Que entre Max Dowman! O Arsenal deveria escalar o jovem destemido para dar um novo fôlego à disputa pelo título da Premier League

O potencial de Dowman já vem sendo elogiado há anos. O ponta tinha apenas 13 e 14 anos quando surgiram rumores na academia do Arsenal de que ele poderia ser o jogador mais especial que a instituição já havia formado. É por isso que, aos 16 anos — idade em que, muitas vezes, os jovens jogadores ainda são protegidos e mantidos longe dos holofotes —, o clube tem procurado apenas incentivá-lo. Há uma possibilidade muito real de Dowman se tornar campeão da Premier League e da Liga dos Campeões antes mesmo de fazer o GCSE.

Em cada uma de suas nove partidas pelo time principal do Arsenal, quase sempre houve um momento de destaque em que Dowman tira o pé do freio e tenta passar voando pelo zagueiro. É seu modus operandi e, embora isso tenha rendido apenas um gol e uma assistência até agora, ele ainda consegue deixar sua marca de uma forma intangível.

Ironicamente, se o Arsenal fosse o time de dois ou três anos atrás, quando arrasava os adversários por diversão com uma enxurrada de gols, Dowman talvez não estivesse recebendo tanta atenção. É quase como se o que o diferencia das demais opções de ataque do time fosse tão importante quanto sua qualidade em geral.

Isso é um ponto a favor de Dowman. Ele se tornou o vidro “quebrar em caso de emergência”. Ainda não chegamos a um ponto crítico, mas quando se está tão perto de alcançar a grandeza e começa a desacelerar, vale a pena explorar todas as opções disponíveis para cruzar a linha de chegada.