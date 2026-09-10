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Que retorno! Jamal Musiala marca em volta emocionante ao Bayern de Munique, enquanto os gigantes da Liga dos Campeões passeiam em vitória por 5 a 0
Musiala faz declaração sobre seu retorno
A Allianz Arena testemunhou um momento realmente especial na noite de terça-feira, quando Musiala voltou à equipe titular do Bayern de Munique pela primeira vez nesta temporada. O jogador de 23 anos estava afastado após uma série de preocupantes sustos de saúde durante a pré-temporada, quando sofreu colapsos causados por disfunções neurológicas em amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim.
Depois de uma breve participação saindo do banco contra o Schalke no fim de semana, Vincent Kompany deu ao internacional alemão uma vaga entre os titulares na estreia pela Champions League, e o jovem não decepcionou. Como relatou Fabrizio Romano, Kompany observou que o meio-campista "mereceu ser titular, não foi um presente".
O placar foi finalmente inaugurado aos 47 minutos, de uma maneira um tanto fortuita, mas clínica. Harry Kane arriscou um chute potente de longe que desviou no defensor do Bodo/Glimt Patrick Berg e caiu perfeitamente no caminho de Musiala. Sem mostrar qualquer sinal de falta de ritmo, o meio-campista girou e soltou uma finalização forte no canto oposto para colocar os mandantes em vantagem.
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Kane e Olise aumentam a pressão
Depois que o gol de abertura foi marcado, as comportas se abriram para o gigante bávaro. Aos 61 minutos, Michael Olise, que se tornou parte integrante do esquema tático de Kompany, cobrou uma falta precisa para o coração da área. Harry Kane, sempre oportunista, cronometrou perfeitamente sua corrida para marcar de cabeça o segundo gol da noite. Foi um gol histórico para o capitão da Inglaterra, que chegou ao seu 55º gol na Champions League e ao 79º no total em competições europeias, consolidando ainda mais seu status como um dos atacantes mais prolíficos da história do torneio.
O quarto final da partida viu o Bayern dar brilho ao placar ao atropelar completamente o time norueguês. Alphonso Davies fez 3 a 0 aos 77 minutos com sua característica arrancada em velocidade e finalização, antes de Michael Olise assumir o protagonismo para concluir o trabalho. O ex-jogador do Crystal Palace marcou dois gols no fim, balançando as redes aos 83 minutos e novamente nos acréscimos para garantir uma vitória contundente por 5 a 0.
A resistência do Bodo/Glimt finalmente foi quebrada
Apesar do placar final elástico, o primeiro tempo foi muito mais travado para a equipe da casa. O FK Bodo/Glimt chegou a Munique com a reputação de derrubar gigantes, depois de conquistar vitórias marcantes sobre Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão na campanha anterior. A equipe fez jus a essa fama nos 45 minutos iniciais, recuando e frustrando as estrelas criativas do Bayern. Joshua Kimmich esteve mais perto de abrir o placar no início, ao acertar a trave aos 35 minutos, antes de ver outra finalização defendida pelo goleiro Nikita Haikin pouco antes do intervalo.
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Bayern mantém incrível sequência em estreias
Esta vitória amplia uma das sequências mais notáveis do futebol europeu. O Bayern de Munique agora venceu sua partida de estreia em uma campanha europeia por 23 temporadas consecutivas. É preciso voltar até a temporada 2002/03 para encontrar a última vez em que a equipe sofreu uma derrota na primeira rodada, uma derrota por 3 a 2 para o Deportivo La Coruna. Desde então, foram 23 vitórias em 23 jogos, um testemunho da consistência duradoura do clube no mais alto nível do futebol.
Olhando para a frente, o gigante alemão vai se preparar para uma viagem à Noruega em 13 de outubro, quando enfrentará o Viking Stavanger em seu próximo compromisso continental.
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