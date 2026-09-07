Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
simone Inzaghi - jens wissing - marino pusic - ange Postecoglou - سيموني إنزاجي - أنجي بوستيكوجلو - مارينو بوسيتش - ينز فيسينجkooora
GOAL

Traduzido por

Quem é o maior beneficiado? O mercado da liga saudita sorri para o quarteto de elite e vira o rosto para o Al-Nassr!

Especiais e Opinião
Al-Nassr
Al Hilal
Al-Ittihad
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Mercado explosivo na liga saudita

O mercado de transferências de verão do Campeonato Saudita fechou as portas, mas os efeitos do mercado seguirão presentes com o início da competição de verdade, depois que os clubes de ponta entraram na temporada com elencos completamente diferentes em termos de nomes, funções e forma de construção da equipe. 

E, enquanto alguns dos grandes optaram por injetar sangue novo e remodelar determinadas posições, outros preferiram preservar a estrutura básica e se contentar com reforços pontuais, tornando a comparação agora mais clara: quem realmente saiu mais forte do mercado?

Ao olhar para as novas contratações, o cenário parece empolgante: Al-Ahli e Al-Hilal entraram com força no mercado, o Al-Ittihad se movimentou, porém em ritmo mais tranquilo, enquanto o Al-Nassr adotou o caminho mais conservador. Mas o número de contratações por si só não basta para julgar, porque o valor do mercado se revela no quanto os que chegaram atendem às reais necessidades de cada equipe.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al Ahly: qualidade evidente diante da saída de grandes estrelas

    O Al-Ahli foi um dos clubes de elite mais ativos, após contratar Abu Bakr Sidi Kinté, Mishaal Al-Mutairi, Eduard Spertsyan, Nayef Massoud, Francisco Trincão, Abdullah Radif, Saeed Baattiya, Ibrahima Diabi e Artem Bondarenko.

    A lista traz uma diversidade evidente entre elementos locais e contratações estrangeiras, com nomes capazes de elevar a qualidade ofensiva e técnica, encabeçados por Trincão, Spertsyan e Ibrahima Diabi.

    Em contrapartida, porém, a maior questão continua ligada ao que a equipe perdeu, especialmente após as saídas de Riyad Mahrez e Franck Kessié. Por isso, o sucesso do mercado do Al-Ahli não será medido apenas pelo que os que chegaram apresentarem, mas pela capacidade deles de preencher a lacuna deixada por nomes que tinham grande peso dentro do sistema.

    Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

    • Publicidade
  • جابرييل مارتينيلي - الهلال السعوديx/Alhilal_FC

    O Al-Hilal: reconstrução completa do setor ofensivo

    O Al-Hilal optou por entrar em um amplo processo de mudança, após adicionar ao seu elenco Abdullah Al-Anzi, Sabri Dahl, Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnoukh, Nawaf Al-Habashi, Crysencio Summerville, Mohammed Mahzari, Ollie Watkins e Gabriel Martinelli.

    Leia também: Oficial: o Al-Ittihad contrata veterano astro europeu

    O que chama a atenção aqui é que o Al-Hilal não buscava apenas aumentar o número de jogadores, mas sim remodelou sua identidade ofensiva de forma clara. Summerville, Martinelli e Watkins, especificamente, representam uma virada em direção à velocidade, à dinâmica e ao ritmo elevado, em uma tentativa de formar uma linha de frente mais capaz de pressionar e realizar transições.

    Por isso, o Al-Hilal pode ser considerado um dos clubes de elite que mais mudou do ponto de vista técnico, especialmente porque a chegada dos novos nomes veio simultaneamente à saída de um número de elementos importantes, o que significa que o "Za'eem" não se limitou a remendar, mas optou por redesenhar as feições do seu elenco.

  • Al-Ittihad: menos contratações, mas com funções definidas

    O Al-Ittihad não entrou no mercado com o mesmo volume do Al-Hilal e do Al-Ahli, mas fechou uma série de contratações que incluíram Marwan Al-Sahafi, Rakan Kaabi, Mokhtar Ali e Georginio Wijnaldum.

    Aqui, a filosofia do "Decano" parece diferente; os novos nomes não indicam uma revolução ampla no elenco, mas sim o reforço de posições específicas, mantendo grande parte da estrutura básica do time.

    A contratação de Wijnaldum se destaca especificamente por se tratar de um jogador que possui grande experiência e capacidade de desempenhar mais de uma função no meio-campo e no ataque, enquanto Marwan Al-Sahafi representa um reforço sobre o qual se pode construir, o que faz com que a avaliação do mercado do Al-Ittihad esteja ligada ao grau de sucesso desses elementos em oferecer soluções práticas, e não ao número de contratações.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Nassr: o mercado da bola mais silencioso

    Se o Al-Ahli e o Al-Hilal se movimentaram com força, e o Al-Ittihad optou por um reforço limitado, o Al-Nassr adotou o mais absoluto silêncio, tendo sido a contratação de Samu Costa a adição mais notável ao seu elenco.

    Essa escolha pode parecer estranha quando comparada à dos rivais, especialmente porque o Al-Hilal entrou na temporada com três novos nomes ofensivos de peso, mas o Al-Nassr, por outro lado, já possui um grande conjunto de estrelas, com destaque para Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix e Kingsley Coman.

    Por isso, é possível enxergar o mercado do Al-Nassr de duas maneiras: ou como uma grande confiança no grupo já existente, ou como um risco caso a equipe sofra com lesões ou com uma sobrecarga de jogos que torne mais evidente a necessidade de maior profundidade no elenco.

  • Quem realmente venceu o mercado da bola

    Ao colocar as listas lado a lado, torna-se difícil apontar um vencedor absoluto antes que os resultados comecem a aparecer. O Al-Hilal parece o mais transformado e o mais ousado, o Al-Ahli agregou qualidade, mas por sua vez perdeu nomes de peso, o Al-Ittihad concentrou-se em reforços específicos, enquanto o Al-Nassr apostou na estabilidade.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

    E é aqui que reside a verdadeira diferença: o Al-Hilal apostou em reconstruir seu ataque, o Al-Ahli tentou compensar suas perdas, o Al-Ittihad manteve seu equilíbrio e acrescentou experiência, e o Al-Nassr disse de forma indireta que seu elenco atual é capaz de competir sem a necessidade de grandes mudanças.

    Mas o futebol não distribui pontos no papel. Depois de alguns meses, a verdadeira resposta estará dentro de campo: quem conseguiu transformar suas contratações em impacto? Quem descobriu que o excesso de mudanças foi um fardo? E para quem ficou claro que sua estabilidade foi sua arma mais forte?

    Por isso, o mercado da bola de 2026 não foi apenas uma corrida de nomes entre os clubes da elite, mas sim uma corrida entre quatro filosofias diferentes de construção de equipes, e o verdadeiro teste dessas filosofias começa com o apito inicial da temporada.