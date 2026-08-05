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Quem é Sacha Lewis? Formada na Academia Feminina do Manchester City assina o primeiro contrato profissional após atuações de destaque que lhe renderam o prêmio de Jogadora da Temporada no time Next Gen
Um sonho realizado em Manchester
O Manchester City garantiu oficialmente o futuro de longo prazo da promissora jovem defensora Sacha Lewis, que assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. A lateral de 18 anos, natural de Bury e torcedora do clube desde a infância, concluiu uma trajetória notável pelas categorias de base.
Depois de ingressar originalmente na estrutura da equipe no nível sub-14, Lewis subiu gradualmente de patamar na City Football Academy. Agora, ela se torna o caso de sucesso mais recente vindo da Academia Feminina, espelhando a recente progressão da também defensora Gracie Prior ao elenco profissional principal. Lewis manterá a camisa 47 ao fazer sua transição em definitivo para o ambiente do time principal.
O acordo, que marca esse momento importante, chega após uma campanha individual estelar da jovem na temporada 2025-26. Lewis foi eleita a Jogadora da Temporada da equipe Next Gen do City, atuando como uma força motriz para que o time garantisse a quinta colocação durante sua temporada inaugural.
"Significa ainda mais porque eu torço para o City"
Entrar em um elenco principal é sempre uma tarefa formidável, mas fazer isso em um clube que acaba de conquistar uma dobradinha nacional, vencendo tanto o título da Barclays Women's Super League quanto a Women's FA Cup em 2025-26, destaca o enorme potencial da adolescente.
Ao falar sobre o momento marcante em sua carreira ainda inicial, Lewis, irmã mais nova da estrela do time masculino do Man City, Rico Lewis, admitiu que sua ligação profunda com o clube tornou a ocasião particularmente emocionante.
"É incrível. Muito trabalho duro foi feito e é uma conquista enorme", afirmou após o anúncio. "Estou orgulhosa. Significa muito, significa ainda mais porque eu torço para o City. Estar aqui na academia, não são muitas pessoas que têm essa oportunidade, então sou muito grata."
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Sjögran elogia "exemplo brilhante" para jovens jogadores
A promoção de mais um talento formado em casa representa um impulso significativo para o caminho de desenvolvimento do clube, sentimento reforçado com entusiasmo pela diretora de futebol do Manchester City, Therese Sjögran.
Sjögran elogiou a maturidade da jogadora de 18 anos e destacou o esforço conjunto necessário para preparar atletas para as exigências do futebol de elite.
"Este é um momento especial para Sacha, e ela merece plenamente", explicou Sjögran. "O desenvolvimento dela é mais uma demonstração do caminho incrível que nossas jovens jogadoras têm até o time principal, e ela tem sido um exemplo brilhante para suas companheiras de equipe, apesar de ainda ter apenas 18 anos."
A diretora de futebol também aproveitou a oportunidade para elogiar a chefe da Academia Feminina, Hannah Dingley, e a técnica principal Izzy Christiansen por seus papéis fundamentais no desenvolvimento de Lewis nas categorias Next Gen. "Com seu talento e sua atitude, ela certamente tem um futuro brilhante no futebol", acrescentou Sjögran.
O caminho para jogar regularmente no time principal
Embora este seja o primeiro contrato profissional de Lewis, ela já não é estranha ao ambiente intenso da equipe principal de Andrée Jeglertz. A adolescente ganhou um lugar no elenco relacionado para partidas de alto risco na última temporada, incluindo os dois primeiros confrontos do City na WSL contra os rivais pelo título Chelsea e Brighton & Hove Albion. Ela também adquiriu uma experiência valiosa ao ser incluída no elenco para o tenso duelo da semifinal da Copa da Liga, em janeiro, contra o Chelsea.
Além disso, a internacional inglesa sub-19 já teve contato com a equipe principal em solo estrangeiro. Durante a turnê de pré-temporada do City pela Austrália, em 2024, ela entrou como substituta em Perth e ajudou sua equipe a garantir uma vitória nos pênaltis sobre o Leicester City.
Enquanto o Manchester City se prepara para defender seu título da WSL na próxima temporada, a integração formal de estrelas da base como Lewis prova que o clube segue firmemente comprometido em construir para o futuro enquanto domina o presente.
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