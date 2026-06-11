"Que grande besteira!" - Michael Carrick é apontado como possível sucessor de Pep Guardiola, enquanto lenda do Man Utd descarta receios de que se repita o caso de Ole Gunnar Solskjaer

Solskjaer registrou uma taxa de vitórias de 73,7% durante seu período interino de 19 jogos, mas seu histórico geral caiu para 54,2% de vitórias antes de ser demitido, após cinco derrotas em sete jogos da Premier League entre outubro e novembro de 2021. Alguns críticos temem que a nomeação definitiva de Carrick possa repetir o eventual declínio de Solskjaer após um início interino promissor. No entanto, Sheringham insiste que essas preocupações são totalmente infundadas.

Em entrevista à BOYLE Sports, Sheringham disse: “O que eu acho do Manchester United ter dado o cargo a Michael Carrick? Eu gosto. Ele passou por um período em que mudou as coisas e, obviamente, tem um jeito próprio de lidar com as situações, e os jogadores respondem a ele. Dá para perceber isso pela maneira como jogam. Então, acho que foi uma ótima decisão dar o cargo a Carrick.

"Toda essa conversa de que tudo pode acabar como aconteceu com Ole Gunnar Solskjaer, porque ele também foi técnico interino, é um monte de besteira. É preciso dar uma chance a Carrick porque ele merece."