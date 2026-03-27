Quem é Konstantinos Karetsas, o “rei das assistências” na mira do Milan: o Genk já pede 30 milhões

Experiência? Sim, mas não se pode esquecer de dar atenção aos jovens. O Milan encara a próxima janela de transferências com duas linhas de orientação paralelas a serem seguidas e perseguidas; na reunião realizada entre Allegri, a diretoria e a equipe de olheiros, surgiram tanto perfis experientes, tão apreciados pelo técnico de Livorno, quanto jovens talentos que poderiam representar um investimento lucrativo dentro e fora de campo para o futuro.





Entre estes últimos está também e sobretudo, conforme noticiado pelo Tuttosport, o meia-atacante grego Konstantinos Karetsas, de propriedade do Genk.