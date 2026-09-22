O atacante do Rennes, Esteban Lepaul, expressou imenso orgulho após fazer sua estreia em uma coletiva de imprensa da seleção francesa em Clairefontaine. Artilheiro da Ligue 1 de 2025–26, ele foi recebido na concentração pelo treinador de goleiros Fabien Barthez antes de reencontrar ex-companheiros de base.

Depois de marcar 21 gols na liga na temporada passada, o centroavante revelou que terminar como artilheiro da divisão o convenceu de que pertencia ao nível internacional.

Lepaul quer conquistar minutos em campo e contribuir nos próximos quatro jogos da França.



