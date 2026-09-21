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Serie C Serie C / YouTube
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Que surpresas Cittadella, Ravenna e Sorrento! Mas Brescia, Reggiana-Spezia e Bari ameaçam: o panorama da Série C

O primeiro balanço sobre os grupos A, B e C da terceira divisão italiana, entre confirmações e campanhas surpreendentes. E algumas decepções...

A Serie A parou depois de um mês e cinco rodadas de campeonato. É tempo dos primeiros balanços, mas não apenas na principal categoria do futebol italiano: também a Serie C chegou a um primeiro ponto de virada, com seis rodadas disputadas até agora nos Grupos A, B e C e os primeiros vereditos da terceira divisão, entre arranques inesperados, surpresas, confirmações e decepções.


Mas vamos fazer um balanço dos três grupos da Serie C no fim de setembro:

  • GRUPO A

    O Cittadella não é apenas o melhor time da Serie C até aqui, mas o melhor da Itália e um dos melhores da Europa: seis vitórias em seis partidas até agora, com 18 pontos conquistados, dez gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe grená, treinada por Roberto Musso, uma vida antes como jogador, de 2000 a 2011m e depois como técnico de todas as categorias com os patavinos, também disputou partidas complicadas, como a visita ao Ospitaletto e o duelo contra a Juventus Under 23, sem nunca faltar ao encontro com os três pontos. Mérito dos gols do jovem meio-campista ucraniano Eduard Igantov, nascido em 2006 e formado nas categorias de base, e da experiência de Paolucci, Falcinelli, Antonucci e Barberis, jogadores que também atuaram na Serie A. Certamente está entre os melhores do grupo, mas não é o favorito: esse é o Union Brescia, que no momento persegue a 4 pontos de distância, por causa dos dois empates consecutivos contra Treviso e Trento, enquanto acaba de cair justamente diante do Citta a outra surpresa da chave, o Ospitaletto, quarto colocado, liderado pelos artilheiros Stefanoni, nascido em 2002 e com 3 gols até aqui. Bem também o Arzignano, com os gols e as assistências da dupla Nanni-Moretti, as confirmações de Alcione e Trento, terceiro na classificação, e as surpresas Treviso e Dolomiti Bellunesi. Mal, por outro lado, a Juventus Under 23, com três derrotas e antes dois empates seguidos: a Juventus venceu apenas na primeira rodada e depois desabou. Também decepcionam Novara, Pro Vercelli, Renate, surpreendentemente na lanterna depois de dois anos de playoff, e a Folgore Caratese de Michele Criscitiello, diretor da Sportitalia, com apenas três pontos até aqui.

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  • GRUPO B

    O Grupo B é o mais bonito, disputado e empolgante até aqui, com várias equipes no mesmo nível e candidatas à vitória final: as confirmações são o Spezia, que com a vitória sobre a Vis Pesaro no jogo de segunda-feira à noite, no Picco, lidera sozinho com 16 pontos, com cinco vitórias e um empate em Grosseto, e a Reggiana, com 14 pontos, embalada pelo artilheiro croata Leon Sipos, ex-Lecco e com 7 gols até aqui, e por Manolo Portanova. Dois gigantes recém-rebaixados da Serie B, que querem garantir imediatamente o retorno, perseguidos por duas surpresas: relativa a representada pelo Ravenna, com a mesma pontuação dos emilianos, diante dos playoffs alcançados no ano passado e da contratação de Simone Rabbi, vindo do Cittadella; absoluta, por outro lado, a do Grosseto recém-promovido, que ainda não perdeu e soma 12 pontos. Bem também o Livorno dos irmãos Lucarelli, derrotado, porém, no dérbi contra o Spezia, além de Torres com Lorenzo Di Stefano, Forlì e Atalanta Under 23, na zona de playoffs com o Guidonia. O Pescara não convence, muito irregular e com 8 pontos somados até aqui, enquanto decepcionam o Perugia, com três derrotas seguidas, e o Ostiamare de Daniele De Rossi, com 4 derrotas até agora. Na parte de baixo da tabela, desastre da Vis Pesaro.


  • GRUPO C

    Também no caso do Grupo C, como no A, há uma equipe que está surpreendendo a todos pela forma como começou: é o Sorrento de Vincenzo Maiuri e do zagueiro artilheiro Riccardo Cargnelutti, com cinco vitórias e um ko até aqui, o último em casa contra o Bari, e 15 pontos somados: o Sorrento lidera o grupo, seguido pelo Potenza, que começou muito bem apesar de um calendário difícil, com o empate em Bari e a derrota em Salerno, e pela equipe de Rastelli, abalada pela dura derrota no clássico contra o Barletta, mas capaz de se recompor e somar 13 pontos, que deixam a favorita do grupo a apenas dois pontos da liderança. Convencem a Casertana de Vinicio Espinal, que tinha ido muito bem no ano passado ao levar a Giana Erminio aos playoffs, e está se confirmando na Campânia, graças aos gols de Jacopo Manconi, assim como a habitual Audace Cerignola. Duas escorregadas contra Picerno e a própria Casertana, mas também três vitórias contra rivais complicados para a Inter Sub-23 de Stefano Vecchi, que parece não sentir o confronto com as equipes do Sul. Já há dificuldades demais para outras duas forças, Salernitana e Catania, com apenas 9 e 7 pontos, além de muitos tropeços. Decepciona o novo Foggia de Casillo e Auteri, que não vence desde a primeira rodada e está na zona de playoffs, assim como os dois times da Calábria, Cosenza e Crotone, penúltimo e último, e dizimados por problemas societários.

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