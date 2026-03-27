O último pênalti que levou a Bósnia à final da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo foi cobrado por um jovem jogador do Salzburgo: Kerim Alajbegovic, nascido em 2007 e talento do futebol bósnio que, aos 18 anos, carregou uma nação nas costas: primeiro a assistência para Dzeko ao cobrar o escanteio que resultou no empate contra o País de Gales aos 89', depois o pênalti decisivo para enfrentar a Itália na última etapa. Por trás daquele pênalti há mais do que isso: uma joia do futebol europeu, jovem e com grande potencial de crescimento, mas já pronto para atuar nos níveis mais altos.
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Quem é Alajbegovic, o jovem talento do Salzburg que levou a Bósnia à final da repescagem da Copa do Mundo contra a Itália
FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS
Atacante de ponta, prefere jogar pela esquerda para cortar para o pé dominante e chutar a gol ou dar um passe em profundidade para o companheiro; se necessário, pode se deslocar para a outra lateral (as funções permanecem as mesmas, pois sabe jogar também com o pé esquerdo) ou ser escalado no meio-campo ofensivo, atrás de um centroavante. Entre suas especialidades está o drible; quando parte em velocidade, ninguém consegue pará-lo, e quem o acompanha de perto jura que ele tem a visão de jogo de um jogador de trinta anos. Formado nas categorias de base do Bayer Leverkusen, no clube alemão, as cobranças de falta eram (quase) todas dele.
A PARTIR DO PRÓXIMO ANO NO BAYER LEVERKUSEN
A propósito: o Bayer anunciou que exerceu a cláusula de recompra de Alajbegovic a partir da próxima temporada, poucas horas após a vitória contra a Bósnia; um investimento de 8 milhões de euros, enquanto se aguarda para decidir se o manterá no time para a temporada 2026/27 ou se avaliará eventuais propostas (o valor inicial é de 30 a 35 milhões). No passado, o jogador também foi acompanhado pelo Milan, Roma e Lazio, mas nunca houve contatos concretos para tentar levá-lo para a Série A.