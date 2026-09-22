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"Que maneira melhor de treinar?" - Esteban Lepaul revela experiência surreal com Zinedine Zidane em concentração da França
Lepaul brilha em sua primeira coletiva pela França
O atacante do Rennes, Esteban Lepaul, expressou imenso orgulho após fazer sua estreia em uma coletiva de imprensa da seleção francesa em Clairefontaine. Artilheiro da Ligue 1 de 2025–26, ele foi recebido na concentração pelo treinador de goleiros Fabien Barthez antes de reencontrar ex-companheiros de base.
Depois de marcar 21 gols na liga na temporada passada, o centroavante revelou que terminar como artilheiro da divisão o convenceu de que pertencia ao nível internacional.
Lepaul quer conquistar minutos em campo e contribuir nos próximos quatro jogos da França.
- AFP
Atacante gosta de receber passes do ícone Zidane
Lepaul admitiu que qualquer nervosismo inicial desapareceu rapidamente assim que os treinamentos começaram sob o comando do novo técnico Zinedine Zidane. Aos 26 anos, ele aproveitou a oportunidade de aprimorar suas técnicas de finalização diretamente a partir dos passes do ex-vencedor da Copa do Mundo.
Ele enfatizou sua determinação em causar um impacto concreto em campo, em vez de permanecer como um observador passivo.
"Que maneira melhor de treinar diante do gol do que receber alguns passes de Zinédine Zidane?", afirmou Lepaul. "O estresse e a pressão desapareceram muito rapidamente. É um sonho, mas quero fazer parte deste período de treinamentos. Meu primeiro objetivo é vencer as quatro partidas como equipe."
Zidane mostra ao elenco vídeo emocionante sobre a história do time
Além do trabalho em campo, Lepaul revelou que Zidane organizou uma reunião da equipe centrada em um vídeo que mostrava a rica história e o legado da França. O técnico buscou incutir no grupo reformulado uma cultura fervorosa de defender o escudo nacional.
Lepaul apoiou a iniciativa, observando que os jogadores modernos precisam compreender plenamente o peso de representar a camisa de duas estrelas.
"Ele queria que entendêssemos o que isso vai significar para nós. Temos que ser protagonistas da nossa própria história", explicou Lepaul. "É necessário, especialmente com um novo grupo, incutir uma certa cultura. Não há jogadores que subestimem essa camisa azul."
- PsnewZ
A França foca em quatro partidas em 14 dias
Lepaul entra na janela internacional determinado a marcar seu primeiro gol pela seleção principal da França, se tiver a oportunidade. A França se prepara para uma agenda intensa, com quatro partidas oficiais em 14 dias.
O atacante demonstrou confiança absoluta em seu trabalho sem a bola e em sua preparação geral.
Quando seus compromissos internacionais terminarem, Lepaul voltará ao Rennes com o objetivo de manter sua alta ambição no futebol doméstico.
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