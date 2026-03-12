Getty Images Sport
“Que se dane!” – Martin Keown criticado por comentário “tendencioso” sobre incidente importante durante o empate do Arsenal com o Bayer Leverkusen na Liga dos Campeões
Keown defende pênalti polêmico
Keown foi categórico ao afirmar que o árbitro tomou a decisão correta na BayArena. Durante a transmissão da TNT Sports, o ex-zagueiro insistiu: “Para mim, foi pênalti. Era preciso ver primeiro de diferentes ângulos, mas, para mim, aquele pé esquerdo definitivamente ficou preso no tronco de (Tillman). Não há dúvida sobre isso.” Ele então acrescentou: “O que eu diria é que o VAR não iria contra isso se houvesse qualquer tipo de contato. E podemos ver que houve contato.”
Jordan explode com a parcialidade de Keown
A aparente falta de objetividade do comentarista não agradou ao ex-presidente do Crystal Palace, Simon Jordan, que usou as redes sociais para fazer uma avaliação contundente do ícone do Arsenal. Jordan escreveu no X: “Oh, querido Martin, pelo amor de Deus. Eu disse que o velho Keown carece de objetividade? Foda-se, ele é o grande mestre do preconceito.”
Gabby Agbonlahor também não ficou impressionado, classificando o incidente como uma “simulação descarada” e questionando por que o VAR não interveio. Falando na talkSPORT, o ex-atacante do Aston Villa disse: “Madueke simulou. Simulação descarada. O Sr. Preconceito, Martin Keown, que estava comentando o jogo ontem à noite, disse que foi pênalti claro. Está ficando um pouco ridículo agora o preconceito dele em relação ao Arsenal. Estou surpreso que o VAR não tenha anulado. O Arsenal teve muita sorte e foi chato de assistir.”
O técnico do Leverkusen critica a arbitragem
A frustração foi sentida com a mesma intensidade no banco alemão, com Kasper Hjulmand criticando a controversa penalidade marcada após o apito final. O técnico do Leverkusen considerou que sua equipe havia feito o suficiente para garantir a vitória antes da intervenção aos 89 minutos. “Tenho sentimentos contraditórios”, explicou. “Foi uma excelente atuação contra uma equipe de ponta – é claro que estamos desapontados com a última jogada. Um 1 a 0 teria sido obviamente muito melhor do que um 1 a 1. Não vejo pênalti aí, mas é assim que as coisas são.”
Para o homem no centro da tempestade, não havia dúvidas sobre a legitimidade da queda. Falando após o jogo, Madueke disse: “Sempre acho que posso causar impacto, seja começando o jogo ou ficando no banco. Meu instinto me disse para entrar na área quando peguei a bola, então foi o que fiz.”
Empate aberto antes da segunda mão contra o Emirates
Com o placar agregado empatado em 1 a 1, todas as atenções agora se voltam para o jogo de volta, na próxima terça-feira, no norte de Londres. Hjulmand acredita que o peso psicológico agora recai inteiramente sobre o Arsenal, que deverá dominar diante de sua torcida. O técnico do Leverkusen está confiante de que sua equipe pode apresentar outro desempenho forte, embora primeiro tenha que enfrentar o Bayern de Munique no campeonato nacional antes de retornar à capital inglesa para a partida decisiva. Para Arteta, o foco continua sendo terminar o trabalho no Emirates Stadium, onde sua equipe tem sido formidável ao longo da atual campanha.
