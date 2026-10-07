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Lionel Messi Argentina GFXGOAL
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Quebrando o tabu diante do Brasil e a epopeia contra a Inglaterra: 10 momentos inesquecíveis na trajetória de Messi com a Argentina

Especiais e Opinião
L. Messi
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina x Benin
Benin
Amistosos
Argentina
England
EUA
Benin

A trajetória de La Pulga com La Albiceleste é repleta de momentos emocionantes: confira os principais

Lionel Messi encerrou uma trajetória de 21 anos com a seleção da Argentina, após disputar sua última partida com a camisa da "Albiceleste" na capital Buenos Aires, em meio a uma cena emocionante marcada pelas lágrimas de seus companheiros e por uma grande homenagem da torcida ao seu craque histórico.

Messi encerrou sua jornada internacional com uma vitória por larga margem sobre o Benin por três gols a zero, na partida intitulada "A Última Dança", deixando o campo com a camisa número 10 em meio a uma enorme ovação da torcida.

Ao longo de mais de duas décadas, Messi viveu diferentes emoções com a seleção de seu país, dos fracassos e decepções à conquista da Copa do Mundo, tornando-se um dos jogadores mais notáveis da história do futebol argentino.

A seguir, os 10 principais momentos da trajetória de Messi com a Argentina, segundo reportagem publicada pelo jornal britânico The Sun.

  • Início espetacular na Copa do Mundo

    Messi fez sua primeira aparição em uma Copa do Mundo durante o confronto entre a Argentina e Sérvia e Montenegro no Mundial de 2006.

    Apesar de ter entrado em campo aos 74 minutos, o jovem craque conseguiu dar a assistência para um gol de Hernán Crespo, antes de marcar ele próprio o sexto gol da Argentina, tornando-se o jogador argentino mais jovem a marcar na história das Copas do Mundo, com 18 anos e 358 dias.

    A partida terminou com a vitória da Argentina por 6 a 0 e sua classificação para as oitavas de final.

  • Ouro Olímpico de Pequim

    Messi poderia não ter disputado as Olimpíadas de Pequim 2008 com a Argentina, depois que o Barcelona tentou impedi-lo de viajar para participar do torneio.

    Mas a intervenção de Pep Guardiola, seu novo treinador na época, contribuiu para permitir que o jogador se juntasse à seleção olímpica, onde atuou ao lado de Sergio Agüero, Juan Román Riquelme e Ángel Di María.

    E na final contra a Nigéria, Messi deu a assistência para o gol da vitória de seu companheiro Di María, conduzindo a Argentina à medalha de ouro.

  • Bola de Ouro na Copa do Mundo de 2014

    Na Copa do Mundo de 2014, a Argentina precisou de um momento excepcional de Messi diante do Irã.

    Enquanto a partida caminhava para o empate sem gols, Messi recebeu a bola aos 91 minutos, avançou para o meio antes de soltar um belo chute de fora da área que foi parar no fundo das redes.

    O gol contribuiu para a classificação da Argentina às fases eliminatórias, depois de Messi ter marcado quatro gols e ter sido eleito o melhor em campo em quatro confrontos consecutivos.

    A Argentina chegou à final da Copa do Mundo pela primeira vez em 24 anos e, apesar da derrota na decisão do título diante da Alemanha, Messi recebeu o prêmio de Bola de Ouro de melhor jogador do torneio.

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  • Quebrando o recorde de Batistuta

    O recorde de Gabriel Batistuta como maior artilheiro da história da Argentina, com 56 gols, permaneceu intacto por 14 anos.

    Mas Messi tinha um encontro marcado com a quebra do recorde durante o confronto contra os Estados Unidos na Copa América, após cobrar uma falta de maneira magnífica, colocando a bola no ângulo do goleiro Brad Guzan.

    E, desde 2016, Messi continuou ampliando seu número, marcando 71 gols para chegar a um total de 127 gols, enquanto Batistuta recuou para a segunda posição.

  • Salvar a Argentina da ausência na Copa do Mundo de 2018

    Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, a Argentina corria o risco de ficar de fora do torneio pela primeira vez em 47 anos.

    A vitória sobre o Equador em Quito seria suficiente para garantir à seleção a vaga no Mundial da Rússia, mas os donos da casa chocaram a Argentina com um gol logo aos 30 segundos.

    A resposta veio de Messi da maneira a que ele já estava acostumado: marcou três gols — um "hat-trick" — para virar o confronto e dar ao seu país a vaga na Copa do Mundo de 2018.

