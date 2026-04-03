"Que fiquem atentos!" – Diretor do Bayern de Munique lança aviso sobre o futuro de Vincent Kompany

Apesar de estar nos primeiros passos de sua carreira como técnico no mais alto nível, Kompany já chamou a atenção de outros grandes clubes do continente. No entanto, Eberl não se abala nem um pouco com a lista crescente de admiradores que observam o banco de reservas da Allianz Arena. O diretor do Bayern insiste que o clube está bem protegido contra qualquer abordagem externa.

Em uma entrevista recente ao TZ Munchen, Eberl foi questionado sobre os grandes clubes que acompanham o progresso de Kompany. “Que fiquem olhando. Ele tem contrato até 2029. Mesmo que esteja apenas completando 40 anos, ele já pertence ao seleto grupo de treinadores de elite. Porque ele é uma pessoa muito esperta e inteligente. E quero dizer realmente esperta. Ele sempre foi muito respeitado também”, afirmou Eberl.