A Allianz Arena testemunhou um momento realmente especial na noite de terça-feira, quando Musiala voltou à equipe titular do Bayern de Munique pela primeira vez nesta temporada. O jogador de 23 anos estava afastado após uma série de preocupantes sustos de saúde durante a pré-temporada, quando sofreu colapsos causados por disfunções neurológicas em amistosos contra RB Leipzig e Heidenheim.

Depois de uma breve participação saindo do banco contra o Schalke no fim de semana, Vincent Kompany deu ao internacional alemão uma vaga entre os titulares na estreia pela Champions League, e o jovem não decepcionou. Como relatou Fabrizio Romano, Kompany observou que o meio-campista "mereceu ser titular, não foi um presente".

O placar foi finalmente inaugurado aos 47 minutos, de uma maneira um tanto fortuita, mas clínica. Harry Kane arriscou um chute potente de longe que desviou no defensor do Bodo/Glimt Patrick Berg e caiu perfeitamente no caminho de Musiala. Sem mostrar qualquer sinal de falta de ritmo, o meio-campista girou e soltou uma finalização forte no canto oposto para colocar os mandantes em vantagem.