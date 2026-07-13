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Que seja! O confronto entre Jude Bellingham e Thomas Tuchel é apenas uma “tempestade num copo d’água” para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, apesar do “histórico” entre os dois
A personalidade de Tuchel: exigente, mas quer um ambiente harmonioso no clube
Não há indícios de que isso venha a acontecer, já que o espírito forjado sob o comando de Sir Gareth Southgate — que levou a seleção a duas finais consecutivas do Campeonato Europeu e rendeu o título de cavaleiro ao técnico — está sendo mantido e aprimorado pela nova comissão técnica.
O ex-técnico do Chelsea, do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique, Tuchel, é uma figura exigente, mas é visto como alguém que apresenta uma faceta pública e outra a portas fechadas. Ele não vai ceder a egos nem aceitar que haja desarmonia no grupo, mas quer que a confiança e o otimismo prosperem.
Ele ainda não conseguiu apresentar o futebol fluido que foi prometido na época de sua contratação, mas ostenta um histórico difícil de contestar. Após ter conduzido uma campanha impecável nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Inglaterra está agora em mais uma semifinal de um grande torneio e a duas partidas de conquistar seu primeiro título em 60 anos.
- (C)Getty Images
O que Tuchel e Bellingham disseram após a vitória da Inglaterra sobre a Noruega
Tuchel não ficou muito impressionado com o nível de desempenho exibido na vitória sobre a Noruega, em uma partida exaustiva das quartas de final disputada sob um calor sufocante no Hard Rock Stadium, em Miami. O alemão elogiou o “esforço” demonstrado, mas considerou que sua equipe havia jogado de forma “desleixada”.
Bellingham tomou conhecimento desses comentários quase imediatamente e respondeu dizendo: “É, bem, tanto faz. Foi uma partida difícil, então meus pensamentos e meu reconhecimento vão para os jogadores que deram o máximo em campo.”
Ele continuou: “Talvez ele não saiba como é jogar nessas condições contra Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, sabe. Não é um time fácil de enfrentar.”
Muito se falou sobre essas entrevistas pós-jogo, já que Tuchel havia questionado anteriormente parte do comportamento de Bellingham em campo e gerado um debate acalorado sobre o papel que um “Galáctico” do Real Madrid deve desempenhar em seus planos.
Bellingham teve um desempenho de destaque na Copa do Mundo, marcando seis gols e assumindo o papel de líder carismático. Será que devemos interpretar as piadinhas feitas no calor do momento?
Bellingham x Tuchel: Por que os dois estavam certos em suas avaliações
Ao dar sua opinião sobre essa saga, o ex-zagueiro da seleção inglesa Pallister — em entrevista concedida pela NetBet Sport — disse ao GOAL: “Não acho que nenhum torcedor da Inglaterra tenha dito que jogamos muito bem na outra noite [contra a Noruega]. Acho que isso é óbvio.
“Não acho que tenha sido um grande jogo. Acho que ambas as seleções sofreram com o calor. Acho que as pessoas precisam entender o quanto isso é difícil. E entendo por que o Jude disse isso, porque eu estava de férias sob um calor de 35 graus e nem conseguia tomar sol. Passei o tempo todo na piscina!
“Então, eles estão jogando em temperaturas que chegaram a quase 40 graus. Eu joguei em condições parecidas com essas na Tailândia, e é horrível jogar futebol nessas condições. Não tem ar. Entende o que quero dizer? Você dá uma arrancada e sente como se tivesse corrido uma maratona. É muito difícil. Entendo que as condições são iguais para os dois times, mas acho que isso afeta o jogo e o desempenho. Acho que alguns jogadores já disseram isso agora.
“O Tuchel está certo, não jogamos muito bem. Acho que o Jude também está certo. É preciso entender como foi jogar naquelas condições. É muito difícil aguentar e ter um desempenho de alto nível quando, às vezes, você só quer respirar. Então, eu não daria muita importância a isso.
“Sabemos que provavelmente há um pouco de história entre os dois — ele já o deixou de fora de convocatórias, já o deixou de fora de equipes. Acho que, por um período, provavelmente foi a coisa certa a se fazer pelo Jude e pela seleção da Inglaterra.
“Ele é o técnico, é o chefe; você realmente não quer entrar em conflito com ele. Acho que ele provavelmente fez a coisa certa naquela fase inicial da relação com o Jude. Agora estamos vendo o que há de melhor nele.
“Ele é um dos jogadores de destaque na Copa do Mundo. Tem sido fundamental para a Inglaterra. Marcou gols, mostrou que é um talento de nível mundial e tem fome e vontade de carregar essa equipe e levá-la a um ponto em que, com sorte, possamos comemorar uma vitória na Copa do Mundo.
“Espero que não passe de uma tempestade num copo d’água. Não acredito que seja mais do que isso. Jude está desesperado para conquistar mais uma vitória na história da Inglaterra na Copa do Mundo. Espero mais uma atuação espetacular dele contra a Argentina.”
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Copa do Mundo de 2026: Próximo desafio da Inglaterra é a semifinal contra a Argentina
Bellingham colocou a Inglaterra novamente na frente depois de a equipe ter desperdiçado a vantagem na estreia contra a Croácia. Ele abriu o placar durante um confronto frustrante contra o Panamá, antes de marcar dois gols em uma partida épica pelas oitavas de final contra o México, no Estádio Azteca.
Outra dupla letal foi marcada contra a Noruega, quando a equipe de Tuchel se recuperou de estar perdendo por um gol, com comemorações ainda mais icônicas após marcar o gol da vitória na prorrogação. Os Três Leões agora se preparam para o confronto com Lionel Messi e a Argentina, atual campeã, em Atlanta, na quarta-feira.
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