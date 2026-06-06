O jornal *Bild* relata o seguinte: após o treino de preparação para o último amistoso da Copa do Mundo contra os co-anfitriões dos EUA, no sábado, Karl teria feito um treino extra junto com outros jogadores.
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Que situação amarga! Lennart Karl, o azarado da Copa do Mundo, se machucou após o treino da seleção alemã
Junto com alguns jogadores da seleção alemã, o atacante do FC Bayern permaneceu em campo para treinar finalizações. A lesão ocorreu durante a última finalização que Karl ainda pretendia realizar. Karl sentiu imediatamente uma pontada nos adutores e percebeu o que havia acontecido. O vice-capitão Antonio Rüdiger (33) acabou levando-o para o vestiário.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann (38), deu a entender que se tratava de uma lesão mais grave logo em seguida, em sua coletiva de imprensa, ao dizer: “Infelizmente, Lenny se machucou hoje no treino. Vamos ter que esperar para ver o que vai dar. Sinceramente, não parecia nada bom.” Seguiu-se a ida ao hospital, onde a ressonância magnética confirmou o diagnóstico: ruptura de fascículos musculares, o que significa o fim da Copa do Mundo para a estrela em ascensão do FCB da última temporada.
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Assim como Lennart Karl: Serge Gnabry também sofreu uma lesão infeliz
Na seleção nacional, não é comum realizar treinos de finalização após a sessão propriamente dita. Durante a coletiva de imprensa para divulgar a convocação da DFB, Nagelsmann explicou que esses exercícios foram o motivo pelo qual ele levou para os EUA mais um “goleiro de treino”, Jonas Urbig (22), companheiro de clube de Karl: “Os jogadores querem continuar chutando por mais 45 minutos após cada treino; eles não podem fazer isso sempre, mas ocasionalmente. E aí é bom poder distribuir a carga por várias pessoas. Por isso, Jonas está merecidamente no grupo.”
Outro fato amargo nesse contexto: o meio-campista do Bayern, Serge Gnabry, sofreu uma lesão grave em meados de abril de maneira semelhante. No treino do Bayern, o jogador de 30 anos sofreu uma ruptura do adutor, o que encerrou sua temporada prematuramente e acabou com seu sonho de participar da fase final da Copa do Mundo.
Gnabry também não se lesionou durante uma disputa, mas durante um treino de chutes, como revelou na época o técnico do Bayern, Vincent Kompany: “Foi uma grande infelicidade. Aconteceu durante os pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos.”
A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026
Posição Jogador Clube Número Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Goleiro Manuel Neuer FC Bayern de Munique 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defesa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique 6 Defesa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defesa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique 5 Defesa David Raum RB Leipzig 22 Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defesa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defesa Jonathan Tah FC Bayern de Munique 4 Defesa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Ataque Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Ataque Leon Goretzka FC Bayern de Munique 8 Ataque Kai Havertz Arsenal 7 Ataque Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ataque Jamal Musiala FC Bayern de Munique 10 Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul 19 Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Ataque Florian Wirtz FC Liverpool 17 Ataque Nick Woltemade Newcastle United 11