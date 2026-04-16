"Que erro terrível o meu!" Manuel Neuer, do FC Bayern de Munique, faz uma autocrítica após um erro histórico - mas ainda assim se elogia

"Para mim foi difícil naquela situação, eu queria passar a bola para o Stani (Josip Stanisic; nota da redação) pelo lado direito. Acabei acertando muito mal. Foi simplesmente uma jogada péssima da minha parte”, disse Neuer posteriormente na zona mista sobre seu erro. Ao mesmo tempo, porém, foi “um momento de despertar” para todos, o fato de estarmos jogando contra o Real Madrid e de tudo poder acontecer aqui. “É claro que foi um começo ruim para mim, mas tenho que tentar superar isso e continuar jogando, como sempre fazemos.”

Também no gol do 1 a 2, Neuer não se saiu muito bem, quando Güler mandou uma cobrança de falta direto para o fundo da rede. Questionado se ele viu a bola tarde demais ou se ela simplesmente foi muito bem colocada, o experiente goleiro respondeu: “Não, foi um chute excelente. Também em termos de velocidade.” Na DAZN, Neuer também se referiu ao seu erro no 0 a 1, do ponto de vista do Bayern, como um “gol de sorte” e destacou o bom pé esquerdo de Güler. “Havia muita força por trás, ele consegue fazer isso com facilidade e é isso que o destaca.”

O diretor esportivo Max Eberl acrescentou ao microfone da DAZN após a vitória por 4 a 3: “É claro que não foi o que imaginávamos para hoje, e certamente Manu também não. Mas no futebol é assim mesmo. Em um jogo você é o herói e no jogo seguinte você é, entre aspas, o idiota, porque comete o erro.” Na partida de ida, Neuer teve grande participação na vitória final por 2 a 1 com várias defesas espetaculares e foi posteriormente eleito pela UEFA o melhor jogador da partida. No entanto, a verdade completa também inclui o fato de que, em algumas jogadas, quando o goleiro queria acelerar o jogo — como no primeiro gol de Güler —, ele nem sempre se saiu muito bem.