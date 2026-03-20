Em entrevista à Sky, o ex-jogador do FC Bayern de Munique e do FC Liverpool afirmou que, pessoalmente, sentiria falta de Said El Mala, do Colônia, e de Yann Aurel Bisseck, do Inter de Milão, na convocação.
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Que nome surpreendente! Dietmar Hamann teria convocado outro zagueiro central para os amistosos da seleção alemã
"Não precisamos discutir suas qualidades. O fato de ele nem sempre ser titular no Colônia não deve ser usado contra ele", afirmou Hamann, ao ser questionado sobre El Mala. "Ele marcou nove gols pelo Colônia e sua evolução é constante. Não vejo motivos para não levá-lo."
Bisseck, por outro lado, é alguém que pode ser “colocado na frente” caso seja necessário marcar um gol no final da partida. “Ele está de volta ao time titular do Inter desde dezembro. É incrivelmente forte no jogo aéreo e sabemos como as jogadas ensaiadas são importantes. Eu adoraria tê-lo visto no elenco”, disse Hamann.
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Nagelsmann escala Sane, Schade e Leweling no lugar de El Mala
No entanto, o técnico de 52 anos concorda, em princípio, com as decisões do técnico da seleção alemã, Nagelsmann: “O importante é ter bons jogadores e contar com opções para todas as posições. Provavelmente já tivemos elencos piores. Há muitos jogadores de grande talento. Quando se consegue criar coesão, coisas maravilhosas podem acontecer.”
O técnico da DFB anunciou ontem, quinta-feira, a convocação para os próximos amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março). Na zaga, Jonathan Tah (FC Bayern de Munique), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos do BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Malick Thiaw (Newcastle United) foram preferidos a Bisseck.
Nas laterais ofensivas, Nagelsmann optou por Leroy Sané (Galatasaray Istambul), Kevin Schade (FC Brentford) e Jamie Leweling (VfB Stuttgart) em vez de El Mala.
Seleção Alemã, Calendário: Os próximos jogos da Seleção Alemã
Data
Competição
Jogo
Sexta-feira, 27 de março, 20h45
Jogo amistoso
Suíça x Alemanha
Segunda-feira, 30 de março, 20h45
Jogo amistoso
Alemanha x Gana
Domingo, 31 de maio, 20h45
Jogo amistoso
Alemanha x Finlândia
Sábado, 6 de junho, 20h30
Amistoso
EUA x Alemanha
Domingo, 14 de junho, 19h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Curaçao
Sábado, 20 de junho, 22h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Costa do Marfim
Quinta-feira, 25 de junho, 22h
Copa do Mundo 2026
Alemanha x Equador