Mas quem é Markus Krösche? Antes de se tornar dirigente, o natural de Hannover foi meio-campista, tendo começado nas categorias de base do Werder Bremen para depois se tornar um ícone do Paderborn.





De jogador a técnico, pois no ano em que se aposentou assumiu o comando da segunda equipe do Paderborn para depois embarcar em uma nova aventura, seguindo o ex-companheiro de equipe e técnico Roger Schmidt para o Bayer Leverkusen.





Lá, ele ficou menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido do Leverkusen. Ele voltou ao Paderborn como diretor esportivo e lá começou sua terceira vida no futebol. Da terceira divisão, ele levou o Paderborn de volta à Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2021, ano em que se demitiu um ano antes do término do contrato.





Chega ao Eintracht de Frankfurt, onde, em quatro anos, constrói um percurso que leva à conquista da Liga Europa em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. E em Frankfurt, mostra-se hábil em descobrir talentos e vendê-los por uma fortuna: Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom e Omar Marmoush são os exemplos mais claros nesse sentido.