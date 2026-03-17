Quem é Gabriel Larsen Rajkovic, o jogador de 15 anos do Valerenga que estreou no campeonato norueguês

A eliminação do Bodø/Glimt nas oitavas de final da Liga dos Campeões não apaga o percurso percorrido pela equipe norueguesa, que durante a fase de grupos venceu o Manchester City e o Atlético de Madrid, eliminando posteriormente a Inter na dupla de confrontos das eliminatórias (vencendo tanto na ida quanto no retorno em San Siro). Isso é sinal de que o futebol na Noruega está em ascensão; por lá, aposta-se muito nos jovens talentos, e o que aconteceu durante Vålerenga x Sandefjord marca um novo recorde no campeonato. Na equipe da casa, durante a primeira rodada do campeonato — lá a temporada acaba de começar —, estreou um jogador de 15 anos: seu nome é Gabriel Larsen Rajkovic, ele entrou nos minutos finais e estabeleceu o recorde de jogador mais jovem a atuar no campeonato norueguês, superando o atual capitão do Arsenal, Martin Ødegaard (que na época estreou pelo Stromsgodset).