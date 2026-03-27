Quem é Alajbegovic, o jovem talento do Salzburg que levou a Bósnia à final da repescagem da Copa do Mundo contra a Itália

Atacante de ponta, prefere jogar pela esquerda para cortar para o pé dominante e chutar a gol ou dar um passe em profundidade para o companheiro; se necessário, pode se deslocar para a outra lateral (as funções permanecem as mesmas, pois sabe jogar também com o pé esquerdo) ou ser escalado no meio-campo ofensivo, atrás de um centroavante. Entre suas especialidades está o drible; quando parte em velocidade, ninguém consegue pará-lo, e quem o acompanha de perto jura que ele tem a visão de jogo de um jogador de trinta anos. Formado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, no clube alemão, as cobranças de falta eram (quase) todas dele.



