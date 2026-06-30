“Que vergonha!” – Jürgen Klinsmann se indigna com o “desastre” da Alemanha na Copa do Mundo e exige uma investigação “de cima a baixo”

Ao refletir sobre a eliminação da Alemanha, Klinsmann afirmou que a responsabilidade não deve recair sobre um único indivíduo. Em vez disso, ele insistiu que todos os envolvidos com a seleção nacional, desde a comissão técnica até os jogadores e a DFB, devem assumir sua parcela de culpa.

“A maneira como fomos eliminados esta noite é devastadora, uma vergonha, algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava”, disse ele. “A responsabilidade é de todos — desde a comissão técnica até a federação e cada um dos jogadores convocados para esta seleção de 26 jogadores. Todos contribuíram para esse desastre.

“Tudo, de cima a baixo, deve ser questionado e discutido. É claro que haverá consequências, sejam elas quais forem.”

Embora Klinsmann tenha exigido mudanças, o diretor esportivo Rudi Voller ofereceu seu apoio ao técnico Julian Nagelsmann. Voller disse: “Não sou só eu na DFB. Todos sabem o que penso sobre Julian. Ele continua sendo um técnico de primeira linha. Estou convencido de que ele provavelmente é a pessoa certa para continuar. Ele é um lutador. Não posso e não quero dizer mais nada no momento. Vamos nos reunir novamente nos próximos um ou dois dias e, então, veremos. Para mim, ele é a pessoa certa no lugar certo.”