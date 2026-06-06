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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduzido por

Que situação amarga! Lennart Karl, o azarado da Copa do Mundo, se machucou após o treino da seleção alemã

Copa do Mundo
Estados Unidos x Alemanha
Alemanha
Amistosos
L. Karl

O jogador da seleção nacional Lennart Karl (18) sofreu uma grave lesão muscular após o treino oficial desta sexta-feira, o que o impedirá de participar do Campeonato Mundial nos EUA, Canadá e México.

O jornal *Bild* relata o seguinte: após o treino de preparação para o último amistoso da Copa do Mundo contra os co-anfitriões dos EUA, no sábado, Karl teria feito um treino extra junto com outros jogadores.

  • Junto com alguns jogadores da seleção alemã, o atacante do FC Bayern permaneceu em campo para treinar finalizações. A lesão ocorreu durante a última finalização que Karl ainda pretendia realizar. Karl sentiu imediatamente uma pontada nos adutores e percebeu o que havia acontecido. O vice-capitão Antonio Rüdiger (33) acabou levando-o para o vestiário.

    O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann (38), deu a entender que se tratava de uma lesão mais grave logo em seguida, em sua coletiva de imprensa, ao dizer: “Infelizmente, Lenny se machucou hoje no treino. Vamos ter que esperar para ver o que vai dar. Sinceramente, não parecia nada bom.” Seguiu-se a ida ao hospital, onde a ressonância magnética confirmou o diagnóstico: ruptura de fascículos musculares, o que significa o fim da Copa do Mundo para a estrela em ascensão do FCB da última temporada.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Assim como Lennart Karl: Serge Gnabry também sofreu uma lesão infeliz

    Na seleção nacional, não é comum realizar treinos de finalização após a sessão propriamente dita. Durante a coletiva de imprensa para divulgar a convocação da DFB, Nagelsmann explicou que esses exercícios foram o motivo pelo qual ele levou para os EUA mais um “goleiro de treino”, Jonas Urbig (22), companheiro de clube de Karl: “Os jogadores querem continuar chutando por mais 45 minutos após cada treino; eles não podem fazer isso sempre, mas ocasionalmente. E aí é bom poder distribuir a carga por várias pessoas. Por isso, Jonas está merecidamente no grupo.”

    Outro fato amargo nesse contexto: o meio-campista do Bayern, Serge Gnabry, sofreu uma lesão grave em meados de abril de maneira semelhante. No treino do Bayern, o jogador de 30 anos sofreu uma ruptura do adutor, o que encerrou sua temporada prematuramente e acabou com seu sonho de participar da fase final da Copa do Mundo.

    Gnabry também não se lesionou durante uma disputa, mas durante um treino de chutes, como revelou na época o técnico do Bayern, Vincent Kompany: “Foi uma grande infelicidade. Aconteceu durante os pênaltis. Foi realmente muito, muito infeliz e nos surpreendeu a todos.”

  • A seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026

    PosiçãoJogadorClubeNúmero
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GoleiroManuel NeuerFC Bayern de Munique1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefesaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique6
    DefesaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefesaAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique5
    DefesaDavid RaumRB Leipzig22
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefesaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefesaJonathan TahFC Bayern de Munique4
    DefesaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    AtaqueMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AtaqueLeon GoretzkaFC Bayern de Munique8
    AtaqueKai HavertzArsenal7
    AtaqueAssan OuedraogoRB Leipzig25
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AtaqueJamal MusialaFC Bayern de Munique10
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul19
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart26
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool17
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United11
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