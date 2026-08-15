Engels chega a Londres com um currículo impressionante, depois de uma passagem de muito sucesso pela Escócia. Durante seu período no Celtic, o versátil meio-campista, que também atua com conforto como lateral-direito ou ponta direita, conquistou dois títulos seguidos do Campeonato Escocês. Sua trajetória até o topo começou no Club Brugge, antes de uma passagem produtiva pelo Augsburg, da Alemanha, anteceder sua ida para Glasgow em agosto de 2024.

Nils Koppen, diretor de recrutamento de jogadores do West Ham, expressou sua satisfação por garantir um alvo de longo prazo que se encaixa na nova visão estratégica do clube. Em entrevista ao site oficial do clube, Koppen disse: "Arne é um jogador que vínhamos monitorando há algum tempo como um alvo importante. Para um jogador que ainda é muito jovem e tem seus melhores anos pela frente, ele tem uma experiência muito boa e se firmou em um grande clube, mostrando consistência e confiança. Arne tem as características certas, tanto como jogador quanto como pessoa, para se encaixar no que estamos tentando construir daqui para frente. Ele está muito motivado para estar aqui para este desafio."