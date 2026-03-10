Quem, em sã consciência, enviaria sua seleção nacional para um lugar assim?” Presidente sugere boicote à Copa do Mundo

“Se a Copa do Mundo for assim, quem em sã consciência mandaria sua seleção nacional para um lugar assim?”, disse Mehdi Taj na televisão estatal iraniana. O Irã deve disputar seus jogos da fase preliminar nos EUA, dois em Los Angeles e um em Seattle.
Taj fez suas declarações em relação aos incidentes envolvendo a seleção feminina, que participou do Campeonato Asiático na Austrália. De acordo com o governo australiano, pelo menos cinco jogadoras solicitaram asilo após a eliminação na fase preliminar. Entre elas está a capitã Zahra Ghanbari. Taj, por outro lado, afirmou que as jogadoras foram sequestradas e agora estão sendo mantidas como “reféns”.
Taj responsabiliza Trump pelo suposto sequestro de jogadoras
Algumas das jogadoras foram rotuladas pela televisão estatal iraniana como “traidoras em tempo de guerra” depois de se recusarem a cantar o hino nacional antes da derrota na estreia contra a Coreia do Sul. Nos dois jogos seguintes, Taj observou que toda a equipe cantou o hino nacional e fez continência.
Taj responsabilizou o presidente dos EUA, Donald Trump, pelo suposto sequestro das jogadoras. “Ele ameaçou a Austrália: se vocês não lhes concederem asilo, eu lhes concederei asilo nos EUA.” Após o último jogo, a polícia australiana “segundo nossas informações, retirou uma ou duas jogadoras do hotel”. Taj acrescentou: “Como se pode estar otimista em relação a uma Copa do Mundo que será realizada nos Estados Unidos?”