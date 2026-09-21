O Cittadella não é apenas o melhor time da Serie C até aqui, mas o melhor da Itália e um dos melhores da Europa: seis vitórias em seis partidas até agora, com 18 pontos conquistados, dez gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe grená, treinada por Roberto Musso, uma vida antes como jogador, de 2000 a 2011m e depois como técnico de todas as categorias com os patavinos, também disputou partidas complicadas, como a visita ao Ospitaletto e o duelo contra a Juventus Under 23, sem nunca faltar ao encontro com os três pontos. Mérito dos gols do jovem meio-campista ucraniano Eduard Igantov, nascido em 2006 e formado nas categorias de base, e da experiência de Paolucci, Falcinelli, Antonucci e Barberis, jogadores que também atuaram na Serie A. Certamente está entre os melhores do grupo, mas não é o favorito: esse é o Union Brescia, que no momento persegue a 4 pontos de distância, por causa dos dois empates consecutivos contra Treviso e Trento, enquanto acaba de cair justamente diante do Citta a outra surpresa da chave, o Ospitaletto, quarto colocado, liderado pelos artilheiros Stefanoni, nascido em 2002 e com 3 gols até aqui. Bem também o Arzignano, com os gols e as assistências da dupla Nanni-Moretti, as confirmações de Alcione e Trento, terceiro na classificação, e as surpresas Treviso e Dolomiti Bellunesi. Mal, por outro lado, a Juventus Under 23, com três derrotas e antes dois empates seguidos: a Juventus venceu apenas na primeira rodada e depois desabou. Também decepcionam Novara, Pro Vercelli, Renate, surpreendentemente na lanterna depois de dois anos de playoff, e a Folgore Caratese de Michele Criscitiello, diretor da Sportitalia, com apenas três pontos até aqui.