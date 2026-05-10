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Quem é esse “Boo”? O craque do Liverpool, Joe Gomez, admite que as vaias da própria torcida “machucam”, ao abordar os rumores de desentendimentos no vestiário de Anfield
Estrelas veteranas sentindo o peso
Como o jogador mais antigo do elenco atual, Gomez está em melhor posição do que a maioria para compreender as mudanças de humor da torcida de Anfield. O versátil zagueiro não escondeu sua decepção depois que uma parte da torcida se voltou contra a equipe durante e após o decepcionante empate em 1 a 1 contra um Chelsea em dificuldades. Com esse resultado, os jogadores de Arne Slot ainda precisam de uma vitória nos dois últimos jogos para garantir uma classificação entre os cinco primeiros.
Ao abordar o descontentamento expresso pela torcida, Gomez revelou o impacto que isso tem sobre os jogadores mais experientes da equipe. “Nós sentimos isso. É a última coisa que queremos. Para nós, jogadores mais velhos, que vivemos tantos momentos bons aqui, isso dói. Se não doesse, você não deveria estar mais aqui. Queremos consertar isso. Eu entendo a frustração, sim, 100%. Todos nós já dissemos publicamente algumas vezes este ano que sabemos que este não é o lugar onde queremos estar e a posição que queremos ocupar. Nós entendemos isso. Espero que vocês possam perceber a urgência com que queremos vencer”, disse o jogador da seleção inglesa.
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A polêmica em torno da substituição de Ngumoha
Um dos pontos mais polêmicos da partida foi a decisão de Slot de tirar de campo a sensação de 17 anos, Rio Ngumoha, que vinha sendo a principal fonte de criatividade dos Reds. A reação indignada da torcida foi imediata, mas Gomez não hesitou em defender a decisão do técnico, explicando a situação a partir do banco de reservas. O jovem foi substituído por Alexander Isak após enfrentar um problema físico que a torcida desconhecia naquele momento.
“Para dar uma perspectiva do banco, o Rio é jovem e jogou uma partida de alta intensidade”, explicou Gomez. “Fisicamente, ele estava cansado, e essas são as sutilezas nos bastidores que vocês provavelmente não percebem. Mas nós entendemos: o Rio é um jogador de ponta e tem a capacidade de ser uma estrela brilhante para nós no futuro. Mas já era o final da partida e ele estava cansado. Mas ele está em alta, parece estar bem para nós, é uma grande ameaça e, quando sai, é como se fosse ‘oh’, e os torcedores têm todo o direito de ter essa opinião.”
Rumores de um vestiário dividido
Com o Liverpool passando por uma temporada difícil após um investimento maciço no elenco, surgiram dúvidas sobre a coesão nos bastidores. No entanto, Gomez descartou as especulações de que o vestiário estaria dividido sob a liderança de Slot. Ele insistiu que os jogadores mais experientes estão se empenhando para ajudar os recém-chegados a se adaptarem à imensa pressão que acompanha a representação do gigante de Merseyside.
“Todos naquele vestiário querem ter um bom desempenho. Acho que, se houver mudanças em qualquer ambiente de trabalho em termos de pessoal, isso sempre vai levar um pouco de tempo”, observou Gomez. “Há muitas conversas e é nossa responsabilidade, de todos os jogadores e daqueles que já passaram por isso, tentar transmitir isso nos treinos. Este lugar traz muitas expectativas e pressão, e leva tempo para entender e realmente ter uma visão completa disso. Temos que simplesmente dar o nosso melhor para nos unirmos e tentar colocar a cabeça dos rapazes no caminho certo.”
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A disputa por uma vaga na Liga dos Campeões
Apesar do clima tenso, o foco continua sendo garantir que o Liverpool não saia do top 5. O empate contra o Chelsea foi uma oportunidade perdida, mas os Reds ainda têm o destino nas próprias mãos. Quanto à pressão sobre o técnico, Slot insistiu que está “100% convencido” de que poderá reconquistar a torcida assim que o elenco atingir a plena forma física e passar um verão inteiro junto.
Gomez concluiu reiterando que a mudança tática sob a nova comissão técnica ainda está em andamento. “Temos que lembrar que, taticamente, demos um passo no ano passado que foi muito eficaz, e um dos pontos fortes da nossa comissão técnica é se adaptar a cada jogo. Entendemos que, às vezes, o jogo não é tão fluido ou com a mesma intensidade com a bola como de costume. É frustrante quando o jogo fica fragmentado, mas também houve momentos em que isso nos permitiu controlar a partida. O que está claro agora é que precisamos da Liga dos Campeões; esse é o objetivo, e entendemos isso”, disse ele.