Benjamin Nygren tentará manter sua fase estelar quando o Celtic viajar a Ibrox para uma partida de quartas de final da Copa Premier Sports, em jogo único, contra o Rangers. Hearts, Hibernian e o Aberdeen, com um jogador a menos, já garantiram suas vagas entre os quatro finalistas em Hampden Park.

O vencedor do clássico de domingo completará a lista dos semifinalistas, com o sorteio acontecendo imediatamente após a partida.

Sem a presença de torcedores visitantes, após uma decisão da SPFL, a equipe de Martin O'Neill enfrentará uma muralha de 50.000 torcedores da casa hostis.



