Quem é Éderson, escolhido por Carlo Ancelotti para substituir Wesley na seleção brasileira

A chegada de Éderson aos Estados Unidos acontece em um contexto que vai além de uma simples substituição. Desde a divulgação da lista final para a Copa do Mundo, existia uma percepção interna de que o meio-campo brasileiro precisava de mais profundidade para enfrentar um torneio de alta intensidade física.
Com o corte de Wesley, Ancelotti optou por não chamar outro lateral-direito e decidiu reforçar justamente o setor central do campo. A escolha por Éderson reflete esse pensamento. Além da capacidade defensiva, o volante oferece características que poucos jogadores do elenco possuem: intensidade constante, força nos duelos, capacidade de pressionar sem a bola e qualidade para avançar ao ataque.
Por isso, há quem veja o jogador como um potencial sucessor de Casemiro dentro do ciclo da seleção brasileira. E não é apenas na seleção que seu nome ganha força.
A tendência é que Éderson deixe a Atalanta após a Copa do Mundo, com o Manchester United tem negociações avançadas para contratar o volante, vendo Ederson justamente como um possível substituto para Casemiro em Old Trafford. Segundo o jornal The Athletic, os valores da operação podem chegar a cerca de R$ 280 milhões.
Enquanto o futuro segue em aberto, Éderson vive o presente mais importante da carreira. A convocação surgiu de forma inesperada. Ainda de férias, precisou arrumar as malas às pressas, resolver documentos e embarcar rumo aos Estados Unidos em poucas horas.
A notícia provocou uma explosão de emoção na família. Enquanto o volante tentava assimilar o que estava acontecendo, parentes e amigos celebravam a realização do sonho que acompanhou toda sua trajetória no futebol.
Menos de 24 horas depois do chamado da CBF, Éderson desembarcou em Nova Jersey, juntou-se ao restante da delegação no hotel The Ridge e iniciou oficialmente sua caminhada na Copa do Mundo.
Uma caminhada que começou de forma improvável, mas que pode transformar o volante da Atalanta em uma das histórias mais interessantes da seleção brasileira no Mundial.