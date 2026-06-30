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“Que vergonha!” – Jürgen Klinsmann se indigna com o “desastre” da Alemanha na Copa do Mundo e exige uma investigação “de cima a baixo”
Klinsmann critica a Alemanha após eliminação surpreendente
Klinsmann fez uma crítica contundente à Alemanha após a eliminação da seleção do Mundial pelo Paraguai, na disputa de pênaltis. Em entrevista à ESPN, o campeão da Copa do Mundo de 1990 descreveu a derrota como uma “vergonha” e alertou que o futebol alemão entrou em uma profunda crise. Klinsmann argumentou que o resultado expôs problemas mais amplos dentro da seleção nacional e da DFB. Ele acredita que serão necessárias mudanças significativas para que a Alemanha se recupere de mais um torneio decepcionante.
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Klinsmann pede que haja responsabilização em toda a DFB
Ao refletir sobre a eliminação da Alemanha, Klinsmann afirmou que a responsabilidade não deve recair sobre um único indivíduo. Em vez disso, ele insistiu que todos os envolvidos com a seleção nacional, desde a comissão técnica até os jogadores e a DFB, devem assumir sua parcela de culpa.
“A maneira como fomos eliminados esta noite é devastadora, uma vergonha, algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava”, disse ele. “A responsabilidade é de todos — desde a comissão técnica até a federação e cada um dos jogadores convocados para esta seleção de 26 jogadores. Todos contribuíram para esse desastre.
“Tudo, de cima a baixo, deve ser questionado e discutido. É claro que haverá consequências, sejam elas quais forem.”
Embora Klinsmann tenha exigido mudanças, o diretor esportivo Rudi Voller ofereceu seu apoio ao técnico Julian Nagelsmann. Voller disse: “Não sou só eu na DFB. Todos sabem o que penso sobre Julian. Ele continua sendo um técnico de primeira linha. Estou convencido de que ele provavelmente é a pessoa certa para continuar. Ele é um lutador. Não posso e não quero dizer mais nada no momento. Vamos nos reunir novamente nos próximos um ou dois dias e, então, veremos. Para mim, ele é a pessoa certa no lugar certo.”
O desempenho da Alemanha suscita preocupações mais profundas
Klinsmann questionou a preparação da Alemanha para a partida das oitavas de final, argumentando que a equipe não teve a intensidade necessária para competir durante 120 minutos contra o Paraguai.
“E a maneira como fomos eliminados é uma grande decepção”, acrescentou Klinsmann. “A equipe não estava preparada para manter o controle durante 120 minutos. Faltou energia, não foi decisiva nem agressiva o suficiente para enfrentar uma seleção paraguaia muito forte.”
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A pressão sobre a DFB aumenta
A atenção agora se voltará para a DFB e para a seleção alemã. No entanto, ainda não se sabe se a federação fará alguma mudança no cargo de técnico, já que Nagelsmann insiste que é “responsável” pela eliminação da Alemanha na Copa do Mundo, embora afirme que continuará como técnico caso a federação mantenha a confiança nele.