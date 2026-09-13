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Que venha o barulho! Nygren, em grande fase, promete transformar o rugido hostil de Ibrox em energia para o Celtic
Nygren mira vaga na semifinal em duelo de clássico
Benjamin Nygren tentará manter sua fase estelar quando o Celtic viajar a Ibrox para uma partida de quartas de final da Copa Premier Sports, em jogo único, contra o Rangers. Hearts, Hibernian e o Aberdeen, com um jogador a menos, já garantiram suas vagas entre os quatro finalistas em Hampden Park.
O vencedor do clássico de domingo completará a lista dos semifinalistas, com o sorteio acontecendo imediatamente após a partida.
Sem a presença de torcedores visitantes, após uma decisão da SPFL, a equipe de Martin O'Neill enfrentará uma muralha de 50.000 torcedores da casa hostis.
- Getty Images Sport
Ponta se alimenta do barulho hostil do estádio
Falando antes do confronto, Nygren revelou que rende bem em ambientes barulhentos e intensos, independentemente de os torcedores estarem a seu favor ou contra ele. O internacional sueco de 25 anos enfatizou que o elenco segue totalmente focado em executar seu plano de jogo, apesar da ausência de apoio dos torcedores visitantes.
Ele vê o ambiente de torcida adversária como uma motivação extra para garantir a vitória.
"Sempre gostei de multidões barulhentas, então adorei jogar em casa e fora ao longo da minha carreira até agora", explicou Nygren. "Eu apenas vejo isso como energia dentro do estádio e absorvo essa energia. Só temos que focar no jogo e deixar nossos torcedores comemorarem em outro lugar."
Atacante em boa fase mira o primeiro gol em dérbi
Nygren entra para o confronto em forma letal, tendo registrado cinco gols e seis assistências em nove partidas somando todas as competições nesta temporada. Com 26 gols no total pelo Celtic, o ponta espera marcar pela primeira vez em um clássico Old Firm.
No entanto, ele insistiu que criar chances e garantir o sucesso da equipe continua sendo sua principal prioridade acima das conquistas individuais.
"Significaria muito, claro, mas não é nisso que eu penso de verdade", acrescentou Nygren. "Eu só quero criar chances para meus companheiros de equipe, então, se eu puder dar uma assistência e vencer o jogo, ficarei igualmente feliz."
Celtic busca ampliar sua hegemonia na Copa da Liga
O Celtic busca dar sequência ao seu retrospecto doméstico perfeito, após vencer as seis partidas da Scottish Premiership nesta temporada. O time também venceu os últimos seis confrontos da Copa da Liga contra o Rangers, o que lhe dá uma forte vantagem histórica.
Nygren segue confiante de que os ajustes táticos em andamento na equipe vão surtir efeito no dia do jogo.
Uma vitória colocará o Celtic nas semifinais em Hampden Park, marcadas para o fim de outubro.
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