  • Fim do tabu diante do Brasil e conquista da Copa América

    Os confrontos entre Argentina e Brasil sempre foram um dos jogos mais empolgantes do futebol, mas a balança pendia a favor do Brasil durante os primeiros anos da trajetória de Messi pela seleção.

    Nas seis partidas que reuniram as duas seleções desde a estreia de Messi, o Brasil venceu quatro vezes e as equipes empataram em duas, sem que a Argentina conseguisse qualquer vitória.

    Mas Messi e seus companheiros conseguiram quebrar o tabu na final da Copa América de 2021, no estádio do Maracanã, depois que Ángel Di María marcou o único gol da partida.

    Aquele foi o primeiro grande título de Messi com a seleção principal, além de ter encerrado um longo período de espera e colocado fim às críticas que recebia por não ter conquistado nenhum grande título com a Argentina.

  • A batalha da Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022

    Nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 contra a Holanda, Messi protagonizou um de seus momentos mais polêmicos e, ao mesmo tempo, mais brilhantes.

    Ele construiu o primeiro gol da Argentina com um passe espetacular, sem olhar, para seu companheiro Nahuel Molina, após romper a defesa holandesa de forma excepcional.

    E depois que a Holanda arrancou o empate nos últimos instantes e a partida se estendeu para os pênaltis, Messi manteve a calma e conduziu a Argentina à vitória por 4 a 3 nas penalidades, após o empate por 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação.

    A partida também teve o confronto de Messi com o técnico da Holanda, Louis van Gaal, diante de quem ele comemorou com o gesto "Topo Gigio".

    Após o jogo, Messi voltou a ser o centro das atenções durante a entrevista à televisão, quando dirigiu sua frase famosa ao atacante holandês Wout Weghorst: "O que você está olhando, idiota?".

  • O momento da virada diante do México e da Croácia

    A Argentina entrou na Copa do Mundo de 2022 com uma derrota chocante diante da Arábia Saudita, e passou a correr o risco de uma eliminação precoce ainda na fase de grupos.

    Diante do México, a seleção argentina precisava da vitória para evitar uma crise de verdade, mas a partida permaneceu travada até o minuto 64.

    Foi então que Messi recebeu um passe de Di María, e precisou de apenas um toque antes de soltar um chute rasteiro e potente de fora da área que balançou as redes.

    A Argentina, a partir daí, passou de uma seleção que sofria a campeã do mundo.

    E na semifinal diante da Croácia, Messi protagonizou um de seus lances individuais mais marcantes, quando superou Josko Gvardiol na linha lateral, antes de dar o passe para Julián Álvarez marcar o terceiro gol e garantir a classificação da Argentina à final.

  • Messi e Mbappé em uma final dos sonhos

    A final da Copa do Mundo de 2022 representou o confronto que Messi esperou por tanto tempo para conquistar o mais valioso de seus títulos.

    Diante da França, Messi marcou dois gols, mas Kylian Mbappé respondeu com força e marcou três gols, proporcionando à partida um dos finais mais emocionantes da história das Copas do Mundo.

    Messi e Mbappé marcaram em cobranças de pênalti, antes de a Argentina decidir o título graças ao brilho de Emiliano Martínez na disputa por pênaltis.

    Após quatro decepções anteriores em grandes competições, Messi finalmente conseguiu erguer a Copa do Mundo, realizando o sonho tão esperado e se colocando no mesmo patamar ocupado por Maradona na história do futebol argentino.

  • A noite lendária da Inglaterra

    Uma das rivalidades mais famosas do futebol mundial foi reavivada no confronto entre Argentina e Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

    Antes da partida, as arquibancadas viveram um clima tenso, depois que os gritos da torcida argentina abafaram o hino inglês.

    A Inglaterra abriu o placar com Anthony Gordon, mas Messi, apesar de ter 39 anos, teve um papel decisivo para virar o confronto.

    O craque argentino deu duas assistências; a primeira para Enzo Fernández, que empatou cinco minutos antes do fim, e a segunda por meio de um passe com o pé direito para Lautaro Martínez, que marcou de cabeça.

    Messi elevou seu total para 12 assistências na história de suas participações em Copas do Mundo, continuando a quebrar recordes, e conduziu a Argentina à final pela segunda vez consecutiva.

    Embora a campanha da Argentina tenha terminado com a derrota para a Espanha na final, a vitória de Messi sobre a Inglaterra em sua penúltima partida com a seleção deu à sua trajetória internacional mais um momento inesquecível, após seguir consolidando seu legado entre os maiores jogadores da história da Argentina.