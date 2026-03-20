Que nome surpreendente! Dietmar Hamann teria convocado outro zagueiro central para os amistosos da seleção alemã

"Não precisamos discutir suas qualidades. O fato de ele nem sempre ser titular no Colônia não deve ser usado contra ele", afirmou Hamann, ao ser questionado sobre El Mala. "Ele marcou nove gols pelo Colônia e sua evolução é constante. Não vejo motivos para não levá-lo."

Bisseck, por outro lado, é alguém que pode ser “colocado na frente” caso seja necessário marcar um gol no final da partida. “Ele está de volta ao time titular do Inter desde dezembro. É incrivelmente forte no jogo aéreo e sabemos como as jogadas ensaiadas são importantes. Eu adoraria tê-lo visto no elenco”, disse Hamann.