Que venha José Mourinho! Hansi Flick “pronto para enfrentar qualquer adversário”, enquanto o Barcelona vê o Real Madrid, seu rival no Clássico, recorrer ao “Special One” em busca de inspiração na corrida pelo título da La Liga

O técnico do Barça falou logo após a última partida de sua equipe na temporada da La Liga, uma derrota por 3 a 1 para o Valencia no Mestalla. Apesar da derrota, Flick não hesitou em salientar que o resultado não ofuscou o trabalho realizado ao longo do ano, já que o gigante catalão já havia garantido o título do campeonato antes do apito final em Valência.

“Esta derrota não afeta a temporada que tivemos, que terminou com o título. Aceitamos o resultado porque a vitória do Valencia foi mais do que merecida. Ficou claro que eles tinham mais a disputar”, explicou Flick. Ele admitiu que sua equipe enfrentou dificuldades naquela noite, acrescentando: “Cometemos alguns erros bastante fáceis depois de ficarmos perdendo por 1 a 0, e eles aproveitaram para marcar os gols que lhes deram a vitória.”