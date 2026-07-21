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Quem está à frente dele? Victor Osimhen é considerado um dos “cinco melhores” atacantes do futebol mundial, e o jogador da seleção da Nigéria se junta a Harry Kane e Erling Haaland no grupo de talentos de elite
Osimhen entra para a elite dos atacantes
Osimhen consolidou firmemente sua reputação como um dos principais artilheiros do futebol europeu após uma passagem prolífica pela Super Lig. Seu ex-companheiro de equipe Frankowski, atualmente emprestado ao Stade Rennais, acredita que o impacto do nigeriano é comparável ao dos melhores do esporte.
Frankowski não hesitou em destacar que o ex-jogador do Napoli possui uma garra única, semelhante à de outros talentos de nível mundial, como Erling Haaland e Harry Kane. O lateral-ala observou que Osimhen é talvez um dos cinco melhores atacantes do mundo, citando sua constante preparação mental e física para cada partida.
“Osimhen, um atacante de nível mundial, talvez esteja entre os cinco melhores. A maneira como ele está sempre preparado para a partida, a fome que tem de marcar gols, também é impressionante. Eu poderia ficar falando dele sem parar”, afirmou Frankowski em entrevista ao onet.
Rumores sobre transferências e debates técnicos
Apesar dos elogios de quem já jogou ao seu lado, Osimhen continua sendo uma figura que gera intenso debate no mercado de transferências. Embora seu histórico de gols seja inegável — tendo encerrado a última temporada com 22 gols e oito assistências em todas as competições —, alguns críticos sugerem que seu estilo pode não se encaixar em todos os clubes de elite.
O jogo versátil do nigeriano, caracterizado por seu domínio aéreo e pressão agressiva, faz dele um pesadelo para os zagueiros, mas a discussão sobre sua “técnica limpa” continua acalorada. No entanto, Frankowski insiste que a confiança que emana de estrelas como Osimhen é o que define um vestiário de alto nível.
A vida após as estrelas do Galatasaray
Frankowski agora trilha seu próprio caminho na Ligue 1 com o Stade Rennais, onde trabalha sob o comando de seu ex-técnico no RC Lens, Franck Haise. O polonês está determinado a reconquistar sua vaga na seleção nacional após um período difícil, marcado por lesões musculares.
Ao refletir sobre os grandes nomes que conheceu, ele citou jogadores como Dries Mertens e Fernando Muslera como grandes influências. “Você entra no vestiário do Galatasaray e pensa: ‘Uau, eu assistia esses caras na TV até ontem, e agora estamos jogando no mesmo time’”, acrescentou Frankowski.
- AFP
Ambições na seleção nacional
O jogador de 31 anos busca agora aproveitar seu bom desempenho no clube para conquistar seu retorno à seleção polonesa de Jan Urban antes dos jogos da Liga das Nações no outono. Depois de ficar bastante tempo afastado durante a primavera devido a problemas na panturrilha, Frankowski chegou ao Rennes uma semana antes de seus companheiros para garantir que sua forma física estivesse no nível ideal.
Ele admite que a motivação para voltar à seleção está maior do que nunca. “Faz um tempo que não jogo pela seleção. Estou ainda mais motivado para voltar e ser uma peça importante do time”, explicou.
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