Ao dar sua opinião sobre essa saga, o ex-zagueiro da seleção inglesa Pallister — em entrevista concedida pela NetBet Sport — disse ao GOAL: “Não acho que nenhum torcedor da Inglaterra tenha dito que jogamos muito bem na outra noite [contra a Noruega]. Acho que isso é óbvio.

“Não acho que tenha sido um grande jogo. Acho que ambas as seleções sofreram com o calor. Acho que as pessoas precisam entender o quanto isso é difícil. E entendo por que o Jude disse isso, porque eu estava de férias sob um calor de 35 graus e nem conseguia tomar sol. Passei o tempo todo na piscina!

“Então, eles estão jogando em temperaturas que chegaram a quase 40 graus. Eu joguei em condições parecidas com essas na Tailândia, e é horrível jogar futebol nessas condições. Não tem ar. Entende o que quero dizer? Você dá uma arrancada e sente como se tivesse corrido uma maratona. É muito difícil. Entendo que as condições são iguais para os dois times, mas acho que isso afeta o jogo e o desempenho. Acho que alguns jogadores já disseram isso agora.

“O Tuchel está certo, não jogamos muito bem. Acho que o Jude também está certo. É preciso entender como foi jogar naquelas condições. É muito difícil aguentar e ter um desempenho de alto nível quando, às vezes, você só quer respirar. Então, eu não daria muita importância a isso.

“Sabemos que provavelmente há um pouco de história entre os dois — ele já o deixou de fora de convocatórias, já o deixou de fora de equipes. Acho que, por um período, provavelmente foi a coisa certa a se fazer pelo Jude e pela seleção da Inglaterra.

“Ele é o técnico, é o chefe; você realmente não quer entrar em conflito com ele. Acho que ele provavelmente fez a coisa certa naquela fase inicial da relação com o Jude. Agora estamos vendo o que há de melhor nele.

“Ele é um dos jogadores de destaque na Copa do Mundo. Tem sido fundamental para a Inglaterra. Marcou gols, mostrou que é um talento de nível mundial e tem fome e vontade de carregar essa equipe e levá-la a um ponto em que, com sorte, possamos comemorar uma vitória na Copa do Mundo.

“Espero que não passe de uma tempestade num copo d’água. Não acredito que seja mais do que isso. Jude está desesperado para conquistar mais uma vitória na história da Inglaterra na Copa do Mundo. Espero mais uma atuação espetacular dele contra a Argentina.”