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Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
Donny Afroni

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"Que ideia maluca!" – Por que Mohamed Salah não vai concretizar seu retorno sensacional à Roma

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O futuro de Mohamed Salah continua sendo alvo de intensas especulações à medida que sua passagem pelo Liverpool chega ao fim, mas um retorno romântico à capital italiana parece estar fora de questão. Apesar dos laços emocionais com os Giallorossi, a realidade financeira da Série A moderna transformou uma possível reunião em nada mais do que uma fantasia, enquanto o “Rei Egípcio” é cortejado pelas riquezas do Oriente Médio e pelo fascínio da América do Norte.

  • Uma ligação nostálgica com os Giallorossi

    O vínculo entre Salah e a Roma continua incrivelmente forte, quase uma década depois de ele ter trocado a capital italiana por Merseyside. Durante sua passagem de dois anos pelos Giallorossi, de 2015 a 2017, o atacante se tornou um dos favoritos da torcida e se consolidou como um dos maiores talentos ofensivos da Europa. Com sua saída de Anfield agora sendo uma realidade, reportagens na Inglaterra sugerem que a Roma está entre as opções que o jogador de 33 anos está avaliando. A ideia de Salah voltar para casa, onde sua ascensão global começou, é um sonho para muitos torcedores da Roma, mas a transição do desejo sentimental para um contrato formal está repleta de complicações.

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  • Como Roma GasperiniGetty Images

    Estratégia tática sob o comando de Gasperini

    De um ponto de vista puramente esportivo, Salah seria uma contratação dos sonhos para o esquema tático de Gian Piero Gasperini. Apesar da presença de Matias Soule e do futuro incerto de Paulo Dybala, a inteligência e a velocidade explosiva de Salah confeririam uma vantagem devastadora ao ataque da Roma. Gasperini já havia destacado a “mesma linguagem futebolística” compartilhada por seus jogadores criativos, e Salah, sem dúvida, se destacaria nesse ambiente.

  • A barreira financeira no Olímpico

    Embora as notícias na mídia britânica tenham despertado entusiasmo entre a torcida da Roma, os números econômicos envolvidos sugerem que a transferência não tem viabilidade. De acordo com a La Gazzetta dello Sport, o grupo de proprietários Friedkin implementou um novo e rigoroso plano financeiro destinado a garantir a sustentabilidade do clube a longo prazo. Um elemento central dessa nova estratégia é um rigoroso teto salarial interno de € 4 milhões por temporada para qualquer novo contratado. Quando comparado com os ganhos atuais de Salah no Liverpool, que giram em torno de € 20 milhões brutos por ano, a “enorme diferença” torna-se impossível de ser superada, com a Gazzetta acabando por classificar qualquer tentativa de contratação do egípcio como uma “ideia maluca”.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Concorrência da Arábia Saudita e da MLS

    Enquanto a Roma enfrenta dificuldades financeiras, os concorrentes internacionais estão prontos para agir. Os times da Liga Profissional da Arábia Saudita, Al-Ittihad e Al-Nassr, estariam dispostos a igualar ou até mesmo superar o atual salário de Salah no Liverpool. Times da Major League Soccer também podem entrar na disputa, com o San Diego FC, time recém-promovido, demonstrando enorme interesse em fazer de Salah sua grande contratação. Embora o estilo de vida nos Estados Unidos seja atraente, a distância de seu país natal, o Egito, continua sendo, segundo relatos, um empecilho para um jogador que mantém uma ligação profunda com suas raízes.

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