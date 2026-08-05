Manchester City
Traduzido por
Quem é Sacha Lewis? Revelação da academia feminina do Manchester City assina primeiro contrato profissional após façanhas que lhe renderam o prêmio de Jogadora da Temporada na equipe Next Gen
Um sonho realizado em Manchester
O Manchester City garantiu oficialmente o futuro a longo prazo da promissora defensora adolescente Sacha Lewis, que assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. A lateral de 18 anos, natural de Bury e torcedora do clube desde a infância, completou uma trajetória notável pelas categorias de base.
Tendo ingressado originalmente na estrutura da equipe no nível sub-14, Lewis subiu gradualmente de categoria na City Football Academy. Agora, ela se torna o mais recente caso de sucesso a surgir da Girls' Academy, espelhando a recente progressão da também defensora Gracie Prior ao elenco profissional principal. Lewis manterá a camisa 47 ao fazer sua transição definitiva para o ambiente do time principal.
O acordo, que marca esse momento importante, chega após uma campanha individual estelar da jovem na temporada 2025/26. Lewis foi eleita a Jogadora da Temporada da equipe Next Gen do City, sendo uma força motriz para que o time garantisse a quinta colocação em sua temporada inaugural.
"Significa ainda mais porque eu torço para o City"
Entrar em um elenco principal é sempre uma tarefa formidável, mas fazer isso em um clube que acaba de conquistar a dobradinha doméstica, vencendo tanto o título da Barclays Women's Super League quanto a Women's FA Cup em 2025-26, destaca o enorme potencial da adolescente.
Ao falar sobre o momento marcante em sua ainda incipiente carreira, Lewis, irmã mais nova da estrela do time masculino do Man City, Rico Lewis, admitiu que sua ligação profunda com o clube tornou a ocasião particularmente emocionante.
"É incrível. Muito trabalho duro foi feito e é uma conquista muito grande", afirmou após o anúncio. "Estou orgulhosa. Significa muito, significa ainda mais porque eu torço para o City. Estar aqui na Academia, não são muitas pessoas que têm essa oportunidade, então sou muito grata."
- Manchester City
Sjögran exalta "exemplo brilhante" para jovens jogadores
A promoção de mais um talento formado em casa é um impulso significativo para a trajetória de desenvolvimento do clube, sentimento reforçado com entusiasmo pela diretora de futebol do Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran elogiou a maturidade da jogadora de 18 anos e destacou o esforço coletivo necessário para preparar atletas para as exigências do futebol de elite.
"Este é um momento especial para Sacha, e ela merece isso plenamente", explicou Sjögran. "O desenvolvimento dela é mais uma demonstração do caminho incrível que nossas jovens jogadoras têm até o time principal, e ela tem sido um exemplo brilhante para suas companheiras de equipe, apesar de ainda ter apenas 18 anos."
A diretora de futebol também aproveitou a oportunidade para elogiar a chefe da academia feminina, Hannah Dingley, e a treinadora principal Izzy Christiansen por seus papéis fundamentais no desenvolvimento de Lewis nas categorias do Next Gen. "Com seu talento e sua atitude, ela certamente tem um futuro brilhante no futebol", acrescentou Sjögran.
O caminho para jogar regularmente no time principal
Embora este seja o primeiro contrato profissional de Lewis, ela já não é nenhuma novata no ambiente intenso da equipe principal de Andrée Jeglertz. A adolescente foi incluída no elenco relacionado para partidas de alto risco na temporada passada, incluindo os dois primeiros confrontos do City na WSL contra os rivais na disputa pelo título Chelsea e Brighton & Hove Albion. Ela também ganhou experiência valiosa ao ser relacionada para a tensa semifinal da Copa da Liga, em janeiro, contra o Chelsea.
Além disso, a internacional inglesa sub-19 já teve a oportunidade de atuar pelo time principal em solo estrangeiro. Durante a turnê de pré-temporada do City pela Austrália, em 2024, ela entrou como substituta em Perth e ajudou sua equipe a garantir uma vitória nos pênaltis sobre o Leicester City.
Enquanto o Manchester City se prepara para defender seu título da WSL na próxima temporada, a integração formal de joias da base como Lewis mostra que o clube segue firmemente comprometido em construir para o futuro enquanto domina o presente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.