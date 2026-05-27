O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, revelou, no início da pré-concentração da DFB antes da fase final da Copa do Mundo, que um jogador que não foi convocado já sabia, antes mesmo de receber a ligação, que não faria parte da seleção de 26 jogadores da DFB.
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"Que situação chata": um jogador da seleção alemã ficou sabendo pela mídia que não iria para a Copa do Mundo
Nagelsmann voltou a se pronunciar, durante uma coletiva de imprensa, sobre o procedimento relacionado à convocação de sua seleção. O técnico de 38 anos havia informado previamente todos os jogadores por telefone sobre sua inclusão na lista. Da mesma forma, ele comunicou a notícia aos candidatos à Copa do Mundo que, no final, não foram selecionados.
O procedimento gerou críticas, já que, nos dias que antecederam o anúncio na última quinta-feira, vários nomes já haviam vazado. “É claro que eu poderia sentar, estender um papel e dizer: ‘estes são os jogadores’. Isso, naturalmente, impediria que a notícia já estivesse na mídia antes”, disse Nagelsmann. Mas ele “não se importa” com isso.
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Nagelsmann: “Para o jogador, acabou sendo uma situação chata”
Para ele, o mais importante é “o contato com os jogadores e também explicar o motivo disso. O caminho certo é informar os jogadores pessoalmente — tanto nas situações positivas quanto nas negativas.”
Ele revelou: “Mas sempre aparecia primeiro na mídia, quando os jogadores já sabiam. Com exceção de um. A notícia já estava na mídia e ele ainda não tinha recebido nenhuma ligação minha. Isso é chato. Em primeiro lugar, para o jogador.” Ele não revelou o nome do jogador que não foi convocado, mas ressaltou novamente: “Para o jogador, acabou sendo uma situação chata.”
No entanto, ele disse que “não tem culpa do que a mídia escreve. Mas acho que se deve conversar com cada jogador antes.”
Não se importa com a forma como outras seleções lidam com isso, disse o técnico da seleção alemã. O único problema com sua abordagem é “esse vazamento, mas isso não me incomodou particularmente.”
Como exemplo, Nagelsmann citou ainda o zagueiro da Fiorentina Robin Gosens, que não foi convocado: “Liguei para ele e acho isso importante também. Ele agora será comentarista de TV na Copa do Mundo e acho que é importante dizer aos jogadores quais são os motivos e que continuaremos a trabalhar bem juntos.”
A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Números de camisa Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defesa Felix Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Lennart Karl FC Bayern de Munique 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11