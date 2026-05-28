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"Que frieza!" – Zohran Mamdani revela a decisão crucial de Mikel Arteta à qual se "opôs", enquanto o prefeito, torcedor do Arsenal, elogia a liderança do técnico campeão da Premier League
Mamdani elogia o estilo de liderança de Arteta
O prefeito de Nova York, Mamdani, torcedor do Arsenal, traçou paralelos entre sua própria liderança política e o estilo de gestão de Arteta. Arteta assumiu seu primeiro cargo de técnico principal no Emirates Stadium aos 38 anos, enquanto Mamdani tornou-se prefeito aos 34. Apesar das diferenças superficiais em seus estilos de comunicação, Mamdani destacou a compreensão comum de ambos quanto à necessidade de tomar decisões extremamente difíceis em prol do bem maior de suas respectivas instituições.
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O prefeito de Nova York se opôs à expulsão de Ramsdale
Ao relembrar o dilema da posição de goleiro que acabou por remodelar a base defensiva dos Gunners, o político reconheceu a mentalidade de elite do técnico. Em entrevista à revista GQ, Mamdani afirmou: “Uma das coisas que penso sobre Arteta é que, inicialmente, eu estava cético — e até mesmo contra — a ideia de tirar [Aaron] Ramsdale da posição de goleiro titular.
Eu adorava o Ramsdale. Muitos torcedores também. Ele era o favorito da torcida, era bom, e a determinação necessária para contratar [David] Raya e, em seguida, colocá-lo na posição de titular quando não havia uma crise — para mim, isso também é o sinal de alguém que não se satisfaz em apenas competir e quer vencer… Tenho pensado nisso com frequência. Se a sua ambição é ir além, então esse também é o tipo de decisão que você precisa estar disposto a tomar.”
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Uma aposta arriscada dá frutos
A mudança tática na posição de goleiro começou no início da temporada 2023–24, quando Arteta escalou o recém-contratado David Raya em vez de Ramsdale, que foi posteriormente vendido ao Southampton por 25 milhões de libras em agosto de 2024. A decisão gerou polêmica entre os torcedores ingleses, já que Ramsdale era visto como um goleiro mais confiável em comparação com Raya, que, embora dotado de grande habilidade técnica, era propenso a cometer erros.
Apesar do risco, a decisão se justificou totalmente, já que Raya conseguiu 19 jogos sem sofrer gols na Premier League, igualando os recordes históricos do clube de David Seaman. Com essa estabilidade defensiva, o Arsenal encerrou um jejum de 22 anos e conquistou seu 14º título da primeira divisão, terminando com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City.
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A final da Liga dos Campeões se aproxima
Aos 44 anos, Arteta consolidou seu status como o segundo técnico mais jovem a conquistar o título da Premier League, atrás apenas de José Mourinho. O técnico basco deve agora redirecionar imediatamente o foco de seu elenco para o maior prêmio europeu, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões neste sábado. A superação desse imenso desafio continental determinará se os recém-coroados campeões ingleses conseguirão coroar uma campanha histórica com a conquista de uma ilustre dobradinha nacional e europeia.