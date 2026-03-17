A eliminação do Bodø/Glimt nas oitavas de final da Liga dos Campeões não apaga o percurso percorrido pela equipe norueguesa, que durante a fase de grupos venceu o Manchester City e o Atlético de Madrid, eliminando posteriormente a Inter na dupla de confrontos das eliminatórias (vencendo tanto na ida quanto no retorno em San Siro). Isso é sinal de que o futebol na Noruega está em ascensão; por lá, aposta-se muito nos jovens talentos, e o que aconteceu durante Vålerenga x Sandefjord marca um novo recorde no campeonato. Na equipe da casa, durante a primeira rodada do campeonato — lá a temporada acaba de começar —, estreou um jogador de 15 anos: seu nome é Gabriel Larsen Rajkovic, ele entrou nos minutos finais e estabeleceu o recorde de jogador mais jovem a atuar no campeonato norueguês, superando o atual capitão do Arsenal, Martin Ødegaard (que na época estreou pelo Stromsgodset).
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Quem é Gabriel Larsen Rajkovic, o jogador de 15 anos do Valerenga que estreou no campeonato norueguês
"NUNCA VI UM TALENTO ASSIM"
Rajkovic é um atacante de ponta que joga preferencialmente pela esquerda, sendo canhoto, mas também pode atuar na outra lateral e, quando necessário, já atuou no centro do ataque. Integrante da seleção sub-15 da Noruega, ele também possui passaporte sérvio devido às origens de seu pai, mas, por enquanto, optou por jogar pela nação onde nasceu; é considerado um dos maiores talentos do mundo entre os jovens de sua idade. Ao final da partida, o técnico do Vålerenga, Geir Bakke, comentou assim sobre a estreia do jogador de 15 anos: “Não quero dizer nada que possa criar mais pressão para ele, mas nunca vi um talento maior nessa idade. E ele já é um jogador de Série A.”
O PRÓXIMO JOGO DO VALERENGA
Um nome a ser anotado e acompanhado de longe, para ver quanto espaço ele terá nos próximos meses: o próximo jogo do Vålerenga está marcado para domingo, 22 de março, fora de casa contra o Rosenborg, uma partida difícil e, provavelmente, o jovem Rajkovic, de 15 anos, ficará novamente no banco; não está excluído, porém, caso haja necessidade, que o técnico o coloque em campo novamente durante a partida, como já fez na primeira rodada do campeonato, com o objetivo de dar minutos de jogo a um dos maiores talentos de sua geração.