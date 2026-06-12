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Eintracht Frankfurt v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

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Quem é Markus Krösche, o diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt que está sendo cotado para o Milan

Milan
M. Kroesche
Eintracht Frankfurt
Mercado da bola

Após a desistência de Rangnick, surge outra candidatura alemã para a direção do Milan.

O novo Milan pode falar alemão, mesmo sem Ralf Rangnick.


Nas últimas horas, houve uma brusca desaceleração nas negociações com o atual técnico da Áustria, cansado de esperar por uma resposta definitiva de Gerry Cardinale e seus homens de confiança sobre a possibilidade de assumir as rédeas do novo projeto rossonero.


Rangnick está cansado de esperar e, enquanto isso, o Milan, que também está trabalhando na questão do treinador, avalia outros candidatos. Há Ramon Planes, mas agora ressurge um nome já associado ao Diavolo no passado: o de Markus Krösche.

  • MILÃO, MARKUS KROSCHE É CONVOCADO

    De acordo com o que foi relatado por Matteo Moretto, Markus Krösche é um dos principais candidatos a um cargo na diretoria do novo Milan.


    O cargo não foi especificado, mas o alemão é atualmente diretor esportivo do Eintracht de Frankfurt.

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  • JÁ ASSOCIADO AO MILAN E À ROMA

    Não é a primeira vez que Krösche é associado à Série A; nos últimos meses, seu nome já havia sido mencionado em relação a clubes italianos.


    Justamente ao Milan na primavera passada, mas também à Roma.

  • QUEM É MARKUS KROSCHE

    Mas quem é Markus Krösche? Antes de se tornar dirigente, o natural de Hannover foi meio-campista, tendo começado nas categorias de base do Werder Bremen para depois se tornar um ícone do Paderborn.


    De jogador a técnico, pois no ano em que se aposentou assumiu o comando da segunda equipe do Paderborn para depois embarcar em uma nova aventura, seguindo o ex-companheiro de equipe e técnico Roger Schmidt para o Bayer Leverkusen.


    Lá, ele ficou menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido do Leverkusen. Ele voltou ao Paderborn como diretor esportivo e lá começou sua terceira vida no futebol. Da terceira divisão, ele levou o Paderborn de volta à Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou às semifinais da Liga dos Campeões em 2021, ano em que se demitiu um ano antes do término do contrato.


    Chega ao Eintracht de Frankfurt, onde, em quatro anos, constrói um percurso que leva à conquista da Liga Europa em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. E em Frankfurt, mostra-se hábil em descobrir talentos e vendê-los por uma fortuna: Randal Kolo Muani, Jesper Lindstrom e Omar Marmoush são os exemplos mais claros nesse sentido.