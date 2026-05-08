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"Que perguntas ruins" - Christian Pulisic, estrela do AC Milan e da seleção dos EUA, "não está preocupado" com a falta de gols em 2026 à beira da Copa do Mundo
O rosto da nação
Enquanto os Estados Unidos se preparam para co-sediar a Copa do Mundo de 2026, Pulisic ganhou destaque como principal figura de referência da seleção nacional. O atacante recebeu recentemente a rara honra de estampar a capa da revista *Time*, refletindo seu status de pioneiro do futebol americano na Europa. No entanto, esse reconhecimento da grande mídia ocorre em um momento em que o astro do AC Milan enfrenta um intenso escrutínio devido a uma queda em sua habitual eficiência goleadora.
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Superando a fase ruim
Quando questionado pela revista *Time*sobre como pretende superar sua atual fase de baixa em 2026 — já que não marcou nenhum gol pelo clube ou pela seleção neste ano —, Pulisic adotou um tom brusco e desafiador. Ele descartou o foco em sua falta de gols, insistindo que sua confiança permanece inabalável antes do grande evento do verão. Ele afirmou: “Pretendo marcar gols. Que perguntas ruins. Não estou preocupado com isso, cara.”
Silenciando o barulho
Refletindo sobre contratempos anteriores, como ter ficado de fora da seleção para a Copa Ouro em junho passado, Pulisic explicou por que sua atual falta de gols é tão frustrante. Ele afirmou: “Aquela época foi difícil para mim, porque normalmente consigo calar a boca das pessoas com meu jogo. É isso que tenho feito durante toda a minha carreira. Estou no período de entressafra, então as pessoas ficam falando sobre mim, e eu não consigo simplesmente marcar um gol e calá-las.
“Ir para o gol, criar jogadas de ataque, para mim, é por isso que jogo. É claro que você tem que fazer todas as outras coisas, defender e correr, várias coisas. Tudo bem. Mas o que me dá alegria e emoção é criar maneiras de marcar, marcar gols e finalizá-los.”
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Sonhando com a glória mundial
Os EUA estreiam na Copa do Mundo contra o Paraguai no SoFi Stadium, no dia 12 de junho, com Pulisic pronto para liderar a equipe em casa. Embora evite fazer promessas públicas específicas sobre o resultado do torneio, o jogador de 27 anos insiste que manter a crença de quando era criança é fundamental para o time. Ele concluiu: “Não é assim que eu funciono. Mas posso sentar na minha cama à noite e imaginar-me segurando o troféu da Copa do Mundo. Eu fazia isso quando era criança. Não vou parar. Você tem que acreditar. Por que não?”