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Quem é Alvyn Sanches, o jovem meia-atacante do Young Boys monitorado pelo Milan

Milan
A. Sanches
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Meia-atacante do Milan: há um nome novo na lista de Gardiner

Nascido em Créteil, na França, em 12 de fevereiro de 2003, mas de nacionalidade suíça e com passaporte também português. O novo nome para o meio-campo do Milan é Alvyn Sanches. Segundo informações da Sky, a área de scouting do Milan está acompanhando o camisa 10 do clube suíço Young Boys.

  • Talento muito apreciado pelo Milan

    Sanches é considerado um dos melhores jovens talentos suíços em atividade, e a área de scouting do Milan o aprecia muito, segundo o que se lê no site de Gianluca Di Marzio. Ele também pode atuar como meia, e começou muito bem a temporada recém-iniciada, marcando 2 gols e dando 2 assistências em 4 partidas. Já 25 gols e 10 assistências foram seus números nas últimas duas temporadas.

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  • Entre Leão e futuro

    Uma eventual investida em Sanches também depende do futuro de Leão, no centro de diversas negociações de mercado. Segundo a Sky, não está descartado que o Milan avance em sua contratação na próxima janela de transferências de inverno caso a situação ligada a Leão não se destrave.

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