em uma nova era
Após marcar 30 gols pelo Brighton em duas temporadas de grande rendimento no futebol inglês, Pedro foi contratado pelo Chelsea no verão de 2025 e imediatamente integrado ao elenco que conquistou a glória na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos.
Um início de sonho com os Blues foi um pouco prejudicado pelos eventos que se seguiram, com Enzo Maresca sendo demitido do cargo de técnico no início de 2026. Liam Rosenior comandou o Chelsea em 23 jogos antes de seguir o mesmo caminho.
Calum McFarlane levou os Blues à final da FA Cup de 2026 enquanto ocupava o cargo interino, mas a equipe sofreu uma decepção em Wembley ao enfrentar o Manchester City. Foi anunciado que Xabi Alonso assumirá o comando antes da próxima temporada.
Resta saber quem ele terá à sua disposição, com mais uma janela de transferências prestes a se abrir em junho, o que promete mais idas e vindas, mas Pedro fez o suficiente — com uma campanha de 20 gols — para sugerir que terá um papel importante a desempenhar na nova era do gigante do oeste de Londres.
Pedro foi eleito o Jogador do Ano do Blues
Em entrevista exclusiva ao GOAL durante o evento Famous CFC, com tema da final da FA Cup, realizado nos Estados Unidos, o ex-jogador do Chelsea, Cahill, disse, quando questionado sobre quem seria o seu Jogador do Ano de 2025-26 em Stamford Bridge: “Para mim, provavelmente João Pedro.
“Acho que ele tem sido o destaque do Chelsea nesta temporada, tendo que atuar em diferentes posições, seja como camisa 10, camisa 9 ou, às vezes, na lateral do trio de ataque. Ele agora acrescentou gols e assistências ao seu jogo e é, de modo geral, um jogador de ponta. Eu diria que é ele.”
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Será que Fernández pode se tornar um jogador ao estilo de Lampard?
Outro jogador que tem marcado gols com frequência é o meio-campista argentino Fernández, com o dinâmico jogador de 25 anos balançando as redes em 14 ocasiões em todas as competições. O campeão da Copa do Mundo tem sido comparado à lenda do Chelsea, Frank Lampard.
Questionado se o sul-americano pode justificar todo esse entusiasmo e apresentar os números que fizeram do ícone do Blues um dos melhores do esporte, Cahill disse: “Acho que esse provavelmente é o próximo objetivo dele, porque acredito que ele seja um jogador muito influente quando aparece para marcar um gol. Gosto bastante dele nessa função mais avançada.
“Ele me lembra um pouco o Frank, na maneira como sincroniza suas investidas na área. Ele parece sempre estar no lugar certo para criar uma chance — tem faro de gol. Imagino que, em termos de evolução e aprimoramento, talvez ele tenha algo assim em mente, porque isso é único. Quando você olha para o Frank, isso é único. Mostre-me um meio-campista hoje em dia que marque 20 gols por temporada como padrão. Isso vale seu peso em ouro.
“Esses números e esses gols, em termos de como isso geraria pontos para o clube, seriam enormes. Eu o vejo como uma espécie de figura de liderança e talvez isso seja algo que ele esteja buscando para continuar se esforçando e tentando marcar gols, porque ele marcou alguns gols decisivos nesta temporada.”
O Chelsea abraça a família global dos Blues
Nem Pedro nem Fernández conseguiram marcar contra o City em partidas decisivas por títulos importantes. O Chelsea, no entanto, demonstrou que continua sendo um forte candidato aos maiores troféus e continua dando à sua torcida mundial motivos para comemorar.
Cahill — que conquistou dois títulos da Premier League, Copas da Inglaterra e Ligas Europeias ao longo de oito anos memoráveis no Bridge, além de um título da Liga dos Campeões — acrescentou, fazendo com que torcedores de todo o mundo se sintam parte da grande família dos Blues: “É disso que se tratam esses eventos — eventos famosos do CFC como este.
“Já participei de alguns. Obviamente, este aqui em Chicago, onde tivemos a Coors Light. Foi uma grande ocasião, independentemente do resultado. Mas o ânimo estava alto. É bom ter esse contato com os torcedores. Você percebe o quão grande é o Chelsea quando começa a viajar, após a aposentadoria, e vê todos esses torcedores.
“Eles vêm às centenas e é bom ter essa interação, porque, como jogadores, a gente joga e os vê de longe. É bom estar no campo agora e interagir com os torcedores. Acho que eles tiveram um bom dia. Estão animados, obviamente, apesar do resultado. Foi um grande evento.”
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Faltam dois jogos decisivos da Premier League
O Chelsea, que continua na briga por um lugar entre os oito primeiros nesta temporada e pela classificação para as competições europeias de 2026-27, tem mais dois jogos pela frente. O primeiro deles, com Cahill acompanhando de perto os acontecimentos, será contra o velho rival Tottenham, na terça-feira, em Londres. Em seguida, o time enfrentará o Sunderland no Stadium of Light na última rodada.
Gary Cahill falou em Chicago no The Famous CFC, apresentado pela Coors Light, a última parada dos eventos internacionais de interação com os torcedores do Chelsea FC na temporada 2025-26. O The Famous CFC oferece aos torcedores do Chelsea de todo o mundo a chance de se encontrar com outros torcedores do Blues e desfrutar de sessões de perguntas e respostas, quiz, jogos e a oportunidade de tirar uma foto com o troféu da Premier League.