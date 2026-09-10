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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Que retorno! Jamal Musiala marca em volta emocionante ao Bayern de Munique, enquanto os gigantes da Liga dos Campeões passeiam em vitória por 5 a 0

J. Musiala
Bayern de Munique
M. Olise
H. Kane
Bodo/Glimt
Liga dos Campeões

Jamal Musiala marcou seu retorno ao maior palco do futebol de forma espetacular, quando o Bayern de Munique abriu sua campanha na Champions League com uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o FK Bodo/Glimt. O jovem meia, que passou por um período difícil longe dos gramados, provou que está de volta à sua melhor forma ao balançar as redes em sua primeira partida como titular na temporada.

  • Musiala faz declaração sobre seu retorno

    A Allianz Arena testemunhou um momento realmente especial na noite de terça-feira, quando Musiala voltou à equipe titular do Bayern de Munique pela primeira vez nesta temporada. O jogador de 23 anos estava afastado após uma série de preocupantes sustos de saúde durante a pré-temporada, quando sofreu colapsos causados por disfunções neurológicas em amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim.

    Depois de uma breve participação saindo do banco contra o Schalke no fim de semana, Vincent Kompany deu ao internacional alemão uma vaga entre os titulares na estreia pela Champions League, e o jovem não decepcionou. Como relatou Fabrizio Romano, Kompany observou que o meio-campista "mereceu ser titular, não foi um presente".

    O placar foi finalmente inaugurado aos 47 minutos, de uma maneira um tanto fortuita, mas clínica. Harry Kane arriscou um chute potente de longe que desviou no defensor do Bodo/Glimt Patrick Berg e caiu perfeitamente no caminho de Musiala. Sem mostrar qualquer sinal de falta de ritmo, o meio-campista girou e soltou uma finalização forte no canto oposto para colocar os mandantes em vantagem.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kane e Olise aumentam a pressão

    Depois que o gol de abertura foi marcado, as comportas se abriram para o gigante bávaro. Aos 61 minutos, Michael Olise, que se tornou parte integrante do esquema tático de Kompany, cobrou uma falta precisa para o coração da área. Harry Kane, sempre oportunista, cronometrou perfeitamente sua corrida para marcar de cabeça o segundo gol da noite. Foi um gol histórico para o capitão da Inglaterra, que chegou ao seu 55º gol na Champions League e ao 79º no total em competições europeias, consolidando ainda mais seu status como um dos atacantes mais prolíficos da história do torneio.

    O quarto final da partida viu o Bayern dar brilho ao placar ao atropelar completamente o time norueguês. Alphonso Davies fez 3 a 0 aos 77 minutos com sua característica arrancada em velocidade e finalização, antes de Michael Olise assumir o protagonismo para concluir o trabalho. O ex-jogador do Crystal Palace marcou dois gols no fim, balançando as redes aos 83 minutos e novamente nos acréscimos para garantir uma vitória contundente por 5 a 0.

  • A resistência do Bodo/Glimt finalmente foi quebrada

    Apesar do placar final elástico, o primeiro tempo foi muito mais travado para a equipe da casa. O FK Bodo/Glimt chegou a Munique com a reputação de derrubar gigantes, depois de conquistar vitórias marcantes sobre Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão na campanha anterior. A equipe fez jus a essa fama nos 45 minutos iniciais, recuando e frustrando as estrelas criativas do Bayern. Joshua Kimmich esteve mais perto de abrir o placar no início, ao acertar a trave aos 35 minutos, antes de ver outra finalização defendida pelo goleiro Nikita Haikin pouco antes do intervalo.


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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bayern mantém incrível sequência em estreias

    Esta vitória amplia uma das sequências mais notáveis do futebol europeu. O Bayern de Munique agora venceu sua partida de estreia em uma campanha europeia por 23 temporadas consecutivas. É preciso voltar até a temporada 2002/03 para encontrar a última vez em que a equipe sofreu uma derrota na primeira rodada, uma derrota por 3 a 2 para o Deportivo La Coruna. Desde então, foram 23 vitórias em 23 jogos, um testemunho da consistência duradoura do clube no mais alto nível do futebol.

    Olhando para a frente, o gigante alemão vai se preparar para uma viagem à Noruega em 13 de outubro, quando enfrentará o Viking Stavanger em seu próximo compromisso continental.

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