Quem é Riccardo Cassano, nascido em 2009 e convocado por Mancini para a seleção italiana

E justamente Riccardo Cassano é o jogador mais jovem da lista: meio-campista nascido em 2009, ele é um dos pupilos de Cesc Fabregas, que espera o momento certo para fazê-lo estrear no time principal. É um organizador de jogo que pode atuar tanto pelo centro em um meio-campo com três jogadores quanto como volante em uma dupla de meio-campo: tem grande visão de jogo, e quem o conhece bem diz que, em campo, joga com a tranquilidade de um jogador de 30 anos. Sua referência é o companheiro de equipe Perrone, e o técnico espanhol o comparou, pelas características, a Pirlo e Iniesta.