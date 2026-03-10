Goal.com
Iran FahnenGetty
SID

Quem, em sã consciência, enviaria sua seleção nacional para um lugar assim?” Presidente sugere boicote à Copa do Mundo

O presidente da Federação Iraniana de Futebol voltou a questionar a participação da seleção masculina no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

“Se a Copa do Mundo for assim, quem em sã consciência mandaria sua seleção nacional para um lugar assim?”, disse Mehdi Taj na televisão estatal iraniana. O Irã deve disputar seus jogos da fase preliminar nos EUA, dois em Los Angeles e um em Seattle.

  • Taj fez suas declarações em relação aos incidentes envolvendo a seleção feminina, que participou do Campeonato Asiático na Austrália. De acordo com o governo australiano, pelo menos cinco jogadoras solicitaram asilo após a eliminação na fase preliminar. Entre elas está a capitã Zahra Ghanbari. Taj, por outro lado, afirmou que as jogadoras foram sequestradas e agora estão sendo mantidas como “reféns”.

  • Taj responsabiliza Trump pelo suposto sequestro de jogadoras

    Algumas das jogadoras foram rotuladas pela televisão estatal iraniana como “traidoras em tempo de guerra” depois de se recusarem a cantar o hino nacional antes da derrota na estreia contra a Coreia do Sul. Nos dois jogos seguintes, Taj observou que toda a equipe cantou o hino nacional e fez continência.

    Taj responsabilizou o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo suposto sequestro das jogadoras. “Ele ameaçou a Austrália: se vocês não lhes concederem asilo, eu lhes concederei asilo nos EUA.” Após o último jogo, a polícia australiana “segundo nossas informações, retirou uma ou duas jogadoras do hotel”. Taj acrescentou: “Como se pode estar otimista em relação a uma Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos?”

