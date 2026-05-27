Para ele, o mais importante é “o contato com os jogadores e também explicar o motivo disso. O caminho certo é informar os jogadores pessoalmente — tanto nas situações positivas quanto nas negativas.”

Ele revelou: “Mas sempre aparecia primeiro na mídia, quando os jogadores já sabiam. Com exceção de um. A notícia já estava na mídia e ele ainda não tinha recebido nenhuma ligação minha. Isso é chato. Em primeiro lugar, para o jogador.” Ele não revelou o nome do jogador que não foi convocado, mas ressaltou novamente: “Para o jogador, acabou sendo uma situação chata.”

No entanto, ele disse que “não tem culpa do que a mídia escreve. Mas acho que se deve conversar com cada jogador antes.”

Não se importa com a forma como outras seleções lidam com isso, disse o técnico da seleção alemã. O único problema com sua abordagem é “esse vazamento, mas isso não me incomodou particularmente.”

Como exemplo, Nagelsmann citou ainda o zagueiro da Fiorentina Robin Gosens, que não foi convocado: “Liguei para ele e acho isso importante também. Ele agora será comentarista de TV na Copa do Mundo e acho que é importante dizer aos jogadores quais são os motivos e que continuaremos a trabalhar bem juntos.”