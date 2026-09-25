O ano de Bellingham foi definido por sua precisão diante do gol durante a Copa do Mundo de 2026, na qual ele balançou as redes sete vezes para bater o recorde de mais gols marcados por um inglês em uma única edição do torneio. Sua campanha histórica incluiu dois gols decisivos na caótica vitória por 3 a 2 sobre o México nas oitavas de final, seguidos por mais dois contra a Noruega nas quartas de final.

Embora a Inglaterra tenha sofrido uma dolorosa eliminação por margem mínima na semifinal para a Argentina, Bellingham garantiu que a equipe terminasse em alta. A Inglaterra assegurou o terceiro lugar, sua melhor campanha em uma Copa do Mundo disputada fora de casa, ao derrotar a França por 6 a 4 em uma disputa de terceiro lugar com muitos gols. Ao longo da competição, Bellingham provou ser o jogador decisivo em grandes jogos, correspondendo de forma consistente quando a pressão estava no auge para a equipe de Thomas Tuchel.