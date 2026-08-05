O Manchester City garantiu oficialmente o futuro de longo prazo da promissora jovem defensora Sacha Lewis, que assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. A lateral de 18 anos, natural de Bury e torcedora do clube desde a infância, concluiu uma trajetória notável pelas categorias de base.

Depois de ingressar originalmente na estrutura da equipe no nível sub-14, Lewis subiu gradualmente de patamar na City Football Academy. Agora, ela se torna o caso de sucesso mais recente vindo da Academia Feminina, espelhando a recente progressão da também defensora Gracie Prior ao elenco profissional principal. Lewis manterá a camisa 47 ao fazer sua transição em definitivo para o ambiente do time principal.

O acordo, que marca esse momento importante, chega após uma campanha individual estelar da jovem na temporada 2025-26. Lewis foi eleita a Jogadora da Temporada da equipe Next Gen do City, atuando como uma força motriz para que o time garantisse a quinta colocação durante sua temporada inaugural.