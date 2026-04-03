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"Que tire quantas selfies quiser!" - Thierry Henry defende Rayan Cherki, que "está fora de série", por provocar o Arsenal após a vitória do Man City na Carabao Cup
Henry rejeita as acusações de desrespeito feitas por Cherki
As repercussões da vitória dominante do Manchester City por 2 a 0 sobre o Arsenal na final da Carabao Cup giraram, em parte, em torno das atitudes de Cherki. O criativo meio-campista, que vem apresentando um desempenho sensacional, despertou a ira da torcida do Arsenal pelo que muitos consideraram arrogância em campo e comemorações provocativas após o apito final. No entanto, Henry acredita que o vencedor tem todo o direito de aproveitar o momento.
“Tudo o que sei é que meu time perdeu, ele venceu e pode tirar quantas selfies quiser. Para mim, nem sequer é uma discussão”, disse Henry àBetway. “Rayan é um jogador especial que fará coisas especiais. Eu o tive como jogador na seleção olímpica francesa, e ele fará coisas que estão fora deste mundo.”
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Arsenal é instado a adotar a mentalidade dos “Invincíveis”
Com a Carabao Cup chegando a Manchester, Henry exortou a equipe de Mikel Arteta a deixar a decepção para trás e se concentrar nas competições restantes. Baseando-se em sua experiência durante a temporada de 2003-04 dos “Invincibles”, quando o Arsenal sofreu reveses em competições de copa em uma única semana, Henry enfatizou a importância da resiliência mental.
“Já passei por essa situação quando conquistamos a tríplice coroa no Barcelona. Não conseguimos fazer o mesmo com o Arsenal, mas a mentalidade sempre foi ‘um jogo de cada vez’”, explicou Henry. “É uma competição que perdemos, agora vamos tentar ganhar o campeonato e ver o que podemos fazer na Liga dos Campeões e na FA Cup.”
O caminho a seguir para a equipe de Arteta
Henry acrescentou, sobre a final da Carabao Cup: “O City precisava dar uma resposta diante do que vem acontecendo na Premier League, e foi o que eles fizeram, infelizmente para nós. Agora, vamos ter que ver se o resultado terá ou não impacto na disputa pelo título. Não tenho certeza se terá.
“É uma competição que perdemos; agora vamos tentar ganhar o campeonato e ver o que podemos fazer na Liga dos Campeões e na FA Cup.
"Vi os jogadores conversando após o jogo e eles estavam decepcionados. Nunca é fácil perder uma final, mas é preciso seguir em frente e garantir que, quando enfrentarmos o City novamente no Etihad, consigamos consertar as coisas."
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Henry rebate as acusações de que está sendo usado como bode expiatório
Henry também abordou o escrutínio a que Martin Zubimendi está sendo submetido, já que o jogador tem enfrentado dificuldades para convencer parte da torcida do Emirates desde sua chegada. O francês pediu paciência, lembrando que até mesmo estrelas consagradas da Premier League, como Rodri, enfrentaram dúvidas iniciais quando se transferiram para a Inglaterra. Henry acredita que as críticas são simplesmente uma consequência de jogar por um clube que está no topo da tabela.
“As pessoas gostam de falar muito sobre tudo e todos. Primeiro foi Bukayo Saka, depois Odegaard, depois Gyokeres, o Chelsea, Cole Palmer, o árbitro etc.”, observou Henry. “Zubimendi acabou de chegar à liga, e quando Rodri chegou pela primeira vez, lembro que as pessoas não tinham certeza sobre ele. Se você não está no topo ou na lanterna, não tenho certeza se as pessoas vão falar sobre você. Já passei por isso, então aceite as críticas e certifique-se de que, no final, você possa mostrar algo que prove que as pessoas estavam erradas.”