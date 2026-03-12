“Que se dane!” – Martin Keown criticado por comentário “tendencioso” sobre incidente importante durante o empate do Arsenal com o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões

A aparente falta de objetividade do comentarista não agradou ao ex-presidente do Crystal Palace, Simon Jordan, que usou as redes sociais para fazer uma avaliação contundente do ícone do Arsenal. Jordan escreveu no X: “Oh, querido Martin, pelo amor de Deus. Eu disse que o velho Keown carece de objetividade? Foda-se, ele é o grande mestre do preconceito.”

Gabby Agbonlahor também não ficou impressionado, classificando o incidente como uma “simulação descarada” e questionando por que o VAR não interveio. Falando na talkSPORT, o ex-atacante do Aston Villa disse: “Madueke simulou. Simulação descarada. O Sr. Preconceito, Martin Keown, que estava comentando o jogo ontem à noite, disse que foi pênalti claro. Está ficando um pouco ridículo agora o preconceito dele em relação ao Arsenal. Estou surpreso que o VAR não tenha anulado. O Arsenal teve muita sorte e foi chato de assistir.”