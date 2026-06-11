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"Que grande besteira!" - Michael Carrick é apontado como possível sucessor de Pep Guardiola, enquanto lenda do Man Utd descarta receios de que se repita o caso de Ole Gunnar Solskjaer
Carrick assina contrato definitivo
O United ofereceu a Carrick um contrato definitivo de dois anos em maio, após uma passagem bem-sucedida como técnico interino. Assumindo o comando em janeiro, após a saída de Ruben Amorim, o ex-meio-campista transformou a sorte do clube ao vencer 11 das 16 partidas. Mais importante ainda, Carrick garantiu a classificação para a Liga dos Campeões ao comandar vitórias sobre rivais de ponta, como o Manchester City.
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Preocupações totalmente descartadas
Solskjaer registrou uma taxa de vitórias de 73,7% durante seu período interino de 19 jogos, mas seu histórico geral caiu para 54,2% de vitórias antes de ser demitido, após cinco derrotas em sete jogos da Premier League entre outubro e novembro de 2021. Alguns críticos temem que a nomeação definitiva de Carrick possa repetir o eventual declínio de Solskjaer após um início interino promissor. No entanto, Sheringham insiste que essas preocupações são totalmente infundadas.
Em entrevista à BOYLE Sports, Sheringham disse: “O que eu acho do Manchester United ter dado o cargo a Michael Carrick? Eu gosto. Ele passou por um período em que mudou as coisas e, obviamente, tem um jeito próprio de lidar com as situações, e os jogadores respondem a ele. Dá para perceber isso pela maneira como jogam. Então, acho que foi uma ótima decisão dar o cargo a Carrick.
"Toda essa conversa de que tudo pode acabar como aconteceu com Ole Gunnar Solskjaer, porque ele também foi técnico interino, é um monte de besteira. É preciso dar uma chance a Carrick porque ele merece."
Paralelos com o Barcelona
A transformação tática liderada pelo ex-técnico do Middlesbrough mudou as expectativas em torno de Old Trafford, trazendo à tona lembranças de transições técnicas lendárias. Traçando paralelos com marcos icônicos do futebol, Sheringham acredita que Carrick compreende os valores fundamentais do clube.
Sheringham acrescentou: “Olho para a trajetória de Michael Carrick até se tornar técnico do Manchester United e isso me lembra como Pep Guardiola teve sua grande chance no Barcelona. Olho para Michael Carrick no cargo no Manchester United e penso em Pep Guardiola no Barcelona. Ele surgiu do nada, não foi? E se saiu muito bem pelo Barcelona.
“Quem pode dizer que Carrick não pode fazer o mesmo? Ele teve essa experiência no Middlesbrough. Dêem o cargo a ele. Ele tem se saído brilhantemente até agora. Como é que não lhe deram a chance de seguir em frente e levar as coisas adiante com o Manchester United?
"Ele sabe o que o Manchester United deve representar e o que eles precisam fazer para voltar a esse nível.”
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A elite europeia chama
Carrick precisa agora enfrentar uma exaustiva programação de pré-temporada para manter o ímpeto da última temporada antes do início oficial da campanha da Premier League 2026-27, em 22 de agosto. A janela de transferências de verão representa uma oportunidade crucial para contratar jogadores que se encaixem em sua filosofia específica. Com o futebol de elite europeu de volta a Old Trafford, a consistência recém-conquistada pelo United enfrentará seu maior teste contra os melhores times do continente.