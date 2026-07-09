O ex-craque do ataque, que levou seu país natal ao quarto título mundial na final de 1994, em Los Angeles, está causando grande comoção com seu balanço geral.
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"Que se dane que ele seja jovem!" Lenda brasileira se enfurece contra Carlo Ancelotti e Endrick após o colapso da Seleção na Copa do Mundo
No centro de seu descontentamento está, em especial, o jovem Endrick, cuja atuação infeliz na eliminação do torneio despertou a ira do ídolo. Aos 58 minutos da partida das oitavas de final, o jogador de 19 anos desperdiçou uma chance gigantesca de empatar o jogo, após passe de Vinicius Júnior, ao falhar diante do gol dos escandinavos, mesmo estando sozinho na área.
O polêmico ex-jogador da seleção nacional não aceita a desculpa de que o adolescente ainda é “jovem”, frequentemente invocada pelos torcedores e pela mídia. “Muita gente diz: ‘Ah, mas ele ainda é jovem’. Que se dane que ele seja jovem, ele tem que marcar a porra do gol. Jovem, medíocre, velho — que se dane”, bradou Romário.
- AFP
A exigência de Romário à federação: rescindir o contrato de Ancelotti
Para o jogador de 60 anos, no mais alto nível, não há desculpas quando se trata de eficiência na finalização. Ele continuou: “Quando ele está lá, tem a responsabilidade de marcar; não há como fugir disso. O gol perdido por Endrick foi culpa dele mesmo. Quando ele chega lá, precisa se concentrar em marcar, pois é a jogada decisiva que vai definir o jogo. Gosto dele, acredito que será um jogador que nos trará alegrias, mas no domingo ele foi péssimo.”
O ex-jogador eleito o Melhor do Mundo foi pelo menos tão duro quanto com Endricks ao criticar Ancelotti. Romário exigiu a demissão imediata do italiano, independentemente do prazo restante do contrato ou de obstáculos jurídicos.
Manter o técnico estrela, que assumiu a equipe após um longo período de incerteza, seria inaceitável após esse desempenho. “É impensável que Ancelotti continue como técnico da Seleção Brasileira após esse fiasco, essa vergonha que ele causou. Eu rasgaria esse contrato e diria a ele para me processar”, deixou claro Romário.
Vinicius Júnior também está na mira das críticas de Romário
Além do técnico e do azarado Endrick, Vinicius Júnior também chamou a atenção de Romário. O ídolo se referiu a uma jogada do primeiro tempo, quando o meio-campista Bruno Guimarães perdeu um pênalti para o Brasil.
O fato de o meio-campista defensivo ter cobrado o pênalti se deveu a uma orientação interna da comissão técnica — para Romário, uma prova de uma compreensão equivocada da hierarquia em campo. O grande astro da equipe deveria ter tomado a iniciativa naquele momento.
“Ouvi e li, a respeito do pênalti, que Bruno Guimarães é melhor do que ele, que Bruno cobra pênaltis melhor. Por isso, a orientação foi para que ele cobrasse. Tudo bem, tudo certo, ele respeitou a orientação do técnico”, disse Romário: “Mas, cara, é preciso mostrar personalidade. Vini Jr. é o protagonista, é o melhor que temos na seleção. Pega a maldita bola, cobra o pênalti e pronto.”
- Getty Images Sport
Carlo Ancelotti continuará como técnico da Seleção Brasileira?
Enquanto as críticas veementes à lenda continuam a aquecer os ânimos no país, na diretoria da Confederação Brasileira de Futebol reina a discórdia quanto ao rumo futuro. Apesar do revés, parte dos dirigentes defende a continuidade da parceria com Ancelotti a longo prazo, com vistas à Copa do Mundo de 2030.
Em contrapartida, há uma pressão interna considerável que exige um recomeço após a derrota para a Noruega, considerada humilhante. O futuro esportivo da Seleção continua, portanto, sendo uma questão política até segunda ordem.
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