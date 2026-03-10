Quem, em sã consciência, enviaria sua seleção nacional para um lugar assim?” Presidente sugere boicote à Copa do Mundo

Algumas das jogadoras foram rotuladas pela televisão estatal iraniana como “traidoras em tempo de guerra” depois de se recusarem a cantar o hino nacional antes da derrota na estreia contra a Coreia do Sul. Nos dois jogos seguintes, Taj observou que toda a equipe cantou o hino nacional e fez continência.

Taj responsabilizou o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo suposto sequestro das jogadoras. “Ele ameaçou a Austrália: se vocês não lhes concederem asilo, eu lhes concederei asilo nos EUA.” Após o último jogo, a polícia australiana “segundo nossas informações, retirou uma ou duas jogadoras do hotel”. Taj acrescentou: “Como se pode estar otimista em relação a uma Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos?”