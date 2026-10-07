Quebrando o tabu diante do Brasil e a epopeia contra a Inglaterra: 10 momentos inesquecíveis na trajetória de Messi com a Argentina

Lionel Messi encerrou uma trajetória de 21 anos com a seleção da Argentina, após disputar sua última partida com a camisa da "Albiceleste" na capital Buenos Aires, em meio a uma cena emocionante marcada pelas lágrimas de seus companheiros e por uma grande homenagem da torcida ao seu craque histórico.

Messi encerrou sua jornada internacional com uma vitória por larga margem sobre o Benin por três gols a zero, na partida intitulada "A Última Dança", deixando o campo com a camisa número 10 em meio a uma enorme ovação da torcida.

Ao longo de mais de duas décadas, Messi viveu diferentes emoções com a seleção de seu país, dos fracassos e decepções à conquista da Copa do Mundo, tornando-se um dos jogadores mais notáveis da história do futebol argentino.

A seguir, os 10 principais momentos da trajetória de Messi com a Argentina, segundo reportagem publicada pelo jornal britânico The Sun.