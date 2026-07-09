Getty/GOAL
Traduzido por
“Que se dane, ele tem que marcar!” – Lenda do Brasil critica duramente Vinícius Júnior e Endrick pela derrota para a Noruega e afirma que o contrato de Carlo Ancelotti deve ser rescindido após a eliminação na Copa do Mundo
Fortes críticas ao erro de Endrick
O jovem astro Endrick foi alvo da língua afiada de Romário. O jogador de 19 anos teve uma chance clara de empatar o jogo aos 13 minutos do segundo tempo, após receber um passe de Vinícius Júnior, mas acabou chutando para fora. A justificativa de que a juventude do jogador explicaria o erro não foi aceita pela lenda brasileira.
“Muita gente tá dizendo: ‘Ah, mas ele é jovem’. Foda-se que ele é jovem, ele tem que marcar a porra do gol. Jovem, medíocre, velho, foda-se”, afirmou a lenda no Romário TV. “Se ele está lá, tem a responsabilidade de marcar, não tem como escapar disso. O gol perdido por Endrick foi culpa dele mesmo. Quando ele chega lá, tem que se concentrar para marcar, porque é a bola decisiva, aquela que vai definir o jogo. Gosto dele, acho que vai ser um jogador que vai nos trazer felicidade, mas [no domingo], ele foi péssimo.”
- Getty Images
Romário exige a saída imediata de Ancelotti
O ex-atacante e ícone nacional não conseguiu conter sua fúria ao analisar o desempenho da Seleção Brasileira sob o comando de Ancelotti nos Estados Unidos. Para Romário, a derrota para a Noruega foi uma vergonha imperdoável que deveria resultar na rescisão imediata do contrato do técnico italiano com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), independentemente das cláusulas de rescisão.
O eterno número 11 deixou claro que a continuidade do projeto é inviável após o fracasso na Copa do Mundo. “Não tem como o Ancelotti continuar sendo técnico da Seleção Brasileira depois desse fiasco, dessa vergonha que ele causou [contra a Noruega]. Eu rasgaria esse contrato e diria para ele me processar”, exclamou Romário.
A falta de liderança de Vinícius Júnior exigiu
Nem mesmo Vinícius escapou das observações de Romário. Romário questionou a hierarquia da equipe no momento em que Bruno Guimarães perdeu um pênalti no primeiro tempo da partida. Para ele, o atacante do Real Madrid deveria ter cobrado o pênalti ele mesmo, ignorando a ordem pré-estabelecida pela comissão técnica, caso achasse que deveria fazê-lo.
“Ouvi e li, sobre o pênalti, que Bruno Guimarães se saiu melhor do que ele, que o Bruno cobra pênaltis melhor, por isso a ordem era para ele cobrar. Tudo bem, tudo tranquilo, ele respeitou a ordem do técnico”, comentou Romário, antes de levantar a voz sobre o papel de liderança. “Mas, cara, tem que ter atitude. Vini Jr. é o protagonista, é o melhor que temos na seleção. Pega a maldita bola, cobra o pênalti e está resolvido.”
- AFP
Futuro incerto para a seleção nacional
Apesar do clamor popular e das críticas de ídolos como Romário, o futuro da comissão técnica da seleção nacional continua sendo objeto de debate nos bastidores da CBF. Enquanto alguns defendem a permanência de Ancelotti para o ciclo de 2030, a pressão por uma renovação após a “derrota humilhante” contra a Noruega coloca o trabalho do italiano sob intenso escrutínio.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.