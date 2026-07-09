“Que se dane, ele tem que marcar!” – Lenda do Brasil critica duramente Vinícius Júnior e Endrick pela derrota para a Noruega e afirma que o contrato de Carlo Ancelotti deve ser rescindido após a eliminação na Copa do Mundo

O jovem astro Endrick foi alvo da língua afiada de Romário. O jogador de 19 anos teve uma chance clara de empatar o jogo aos 13 minutos do segundo tempo, após receber um passe de Vinícius Júnior, mas acabou chutando para fora. A justificativa de que a juventude do jogador explicaria o erro não foi aceita pela lenda brasileira.

“Muita gente tá dizendo: ‘Ah, mas ele é jovem’. Foda-se que ele é jovem, ele tem que marcar a porra do gol. Jovem, medíocre, velho, foda-se”, afirmou a lenda no Romário TV. “Se ele está lá, tem a responsabilidade de marcar, não tem como escapar disso. O gol perdido por Endrick foi culpa dele mesmo. Quando ele chega lá, tem que se concentrar para marcar, porque é a bola decisiva, aquela que vai definir o jogo. Gosto dele, acho que vai ser um jogador que vai nos trazer felicidade, mas [no domingo], ele foi péssimo.”