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"Que fiquem atentos!" – Diretor do Bayern de Munique lança aviso sobre o futuro de Vincent Kompany
Eberl descarta rumores sobre a saída de Kompany
Apesar de estar nos primeiros passos de sua carreira como técnico no mais alto nível, Kompany já chamou a atenção de outros grandes clubes do continente. No entanto, Eberl não se abala nem um pouco com a lista crescente de admiradores que observam o banco de reservas da Allianz Arena. O diretor do Bayern insiste que o clube está bem protegido contra qualquer abordagem externa.
Em uma entrevista recente ao TZ Munchen, Eberl foi questionado sobre os grandes clubes que acompanham o progresso de Kompany. “Que fiquem olhando. Ele tem contrato até 2029. Mesmo que esteja apenas completando 40 anos, ele já pertence ao seleto grupo de treinadores de elite. Porque ele é uma pessoa muito esperta e inteligente. E quero dizer realmente esperta. Ele sempre foi muito respeitado também”, afirmou Eberl.
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Uma reputação de treinador de elite
A transição de Kompany de um lendário zagueiro da Premier League para uma das mentes táticas mais cobiçadas do futebol foi rápida. Depois de assumir o comando do Burnley em 2022 e levá-lo ao acesso à Premier League, ele enfrentou um difícil rebaixamento na temporada seguinte. Apesar disso, foi contratado pelo Bayern de Munique no verão de 2024, onde silenciou os críticos ao conquistar o título da Bundesliga na última temporada.
Agora, com o Bayern disputando todos os principais troféus nesta temporada, seu impacto no clube mais titulado da Alemanha tem sido inegável. Eberl acredita que a resiliência e o caráter do belga continuam sendo seus maiores trunfos no vestiário.
Ao falar sobre o crescimento do técnico, o diretor observou que Kompany não precisa forçar a autoridade. “Mas ele faz com que esse respeito [por si mesmo] cresça a cada dia, simplesmente sendo ele mesmo”, explicou Eberl.
O futuro pessoal na Allianz Arena
A conversa também se voltou para a própria gestão de Eberl no clube. Com um contrato válido até junho de 2027, o diretor esportivo mantém a calma em relação ao seu cargo, apesar do ambiente de alta pressão que caracteriza o Bayern de Munique. Ele dá a entender que seu foco continua inteiramente voltado para os resultados históricos, e não para a estabilidade administrativa.
“Aprendi como as coisas funcionam no Bayern. Se eu fizer bem o meu trabalho, as pessoas com quem converso e discuto frequentemente também tomarão suas decisões”, disse Eberl sobre sua própria situação.
- AFP
Concentrando-se no campo
Enquanto o Bayern de Munique se prepara para um confronto crucial da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Eberl insiste que a diretoria do clube continua totalmente alinhada com o projeto de Kompany. Refletindo sobre seu próprio crescimento, Eberl destacou sua abordagem serena em relação às dinâmicas da diretoria, afirmando: “Vou fazer o meu trabalho – e depois as pessoas me dirão se estão satisfeitas ou não. É isso que posso fazer; não posso influenciar mais nada... Estou tranquilo [em relação à situação] e focado no que está a acontecer em campo.”