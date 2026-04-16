O capitão do clube alemão recordista de títulos prestou um péssimo serviço à sua equipe logo aos 35 segundos, ao servir de bandeja aos visitantes a vantagem mais rápida da história do clube na Liga dos Campeões com um erro crasso no passe. O artilheiro Arda Güler infligiu ao Bayern, ao mesmo tempo, o gol sofrido mais rápido da história do clube na Liga dos Campeões.
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"Que erro terrível o meu!" Manuel Neuer, do FC Bayern de Munique, faz uma autocrítica após um erro histórico - mas ainda assim se elogia
"Para mim foi difícil naquela situação, eu queria passar a bola para o Stani (Josip Stanisic; nota da redação) pelo lado direito. Acabei acertando muito mal. Foi simplesmente uma jogada péssima da minha parte”, disse Neuer posteriormente na zona mista sobre seu erro. Ao mesmo tempo, porém, foi “um momento de despertar” para todos, o fato de estarmos jogando contra o Real Madrid e de tudo poder acontecer aqui. “É claro que foi um começo ruim para mim, mas tenho que tentar superar isso e continuar jogando, como sempre fazemos.”
Também no gol do 1 a 2, Neuer não se saiu muito bem, quando Güler mandou uma cobrança de falta direto para o fundo da rede. Questionado se ele viu a bola tarde demais ou se ela simplesmente foi muito bem colocada, o experiente goleiro respondeu: “Não, foi um chute excelente. Também em termos de velocidade.” Na DAZN, Neuer também se referiu ao seu erro no 0 a 1, do ponto de vista do Bayern, como um “gol de sorte” e destacou o bom pé esquerdo de Güler. “Havia muita força por trás, ele consegue fazer isso com facilidade e é isso que o destaca.”
O diretor esportivo Max Eberl acrescentou ao microfone da DAZN após a vitória por 4 a 3: “É claro que não foi o que imaginávamos para hoje, e certamente Manu também não. Mas no futebol é assim mesmo. Em um jogo você é o herói e no jogo seguinte você é, entre aspas, o idiota, porque comete o erro.” Na partida de ida, Neuer teve grande participação na vitória final por 2 a 1 com várias defesas espetaculares e foi posteriormente eleito pela UEFA o melhor jogador da partida. No entanto, a verdade completa também inclui o fato de que, em algumas jogadas, quando o goleiro queria acelerar o jogo — como no primeiro gol de Güler —, ele nem sempre se saiu muito bem.
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Neuer se elogia – ainda não há proposta de renovação de contrato
No entanto, Eberl elogiou Neuer pela sua defesa espetacular aos 55 minutos contra Kylian Mbappé, que impediu que o placar chegasse a 2 a 4. “Não se pode esquecer disso.” Quando questionado sobre a jogada em questão, Neuer não conseguiu conter o orgulho. “Aquela foi a jogada decisiva. Foi um cruzamento excelente do Trent (Alexander-Arnold; nota do editor), ele chutou de primeira, a bola quicou e subiu. E talvez tenha sido também um daqueles meus clássicos, a forma como eu defendi”, disse ele.
Eberl, por sua vez, enfatizou que aquele único erro também não determinaria o futuro do jogador, que já tem 40 anos. “Basear uma renovação de contrato ou qualquer outra decisão em um passe errado – e isso faz parte do jogo do Manu – não é o estilo do FC Bayern.” Como se sabe, o contrato do goleiro titular expira no final da temporada.
O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, explicou que a decisão de continuar defendendo o gol do Bayern por mais um ano caberia exclusivamente a Neuer. No entanto, ainda não há uma oferta em mãos, esclareceu Eberl. “Conversamos com Manu. As discussões estão apenas ao nosso redor, mas fomos muito, muito claros com Manu. Manu nos disse que quer jogar esses jogos em abril, e aí tudo ficará claro: a forma física, o frescor mental, a vontade de jogar mais um ano. Ele precisa nos dar esse sinal, então vamos analisar tudo e provavelmente chegaremos a uma solução. A menos que as exigências sejam de natureza utópica. É claro que isso também pode acontecer. Mas não consigo imaginar isso.”
Renovação de Neuer parece "provável" — Urbig deve ter mais tempo de jogo
Na coletiva de imprensa antes da partida de volta na terça-feira, Neuer anunciou que pretendia anunciar uma decisão em breve. “Não acho que vá demorar muito mais”, acrescentou ele, “até que eu tome coragem e tome uma decisão. E então, é claro, haverá conversas com o clube.” O jornal Sport Bild informou, entretanto, que uma renovação do contrato de Neuer por mais um ano já seria “provável”. No entanto, com o efeito colateral de que o campeão mundial de 2014 teria uma participação bem mais moderada na próxima temporada. Já o substituto de Neuer, Jonas Urbig, deve ganhar mais experiência em campo e, assim, estar ainda mais preparado para a era pós-Neuer. Fala-se de que o jogador de 22 anos deve disputar 20 partidas.
Urbig já defendeu o gol em 14 partidas nesta temporada. Ele também se beneficiou do fato de que Neuer teve que fazer uma pausa forçada de quase um mês no início do ano devido a duas lesões musculares, perdendo assim seis partidas.
Neuer também teve que ficar de fora durante a pausa para os jogos internacionais no final de março e perdeu um total de quatro partidas devido a uma lesão muscular. No início de abril, ele voltou contra o SC Freiburg, pouco antes do primeiro confronto com os madrilenos. Isso resultou em suas 136ª e 137ª partidas como titular na Liga dos Campeões, o que lhe permitiu ultrapassar ninguém menos que Lionel Messi (136). O líder incontestável nesse ranking continua sendo, por enquanto, a lenda do Real Madrid, Iker Casillas, com 149 partidas como titular na competição.
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Manuel Neuer: Dados de desempenho e estatísticas nesta temporada
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