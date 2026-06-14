Quem é Patrick Beach, de terceiro goleiro a titular da Austrália na Copa do Mundo: defesas decisivas contra a Turquia de Calhanoglu e Yildiz

Quem acordou cedo para assistir ao jogo entre Austrália e Turquia se deparou logo com uma surpresa nas escalações iniciais: no gol da seleção de Popovic não estava Mathew Ryan, do Levante, como todos esperavam, mas o técnico escalou Patrick Beach, jogador de 2003 do Melbourne City, que, em teoria, deveria ser até mesmo o terceiro goleiro, com Paul Izzo, do Randers, como reserva de Ryan. Uma escolha que pegou todo mundo de surpresa e, antes do início da partida, até causou espanto em alguns, mas o goleiro agradeceu ao técnico com uma atuação de alto nível, fechando o gol com chave de ouro. E agora, daí, ninguém mais o tira.