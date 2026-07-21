Quem está à frente dele? Victor Osimhen é considerado um dos “cinco melhores” atacantes do futebol mundial, e o jogador da seleção da Nigéria se junta a Harry Kane e Erling Haaland no grupo de talentos de elite

Osimhen consolidou firmemente sua reputação como um dos principais artilheiros do futebol europeu após uma passagem prolífica pela Super Lig. Seu ex-companheiro de equipe Frankowski, atualmente emprestado ao Stade Rennais, acredita que o impacto do nigeriano é comparável ao dos melhores do esporte.

Frankowski não hesitou em destacar que o ex-jogador do Napoli possui uma garra única, semelhante à de outros talentos de nível mundial, como Erling Haaland e Harry Kane. O lateral-ala observou que Osimhen é talvez um dos cinco melhores atacantes do mundo, citando sua constante preparação mental e física para cada partida.

“Osimhen, um atacante de nível mundial, talvez esteja entre os cinco melhores. A maneira como ele está sempre preparado para a partida, a fome que tem de marcar gols, também é impressionante. Eu poderia ficar falando dele sem parar”, afirmou Frankowski em entrevista ao onet.