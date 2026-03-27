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cm grafica karetsas milan
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Quem é Konstantinos Karetsas, o “rei das assistências” na mira do Milan: o Genk já pede 30 milhões

Milan
K. Karetsas
Genk
Mercado da bola

O jovem grego é um alvo concreto do Milan para o próximo verão

Experiência? Sim, mas não se pode esquecer de dar atenção aos jovens. O Milan encara a próxima janela de transferências com duas linhas de orientação paralelas a serem seguidas e perseguidas; na reunião realizada entre Allegri, a diretoria e a equipe de olheiros, surgiram tanto perfis experientes, tão apreciados pelo técnico de Livorno, quanto jovens talentos que poderiam representar um investimento lucrativo dentro e fora de campo para o futuro.


Entre estes últimos está também e sobretudo, conforme noticiado pelo Tuttosport, o meia-atacante grego Konstantinos Karetsas, de propriedade do Genk.

  • JOGADOR GREGO NASCIDO NA BÉLGICA E RECRUTADO PELO ANDERLECHT

    Karetsas é um meia-atacante/ponta direita nascido em Genk, na Bélgica, em 19 de novembro de 2007, filho de pais gregos que emigraram para a região da Flandres. Foi justamente na Bélgica que ele começou a jogar pelo Racing Genk, onde deu seus primeiros passos antes de ingressar na renomada base do Anderlecht com apenas 13 anos. Dois anos depois, aos 15 anos, a não assinatura do contrato (após a saída do diretor esportivo da base, Kindermans) deixou-o livre para retornar gratuitamente ao Genk.

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  • DIRETO PARA O NÍVEL DOS GRANDES

    O retorno ao Genk baseava-se numa premissa: a de um caminho direto para a estreia entre os profissionais no futebol de alto nível e, de fato, essa promessa foi cumprida. O primeiro gol como profissional aconteceu aos 15 anos e, pouco depois, veio sua primeira assistência oficial contra o Antuérpia, então atual campeão.

    Aos 17 anos, na temporada 2024/2025, em sua primeira temporada oficial no time principal, ele acumulou 25 partidas, com 2 gols e 2 assistências em pouco mais de 1.000 minutos jogados. Assistências que chegam a 4, considerando a copa.

  • O REI DAS ASSISTÊNCIAS

    É um camisa 10 à moda antiga, mesmo não sendo fisicamente imponente, mas que se movimenta com agilidade entre as linhas e isso, aliado a um pé esquerdo mágico com o qual cobra perfeitamente até mesmo as jogadas de bola parada, está transformando-o em uma verdadeira máquina de assistências.


    Nesta temporada, entre campeonato, copa e Liga Europa, ele chegou a somar 43 partidas e 3 gols, mas nada menos que 18 assistências no total. Uma comparação? Talvez o jovem Bernardo Silva, na época do Benfica e do Mônaco, tivesse essa capacidade de movimentar seus companheiros.

  • JÁ É NACIONAL, QUANTO CUSTA

    Depois de ter passado por todas as categorias de base da seleção belga, Karetsas, apesar da pouca idade, já recebeu (e aceitou) a convocação da Grécia, onde se tornou uma peça fundamental. Três gols e uma assistência em nove partidas entre a Liga das Nações e as eliminatórias para a Copa do Mundo, mesmo que só vá completar 18 anos em novembro. O Genk está ciente de ter em mãos uma joia rara e, por isso, sabendo do interesse não apenas do Milan, mas também de clubes como Arsenal e Manchester United, hoje não pede menos de 30/35 milhões para deixá-lo sair.



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