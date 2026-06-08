Quem é Éderson, escolhido por Carlo Ancelotti para substituir Wesley na seleção brasileira

Natural de Campo Grande (MS), Éderson começou sua formação em 2017, nas categorias de base do Desportivo Brasil, chegando a passar rapidamente pelo futebol chinês, atuando nas divisões inferiores do Shandong Luneng. O retorno ao Brasil aconteceu através do Cruzeiro, clube que lhe abriu as portas para o futebol profissional.

Pela equipe mineira, o volante passou a integrar frequentemente as convocações da seleção sub-20 e chamou a atenção de Mano Menezes, responsável por promover suas primeiras oportunidades no Campeonato Brasileiro de 2018. No ano seguinte, ganhou mais espaço justamente durante uma das temporadas mais turbulentas da história recente do Cruzeiro. O clube acabou rebaixado para a Série B, enquanto Éderson buscava se firmar entre os profissionais.

Em 2020, porém, a relação chegou ao fim. Alegando atrasos salariais que giravam em torno de R$ 2 milhões, o volante acionou a Justiça para rescindir o contrato. As partes chegaram a um acordo poucos meses depois e o jogador foi liberado. Ao todo, disputou apenas 27 partidas e marcou dois gols pelo clube mineiro.

Pouco depois, acertou com o Corinthians, que vivia um processo de reformulação sob o comando de Tiago Nunes. O início foi animador, Éderson marcou três gols nos cinco primeiros jogos e teve atuações de destaque nas fases decisivas do Campeonato Paulista, contra Red Bull Bragantino e Mirassol.

Mas a ascensão durou pouco. Com a saída de Tiago Nunes, perdeu espaço. Dyego Coelho passou a apostar nos jovens da base, como Xavier e Roni, e o volante acabou ficando para trás na disputa por vagas. Nem mesmo a chegada de Vagner Mancini mudou o cenário. Ao deixar o Corinthians, somava 25 partidas e três gols.