O mercado de transferências de verão do Campeonato Saudita fechou as portas, mas os efeitos do mercado seguirão presentes com o início da competição de verdade, depois que os clubes de ponta entraram na temporada com elencos completamente diferentes em termos de nomes, funções e forma de construção da equipe.

E, enquanto alguns dos grandes optaram por injetar sangue novo e remodelar determinadas posições, outros preferiram preservar a estrutura básica e se contentar com reforços pontuais, tornando a comparação agora mais clara: quem realmente saiu mais forte do mercado?

Ao olhar para as novas contratações, o cenário parece empolgante: Al-Ahli e Al-Hilal entraram com força no mercado, o Al-Ittihad se movimentou, porém em ritmo mais tranquilo, enquanto o Al-Nassr adotou o caminho mais conservador. Mas o número de contratações por si só não basta para julgar, porque o valor do mercado se revela no quanto os que chegaram atendem às reais necessidades de cada equipe.