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Que venha José Mourinho! Hansi Flick “pronto para enfrentar qualquer adversário”, enquanto o Barcelona vê o Real Madrid, seu rival no Clássico, recorrer ao “Special One” em busca de inspiração na corrida pelo título da La Liga
Flick assume um tom desafiador em relação ao retorno de Mourinho
Flick enviou uma mensagem clara aos seus rivais após notícias de que Mourinho estaria prestes a retornar a Madri. O técnico português é o grande favorito para suceder Arbeloa no comando do Santiago Bernabéu, uma mudança que reacenderia a atmosfera acirrada da rivalidade do El Clásico vista no início da década de 2010.
Quando questionado sobre a possibilidade de enfrentar o ex-técnico do Chelsea e do Manchester United, Flick não se abalou. “Sim, por que não? Ele é o técnico do time adversário, e estou sempre pronto para enfrentar qualquer um”, afirmou o técnico alemão.
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A derrota no Mestalla não abala o ânimo
O técnico do Barça falou logo após a última partida de sua equipe na temporada da La Liga, uma derrota por 3 a 1 para o Valencia no Mestalla. Apesar da derrota, Flick não hesitou em salientar que o resultado não ofuscou o trabalho realizado ao longo do ano, já que o gigante catalão já havia garantido o título do campeonato antes do apito final em Valência.
“Esta derrota não afeta a temporada que tivemos, que terminou com o título. Aceitamos o resultado porque a vitória do Valencia foi mais do que merecida. Ficou claro que eles tinham mais a disputar”, explicou Flick. Ele admitiu que sua equipe enfrentou dificuldades naquela noite, acrescentando: “Cometemos alguns erros bastante fáceis depois de ficarmos perdendo por 1 a 0, e eles aproveitaram para marcar os gols que lhes deram a vitória.”
Distrações da Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo se aproximando, Flick reconheceu que alguns de seus jogadores talvez já estivessem com a cabeça voltada para o torneio internacional. Essa mudança de mentalidade provavelmente contribuiu para os erros atípicos observados na última rodada, mas o técnico continua compreensivo em relação às ambições de seu elenco no cenário mundial.
“Temos que entender que a Copa do Mundo está chegando e que isso é um sonho para qualquer jogador de futebol. É compreensível que os jogadores tenham se concentrado um pouco mais nesse objetivo importante, e eu tenho que entender isso”, observou Flick.
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Planejando o futuro
Com o título garantido, a diretoria do Barcelona voltará agora sua atenção para um verão agitado de contratações e aperfeiçoamento tático. Flick está ciente de que a competição só ficará mais acirrada se o Real Madrid confirmar a contratação de Mourinho, e está determinado a aproveitar o período de entressafra para garantir que o Barça continue à frente dos demais.
“Agora tenho que analisar as coisas para melhorar no futuro”, concluiu Flick. “Houve coisas hoje que não deram muito certo, mas a temporada foi boa, somos campeões e agora vamos de férias para nos prepararmos para mais uma temporada.”