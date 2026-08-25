Quem é Alvyn Sanches, o jovem meia-atacante do Young Boys monitorado pelo Milan

Sanches é considerado um dos melhores jovens talentos suíços em atividade, e a área de scouting do Milan o aprecia muito, segundo o que se lê no site de Gianluca Di Marzio. Ele também pode atuar como meia, e começou muito bem a temporada recém-iniciada, marcando 2 gols e dando 2 assistências em 4 partidas. Já 25 gols e 10 assistências foram seus números nas últimas duas temporadas.