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Quebra de recorde! West Ham bate recorde de taxa de transferência da Championship com investida de £ 22 milhões pela estrela do Celtic Arne Engels
Um acordo histórico para o West Ham United
O West Ham United concluiu oficialmente a contratação de Engels junto ao Celtic, confirmando um acordo que estabelece um novo marco financeiro para a segunda divisão do futebol inglês. O internacional belga de 22 anos chega ao London Stadium com contrato de cinco anos, depois de os Hammers concordarem em pagar uma taxa de £ 22 milhões, que o clube descreveu de forma enfática como uma "taxa recorde paga por um clube da EFL Championship".
A contratação de Engels faz o West Ham superar o recorde anterior, que pertencia ao Ipswich Town, que pagou £ 17,5 milhões para garantir os serviços do atacante norueguês Sindre Walle Egeli há apenas um ano. Ao comprometer uma quantia tão substancial, o clube do leste de Londres deu um recado aos seus rivais na briga pelo acesso.
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Montando um elenco para o acesso
Engels chega a Londres com um currículo impressionante, depois de uma passagem de muito sucesso pela Escócia. Durante seu período no Celtic, o versátil meio-campista, que também atua com conforto como lateral-direito ou ponta direita, conquistou dois títulos seguidos do Campeonato Escocês. Sua trajetória até o topo começou no Club Brugge, antes de uma passagem produtiva pelo Augsburg, da Alemanha, anteceder sua ida para Glasgow em agosto de 2024.
Nils Koppen, diretor de recrutamento de jogadores do West Ham, expressou sua satisfação por garantir um alvo de longo prazo que se encaixa na nova visão estratégica do clube. Em entrevista ao site oficial do clube, Koppen disse: "Arne é um jogador que vínhamos monitorando há algum tempo como um alvo importante. Para um jogador que ainda é muito jovem e tem seus melhores anos pela frente, ele tem uma experiência muito boa e se firmou em um grande clube, mostrando consistência e confiança. Arne tem as características certas, tanto como jogador quanto como pessoa, para se encaixar no que estamos tentando construir daqui para frente. Ele está muito motivado para estar aqui para este desafio."
Qualidade internacional na segunda divisão
A contratação é particularmente notável diante do status de Engels e de seu desempenho recente. O internacional belga, que soma quatro partidas por sua seleção, vem de uma campanha brilhante pelo Celtic, clube pelo qual entrou em campo 46 vezes em todas as competições na última temporada, com sete gols e oito assistências. Esse nível de qualidade raramente é visto na Championship, e sua capacidade de controlar o ritmo no meio-campo, ao mesmo tempo em que oferece cobertura defensiva, faz dele um trunfo vital para uma equipe que deve dominar a posse de bola nesta temporada.
O próprio jogador parece totalmente focado na tarefa em questão, reconhecendo a pressão que acompanha um preço recorde, mas mantendo o foco no objetivo coletivo de jogar na elite. Ao falar sobre sua mudança para a capital, Engels disse: "É um projeto muito bom para fazer parte. Tentar voltar para a Premier League. Esse é o grande objetivo. Cabe a mim, espero, ajudar a equipe nisso e, junto com os torcedores, conquistar algumas vitórias. Espero que seja um bom ano."
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Uma nova era no London Stadium
Engels se torna a quarta contratação de verão do West Ham após o recrutamento do meio-campista venezuelano Keiber Lamadrid, do defensor holandês Joel Veltman e do ponta israelense Manor Solomon. Com o West Ham iniciando sua primeira campanha na Championship desde 2012 fora de casa contra o Burnley no domingo, os torcedores terão de esperar para ver sua contratação recorde em ação, com o versátil belga cotado para fazer sua estreia no clássico no London Stadium contra o Charlton Athletic no sábado, 22 de agosto.
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