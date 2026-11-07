A 11ª rodada do campeonato marca a última antes de uma nova pausa para as seleções, que disputarão a Nations League e diversos amistosos. No Grupo 1 da Liga A da Nations League, a Itália está na chave com Turquia, França e Bélgica; a seleção italiana de Mancini enfrentará as duas últimas equipes nos dias 12 e 15 de novembro, respectivamente. O técnico da seleção mudou 12 jogadores na lista de convocados em relação às convocações anteriores, alguns deles chamados pela primeira vez: primeira convocação para Cissé, do Milan, Lontani, do Parma, e Liberali e Cassano, do Como.
Quem é Riccardo Cassano, nascido em 2009 e convocado por Mancini para a seleção italiana
- Getty Images Sport
Quem é Cassano: posição e características
E justamente Riccardo Cassano é o jogador mais jovem da lista: meio-campista nascido em 2009, ele é um dos pupilos de Cesc Fabregas, que espera o momento certo para fazê-lo estrear no time principal. É um organizador de jogo que pode atuar tanto pelo centro em um meio-campo com três jogadores quanto como volante em uma dupla de meio-campo: tem grande visão de jogo, e quem o conhece bem diz que, em campo, joga com a tranquilidade de um jogador de 30 anos. Sua referência é o companheiro de equipe Perrone, e o técnico espanhol o comparou, pelas características, a Pirlo e Iniesta.
Mancini pode fazê-lo estrear pela seleção italiana antes mesmo de ter jogado na Serie A, como já fez no passado com Nicolò Zaniolo. A Itália enfrentará a França em 12 de novembro e jogará contra a Bélgica no dia 15. Uma dessas duas datas pode marcar uma virada para Cassano. Confira a lista completa dos convocados pelo técnico da seleção italiana para os próximos dois jogos da Nations League.
GOLEIROS: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus).
DEFENSORES: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta).
MEIO-CAMPISTAS: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).
ATACANTES: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).
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