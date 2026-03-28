"Que ideia maluca!" – Por que Mohamed Salah não vai concretizar seu retorno sensacional à Roma

O vínculo entre Salah e a Roma continua incrivelmente forte, quase uma década depois de ele ter trocado a capital italiana por Merseyside. Durante sua passagem de dois anos pelos Giallorossi, de 2015 a 2017, o atacante se tornou um dos favoritos da torcida e se consolidou como um dos maiores talentos ofensivos da Europa. Com sua saída de Anfield agora sendo uma realidade, reportagens na Inglaterra sugerem que a Roma está entre as opções que o jogador de 33 anos está avaliando. A ideia de Salah voltar para casa, onde sua ascensão global começou, é um sonho para muitos torcedores da Roma, mas a transição do desejo sentimental para um contrato formal está repleta de complicações.