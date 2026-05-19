Quem foi o Jogador do Ano do Chelsea? O “destaque da equipe” recebe o reconhecimento do ex-jogador do Blues Gary Cahill, após superar Cole Palmer e Enzo Fernández

Após marcar 30 gols pelo Brighton em duas temporadas de grande rendimento no futebol inglês, Pedro foi contratado pelo Chelsea no verão de 2025 e imediatamente integrado ao elenco que conquistou a glória na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos.

Um início de sonho com os Blues foi um pouco prejudicado pelos eventos que se seguiram, com Enzo Maresca sendo demitido do cargo de técnico no início de 2026. Liam Rosenior comandou o Chelsea em 23 jogos antes de seguir o mesmo caminho.

Calum McFarlane levou os Blues à final da FA Cup de 2026 enquanto ocupava o cargo interino, mas a equipe sofreu uma decepção em Wembley ao enfrentar o Manchester City. Foi anunciado que Xabi Alonso assumirá o comando antes da próxima temporada.

Resta saber quem ele terá à sua disposição, com mais uma janela de transferências prestes a se abrir em junho, o que promete mais idas e vindas, mas Pedro fez o suficiente — com uma campanha de 20 gols — para sugerir que terá um papel importante a desempenhar na nova era do gigante do oeste de Londres.