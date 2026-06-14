Quem acordou cedo para assistir ao jogo entre Austrália e Turquia se deparou logo com uma surpresa nas escalações iniciais: no gol da seleção de Popovic não estava Mathew Ryan, do Levante, como todos esperavam, mas o técnico escalou Patrick Beach, jogador de 2003 do Melbourne City, que, em teoria, deveria ser até mesmo o terceiro goleiro, com Paul Izzo, do Randers, como reserva de Ryan. Uma escolha que pegou todo mundo de surpresa e, antes do início da partida, até causou espanto em alguns, mas o goleiro agradeceu ao técnico com uma atuação de alto nível, fechando o gol com chave de ouro. E agora, daí, ninguém mais o tira.
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Quem é Patrick Beach, de terceiro goleiro a titular da Austrália na Copa do Mundo: defesas decisivas contra a Turquia de Calhanoglu e Yildiz
ESTREIA
Se a Austrália venceu a estreia na Copa do Mundo contra a Turquia, isso também se deve às defesas desse jovem que, antes dessa partida, não havia jogado nem um minuto com a camisa da seleção nacional. A estreia absoluta em partidas oficiais — antes, ele havia jogado apenas alguns amistosos — aconteceu justamente na Copa do Mundo, um dos contos de fadas deste torneio para um rapaz que partiu sem expectativas para ser o terceiro goleiro. Em vez disso, conquistou a confiança de Popovic, virando a hierarquia e deixando no banco um goleiro como Ryan, com mais de 100 partidas pela seleção.
A PARTIDA DE VOLEIBOL DE PRAIA
Uma das melhores defesas foi a que fez no chute de Bardakci, desviando a bola com a ponta dos dedos depois de se esticar ao máximo para alcançá-la. Foram oito chutes a gol da Turquia defendidos pelo goleiro australiano, que também se destacou por liderar a defesa com personalidade, dando orientações constantes aos companheiros. Beach estava tão envolvido neste jogo que, quando Metcalfe selou a vitória ao marcar a quinze minutos do fim, o goleiro atravessou todo o campo para comemorar com os companheiros. Uma noite de sonho.