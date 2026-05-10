Como o jogador mais antigo do elenco atual, Gomez está em melhor posição do que a maioria para compreender as mudanças de humor da torcida de Anfield. O versátil zagueiro não escondeu sua decepção depois que uma parte da torcida se voltou contra a equipe durante e após o decepcionante empate em 1 a 1 contra um Chelsea em dificuldades. Com esse resultado, os jogadores de Arne Slot ainda precisam de uma vitória nos dois últimos jogos para garantir uma classificação entre os cinco primeiros.

Ao abordar o descontentamento expresso pela torcida, Gomez revelou o impacto que isso tem sobre os jogadores mais experientes da equipe. “Nós sentimos isso. É a última coisa que queremos. Para nós, jogadores mais velhos, que vivemos tantos momentos bons aqui, isso dói. Se não doesse, você não deveria estar mais aqui. Queremos consertar isso. Eu entendo a frustração, sim, 100%. Todos nós já dissemos publicamente algumas vezes este ano que sabemos que este não é o lugar onde queremos estar e a posição que queremos ocupar. Nós entendemos isso. Espero que vocês possam perceber a urgência com que queremos vencer”, disse o jogador da seleção inglesa.







