"Que frieza!" – Zohran Mamdani revela a decisão crucial de Mikel Arteta à qual se "opôs", enquanto o prefeito, torcedor do Arsenal, elogia a liderança do técnico campeão da Premier League

Ao relembrar o dilema da posição de goleiro que acabou por remodelar a base defensiva dos Gunners, o político reconheceu a mentalidade de elite do técnico. Em entrevista à revista GQ, Mamdani afirmou: “Uma das coisas que penso sobre Arteta é que, inicialmente, eu estava cético — e até mesmo contra — a ideia de tirar [Aaron] Ramsdale da posição de goleiro titular.

Eu adorava o Ramsdale. Muitos torcedores também. Ele era o favorito da torcida, era bom, e a determinação necessária para contratar [David] Raya e, em seguida, colocá-lo na posição de titular quando não havia uma crise — para mim, isso também é o sinal de alguém que não se satisfaz em apenas competir e quer vencer… Tenho pensado nisso com frequência. Se a sua ambição é ir além, então esse também é o tipo de decisão que você precisa estar disposto a tomar.”