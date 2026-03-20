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HamannGetty
Christian Guinin

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Que nome surpreendente! Dietmar Hamann teria convocado outro zagueiro central para os amistosos da seleção alemã

Dietmar Hamann gostaria de ter visto mais dois nomes na convocação do técnico Julian Nagelsmann para os próximos jogos da seleção alemã.

Em entrevista à Sky, o ex-jogador do FC Bayern de Munique e do FC Liverpool afirmou que, pessoalmente, sentiria falta de Said El Mala, do Colônia, e de Yann Aurel Bisseck, do Inter de Milão, na convocação.

  • "Não precisamos discutir suas qualidades. O fato de ele nem sempre ser titular no Colônia não deve ser usado contra ele", afirmou Hamann, ao ser questionado sobre El Mala. "Ele marcou nove gols pelo Colônia e sua evolução é constante. Não vejo motivos para não levá-lo."

    Bisseck, por outro lado, é alguém que pode ser “colocado na frente” caso seja necessário marcar um gol no final da partida. “Ele está de volta ao time titular do Inter desde dezembro. É incrivelmente forte no jogo aéreo e sabemos como as jogadas ensaiadas são importantes. Eu adoraria tê-lo visto no elenco”, disse Hamann.

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  • JULIAN NAGELSMANN Getty Images

    Nagelsmann escala Sane, Schade e Leweling no lugar de El Mala

    No entanto, o técnico de 52 anos concorda, em princípio, com as decisões do técnico da seleção alemã, Nagelsmann: “O importante é ter bons jogadores e contar com opções para todas as posições. Provavelmente já tivemos elencos piores. Há muitos jogadores de grande talento. Quando se consegue criar coesão, coisas maravilhosas podem acontecer.”

    O técnico da DFB anunciou ontem, quinta-feira, a convocação para os próximos amistosos contra a Suíça (27 de março) e Gana (30 de março). Na zaga, Jonathan Tah (FC Bayern de Munique), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ambos do BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Malick Thiaw (Newcastle United) foram preferidos a Bisseck.

    Nas laterais ofensivas, Nagelsmann optou por Leroy Sané (Galatasaray Istambul), Kevin Schade (FC Brentford) e Jamie Leweling (VfB Stuttgart) em vez de El Mala.

  • Seleção Alemã, Calendário: Os próximos jogos da Seleção Alemã

    Data

    Competição

    Jogo

    Sexta-feira, 27 de março, 20h45

    Jogo amistoso

    Suíça x Alemanha

    Segunda-feira, 30 de março, 20h45

    Jogo amistoso

    Alemanha x Gana

    Domingo, 31 de maio, 20h45

    Jogo amistoso

    Alemanha x Finlândia

    Sábado, 6 de junho, 20h30

    Amistoso

    EUA x Alemanha

    Domingo, 14 de junho, 19h

    Copa do Mundo 2026

    Alemanha x Curaçao

    Sábado, 20 de junho, 22h

    Copa do Mundo 2026

    Alemanha x Costa do Marfim

    Quinta-feira, 25 de junho, 22h

    Copa do Mundo 2026

    Alemanha x Equador

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