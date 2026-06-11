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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Que grande besteira!" - Michael Carrick é apontado como possível sucessor de Pep Guardiola, enquanto lenda do Man Utd descarta receios de que se repita o caso de Ole Gunnar Solskjaer

M. Carrick
T. Sheringham
O. Solskjaer
Manchester United
Premier League

A lenda do Manchester United, Teddy Sheringham, apoiou veementemente a nomeação definitiva de Michael Carrick como técnico em Old Trafford, rejeitando com veemência quaisquer comparações precipitadas com a gestão de Ole Gunnar Solskjaer. O ex-atacante insiste que o recém-nomeado técnico possui a rara perspicácia tática necessária para, potencialmente, repetir a trajetória histórica de Pep Guardiola no Barcelona.

  • Carrick assina contrato definitivo

    O United ofereceu a Carrick um contrato definitivo de dois anos em maio, após uma passagem bem-sucedida como técnico interino. Assumindo o comando em janeiro, após a saída de Ruben Amorim, o ex-meio-campista transformou a sorte do clube ao vencer 11 das 16 partidas. Mais importante ainda, Carrick garantiu a classificação para a Liga dos Campeões ao comandar vitórias sobre rivais de ponta, como o Manchester City.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Preocupações totalmente descartadas

    Solskjaer registrou uma taxa de vitórias de 73,7% durante seu período interino de 19 jogos, mas seu histórico geral caiu para 54,2% de vitórias antes de ser demitido, após cinco derrotas em sete jogos da Premier League entre outubro e novembro de 2021. Alguns críticos temem que a nomeação definitiva de Carrick possa repetir o eventual declínio de Solskjaer após um início interino promissor. No entanto, Sheringham insiste que essas preocupações são totalmente infundadas.

    Em entrevista à BOYLE Sports, Sheringham disse: “O que eu acho do Manchester United ter dado o cargo a Michael Carrick? Eu gosto. Ele passou por um período em que mudou as coisas e, obviamente, tem um jeito próprio de lidar com as situações, e os jogadores respondem a ele. Dá para perceber isso pela maneira como jogam. Então, acho que foi uma ótima decisão dar o cargo a Carrick.

    "Toda essa conversa de que tudo pode acabar como aconteceu com Ole Gunnar Solskjaer, porque ele também foi técnico interino, é um monte de besteira. É preciso dar uma chance a Carrick porque ele merece."

  • Paralelos com o Barcelona

    A transformação tática liderada pelo ex-técnico do Middlesbrough mudou as expectativas em torno de Old Trafford, trazendo à tona lembranças de transições técnicas lendárias. Traçando paralelos com marcos icônicos do futebol, Sheringham acredita que Carrick compreende os valores fundamentais do clube.

    Sheringham acrescentou: “Olho para a trajetória de Michael Carrick até se tornar técnico do Manchester United e isso me lembra como Pep Guardiola teve sua grande chance no Barcelona. Olho para Michael Carrick no cargo no Manchester United e penso em Pep Guardiola no Barcelona. Ele surgiu do nada, não foi? E se saiu muito bem pelo Barcelona.

    “Quem pode dizer que Carrick não pode fazer o mesmo? Ele teve essa experiência no Middlesbrough. Dêem o cargo a ele. Ele tem se saído brilhantemente até agora. Como é que não lhe deram a chance de seguir em frente e levar as coisas adiante com o Manchester United?

    "Ele sabe o que o Manchester United deve representar e o que eles precisam fazer para voltar a esse nível.”

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    A elite europeia chama

    Carrick precisa agora enfrentar uma exaustiva programação de pré-temporada para manter o ímpeto da última temporada antes do início oficial da campanha da Premier League 2026-27, em 22 de agosto. A janela de transferências de verão representa uma oportunidade crucial para contratar jogadores que se encaixem em sua filosofia específica. Com o futebol de elite europeu de volta a Old Trafford, a consistência recém-conquistada pelo United enfrentará seu maior teste contra os melhores times do continente.