Para o jogador de 60 anos, no mais alto nível, não há desculpas quando se trata de eficiência na finalização. Ele continuou: “Quando ele está lá, tem a responsabilidade de marcar; não há como fugir disso. O gol perdido por Endrick foi culpa dele mesmo. Quando ele chega lá, precisa se concentrar em marcar, pois é a jogada decisiva que vai definir o jogo. Gosto dele, acredito que será um jogador que nos trará alegrias, mas no domingo ele foi péssimo.”

O ex-jogador eleito o Melhor do Mundo foi pelo menos tão duro quanto com Endricks ao criticar Ancelotti. Romário exigiu a demissão imediata do italiano, independentemente do prazo restante do contrato ou de obstáculos jurídicos.

Manter o técnico estrela, que assumiu a equipe após um longo período de incerteza, seria inaceitável após esse desempenho. “É impensável que Ancelotti continue como técnico da Seleção Brasileira após esse fiasco, essa vergonha que ele causou. Eu rasgaria esse contrato e diria a ele para me processar”, deixou claro Romário.