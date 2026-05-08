"Que perguntas ruins" - Christian Pulisic, estrela do AC Milan e da seleção dos EUA, "não está preocupado" com a falta de gols em 2026 à beira da Copa do Mundo

Refletindo sobre contratempos anteriores, como ter ficado de fora da seleção para a Copa Ouro em junho passado, Pulisic explicou por que sua atual falta de gols é tão frustrante. Ele afirmou: “Aquela época foi difícil para mim, porque normalmente consigo calar a boca das pessoas com meu jogo. É isso que tenho feito durante toda a minha carreira. Estou no período de entressafra, então as pessoas ficam falando sobre mim, e eu não consigo simplesmente marcar um gol e calá-las.

“Ir para o gol, criar jogadas de ataque, para mim, é por isso que jogo. É claro que você tem que fazer todas as outras coisas, defender e correr, várias coisas. Tudo bem. Mas o que me dá alegria e emoção é criar maneiras de marcar, marcar gols e finalizá-los.”