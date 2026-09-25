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"Que máquina!" - Jude Bellingham é eleito Jogador do Ano da Inglaterra após recorde histórico na Copa do Mundo
Títulos consecutivos para astro do Real Madrid
O meio-campista do Real Madrid, Bellingham, garantiu o prêmio de Jogador do Ano da seleção masculina da Inglaterra pelo segundo ano consecutivo, depois de liderar uma votação pública após uma campanha internacional excepcional. O prêmio é um tributo à altura de um jogador que rapidamente se firmou como o coração indiscutível da seleção nacional.
Ao reagir à honraria, o meio-campista fez questão de expressar sua gratidão pelo apoio contínuo da torcida da Inglaterra. "É uma sensação ótima", disse Bellingham. "Obviamente, é uma enorme honra ser reconhecido pelos torcedores novamente. Não é algo em que você pensa quando joga pelo seu país, mas obviamente é um belo pequeno acréscimo ao grande verão que tivemos."
- AFP
Quebrando recordes no cenário mundial
O ano de Bellingham foi definido por sua precisão diante do gol durante a Copa do Mundo de 2026, na qual ele balançou as redes sete vezes para bater o recorde de mais gols marcados por um inglês em uma única edição do torneio. Sua campanha histórica incluiu dois gols decisivos na caótica vitória por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final, seguidos por mais dois contra a Noruega nas quartas de final.
Embora a Inglaterra tenha sofrido uma dolorosa eliminação por margem mínima na semifinal para a Argentina, Bellingham garantiu que a equipe terminasse em alta. A Inglaterra assegurou o terceiro lugar, sua melhor campanha em uma Copa do Mundo disputada fora de casa, ao derrotar a França por 6 a 4 em uma disputa de terceiro lugar com muitos gols. Ao longo da competição, Bellingham provou ser o jogador decisivo em grandes jogos, correspondendo de forma consistente quando a pressão estava no auge para a equipe de Thomas Tuchel.
Tuchel exalta a "máquina" da Inglaterra
O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, foi só elogios ao maestro do meio-campo depois que o prêmio foi anunciado. O treinador alemão, que acompanha a evolução contínua de Bellingham, destacou a força psicológica e a entrega física do jogador durante o desgastante calendário de verão.
"Acho que ele foi um dos jogadores do torneio, não apenas para nós, mas do torneio como um todo. Ele atingiu todo o seu potencial; deu para ver claramente que competidor e que máquina ele é", disse Tuchel ao comentar o impacto de Bellingham. O treinador ainda detalhou a mentalidade do jogador ao afirmar: "Ele simplesmente cresce sob pressão, adora esses momentos, adora esses palcos, e isso faz com que ele tire o melhor de si."
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O foco se volta para o teste da Liga das Nações
Com os prêmios individuais já definidos, Bellingham e seus companheiros agora se preparam para voltar à ação competitiva na Liga das Nações da Uefa, em que a Inglaterra enfrenta a campeã mundial Espanha em um duelo de peso no Estádio de Wembley, no sábado.
Após o confronto com a Espanha, a Inglaterra voltará suas atenções para os compromissos restantes na competição, que incluem duas partidas contra Croácia e Tchéquia. Esses jogos serão cruciais, já que Tuchel busca dar sequência ao embalo gerado durante a Copa do Mundo.
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