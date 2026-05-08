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AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Que perguntas ruins" - Christian Pulisic, estrela do AC Milan e da seleção dos EUA, "não está preocupado" com a falta de gols em 2026 à beira da Copa do Mundo

C. Pulisic
Milan
Campeonato Italiano
Estados Unidos
Copa do Mundo

Christian Pulisic rebateu as críticas que questionam seu desempenho recente, classificando as preocupações com sua falta de gols em 2026 como “perguntas sem sentido” na véspera da Copa do Mundo. O atacante do AC Milan, que recentemente foi capa da revista Time, continua confiante em sua capacidade de contribuir para a seleção dos Estados Unidos, que se prepara para co-sediar o torneio.

  • O rosto da nação

    Enquanto os Estados Unidos se preparam para co-sediar a Copa do Mundo de 2026, Pulisic ganhou destaque como principal figura de referência da seleção nacional. O atacante recebeu recentemente a rara honra de estampar a capa da revista *Time*, refletindo seu status de pioneiro do futebol americano na Europa. No entanto, esse reconhecimento da grande mídia ocorre em um momento em que o astro do AC Milan enfrenta um intenso escrutínio devido a uma queda em sua habitual eficiência goleadora.

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    Superando a fase ruim

    Quando questionado pela revista *Time*sobre como pretende superar sua atual fase de baixa em 2026 — já que não marcou nenhum gol pelo clube ou pela seleção neste ano —, Pulisic adotou um tom brusco e desafiador. Ele descartou o foco em sua falta de gols, insistindo que sua confiança permanece inabalável antes do grande evento do verão. Ele afirmou: “Pretendo marcar gols. Que perguntas ruins. Não estou preocupado com isso, cara.”

  • Silenciando o barulho

    Refletindo sobre contratempos anteriores, como ter ficado de fora da seleção para a Copa Ouro em junho passado, Pulisic explicou por que sua atual falta de gols é tão frustrante. Ele afirmou: “Aquela época foi difícil para mim, porque normalmente consigo calar a boca das pessoas com meu jogo. É isso que tenho feito durante toda a minha carreira. Estou no período de entressafra, então as pessoas ficam falando sobre mim, e eu não consigo simplesmente marcar um gol e calá-las.

    “Ir para o gol, criar jogadas de ataque, para mim, é por isso que jogo. É claro que você tem que fazer todas as outras coisas, defender e correr, várias coisas. Tudo bem. Mas o que me dá alegria e emoção é criar maneiras de marcar, marcar gols e finalizá-los.”

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    Sonhando com a glória mundial

    Os EUA estreiam na Copa do Mundo contra o Paraguai no SoFi Stadium, no dia 12 de junho, com Pulisic pronto para liderar a equipe em casa. Embora evite fazer promessas públicas específicas sobre o resultado do torneio, o jogador de 27 anos insiste que manter a crença de quando era criança é fundamental para o time. Ele concluiu: “Não é assim que eu funciono. Mas posso sentar na minha cama à noite e imaginar-me segurando o troféu da Copa do Mundo. Eu fazia isso quando era criança. Não vou parar. Você tem que acreditar. Por que não?”

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