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Germany Press ConferenceGetty Images Sport
Falko Blöding

Traduzido por

"Que situação chata": um jogador da seleção alemã ficou sabendo pela mídia que não iria para a Copa do Mundo

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann

Um jogador da Seleção Alemã soube pela mídia que não havia sido convocado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, revelou, no início da pré-concentração da DFB antes da fase final da Copa do Mundo, que um jogador que não foi convocado já sabia, antes mesmo de receber a ligação, que não faria parte da seleção de 26 jogadores da DFB.

  • Nagelsmann voltou a se pronunciar, durante uma coletiva de imprensa, sobre o procedimento relacionado à convocação de sua seleção. O técnico de 38 anos havia informado previamente todos os jogadores por telefone sobre sua inclusão na lista. Da mesma forma, ele comunicou a notícia aos candidatos à Copa do Mundo que, no final, não foram selecionados.

    O procedimento gerou críticas, já que, nos dias que antecederam o anúncio na última quinta-feira, vários nomes já haviam vazado. “É claro que eu poderia sentar, estender um papel e dizer: ‘estes são os jogadores’. Isso, naturalmente, impediria que a notícia já estivesse na mídia antes”, disse Nagelsmann. Mas ele “não se importa” com isso.

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    Nagelsmann: “Para o jogador, acabou sendo uma situação chata”

    Para ele, o mais importante é “o contato com os jogadores e também explicar o motivo disso. O caminho certo é informar os jogadores pessoalmente — tanto nas situações positivas quanto nas negativas.”

    Ele revelou: “Mas sempre aparecia primeiro na mídia, quando os jogadores já sabiam. Com exceção de um. A notícia já estava na mídia e ele ainda não tinha recebido nenhuma ligação minha. Isso é chato. Em primeiro lugar, para o jogador.” Ele não revelou o nome do jogador que não foi convocado, mas ressaltou novamente: “Para o jogador, acabou sendo uma situação chata.”

    No entanto, ele disse que “não tem culpa do que a mídia escreve. Mas acho que se deve conversar com cada jogador antes.”

    Não se importa com a forma como outras seleções lidam com isso, disse o técnico da seleção alemã. O único problema com sua abordagem é “esse vazamento, mas isso não me incomodou particularmente.”

    Como exemplo, Nagelsmann citou ainda o zagueiro da Fiorentina Robin Gosens, que não foi convocado: “Liguei para ele e acho isso importante também. Ele agora será comentarista de TV na Copa do Mundo e acho que é importante dizer aos jogadores quais são os motivos e que continuaremos a trabalhar bem juntos.”

  • A seleção alemã na Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmeros de camisa
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefesaFelix PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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