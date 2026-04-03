"Que tire quantas selfies quiser!" - Thierry Henry defende Rayan Cherki, que "está fora de série", por provocar o Arsenal após a vitória do Man City na Carabao Cup

As repercussões da vitória dominante do Manchester City por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup giraram, em parte, em torno das atitudes de Cherki. O criativo meio-campista, que vem apresentando um desempenho sensacional, despertou a ira da torcida do Arsenal pelo que muitos consideraram arrogância em campo e comemorações provocativas após o apito final. No entanto, Henry acredita que o vencedor tem todo o direito de aproveitar o momento.

“Tudo o que sei é que meu time perdeu, ele venceu e pode tirar quantas selfies quiser. Para mim, nem sequer é uma discussão”, disse Henry àBetway. “Rayan é um jogador especial que fará coisas especiais. Eu o tive como jogador na seleção olímpica francesa, e ele fará coisas que estão fora deste mundo.”