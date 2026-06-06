Que situação amarga! Lennart Karl, o azarado da Copa do Mundo, se machucou após o treino da seleção alemã

Na seleção nacional, não é comum realizar treinos de finalização após a sessão propriamente dita. Durante a coletiva de imprensa para divulgar a convocação da DFB, Nagelsmann explicou que esses exercícios foram o motivo pelo qual ele levou para os EUA mais um “goleiro de treino”, Jonas Urbig (22), companheiro de clube de Karl: “Os jogadores querem continuar chutando por mais 45 minutos após cada treino; eles não podem fazer isso sempre, mas ocasionalmente. E aí é bom poder distribuir a carga por várias pessoas. Por isso, Jonas está merecidamente no grupo.”

Outro fato amargo nesse contexto: o meio-campista do Bayern, Serge Gnabry, sofreu uma lesão grave em meados de abril de maneira semelhante. No treino do Bayern, o jogador de 30 anos sofreu uma ruptura do adutor, o que encerrou sua temporada prematuramente e acabou com seu sonho de participar da fase final da Copa do Mundo.

Gnabry também não se lesionou durante uma disputa, mas durante um treino de chutes, como revelou na época o técnico do Bayern, Vincent Kompany: “Foi uma grande infelicidade. Aconteceu durante os pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos.”