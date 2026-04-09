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Max Dowman Arsenal GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

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Que entre Max Dowman! O Arsenal deveria escalar o jovem destemido para dar um novo fôlego à disputa pelo título da Premier League

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Arsenal
M. Dowman
Premier League
Especiais e Opinião
Arsenal x Bournemouth

Muito se tem falado sobre como a busca pelo quadruplo do Arsenal foi frustrada e reduzida a um sonho de conquistar duas títulos nas últimas semanas, mas isso ainda não é algo que se deva menosprezar. Os Gunners têm uma excelente chance de conquistar os dois principais troféus ao seu alcance, embora corram o risco de cruzar a linha de chegada mancando, em vez de atravessá-la com a autoridade de campeões.

Há vários meses, a equipe de Mikel Arteta voltou a viver e morrer por um fio. Durante o outono, eles foram de longe a melhor equipe da Inglaterra e da Europa, embora esse status já não esteja tão garantido, mesmo entrando na reta final da temporada como favoritos na Premier League e na Liga dos Campeões.

Mesmo com uma vantagem confortável no campeonato nacional e um sorteio supostamente favorável no continente, o Arsenal corre o risco de ficar sem fôlego. Um elenco desgastado tem poucas energias restantes, e Arteta precisa acionar uma das últimas cartas que tem na manga. É hora de colocar Max Dowman, de 16 anos, como titular.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Estilo destemido

    O potencial de Dowman já vem sendo elogiado há anos. O ponta tinha apenas 13 e 14 anos quando surgiram rumores na academia do Arsenal de que ele poderia ser o jogador mais especial que a instituição já havia formado. É por isso que, aos 16 anos — idade em que, muitas vezes, os jovens jogadores ainda são protegidos e mantidos longe dos holofotes —, o clube tem procurado apenas incentivá-lo. Há uma possibilidade muito real de Dowman se tornar campeão da Premier League e da Liga dos Campeões antes mesmo de fazer o GCSE.

    Em cada uma de suas nove partidas pelo time principal do Arsenal, quase sempre houve um momento de destaque em que Dowman tira o pé do freio e tenta passar voando pelo zagueiro. É seu modus operandi e, embora isso tenha rendido apenas um gol e uma assistência até agora, ele ainda consegue deixar sua marca de uma forma intangível.

    Ironicamente, se o Arsenal fosse o time de dois ou três anos atrás, quando arrasava os adversários por diversão com uma enxurrada de gols, Dowman talvez não estivesse recebendo tanta atenção. É quase como se o que o diferencia das demais opções de ataque do time fosse tão importante quanto sua qualidade em geral.

    Isso é um ponto a favor de Dowman. Ele se tornou o vidro “quebrar em caso de emergência”. Ainda não chegamos a um ponto crítico, mas quando se está tão perto de alcançar a grandeza e começa a desacelerar, vale a pena explorar todas as opções disponíveis para cruzar a linha de chegada.

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  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Seguro Saka

    O desgaste físico de Bukayo Saka é, quase certamente, um fator determinante para suas dificuldades com a forma física ao longo do último ano. Aos 24 anos, ele já disputou 353 partidas por clubes e pela seleção. Sua importância para o Arsenal faz com que ele só receba descanso quando há uma preocupação legítima com lesões.

    Desde que passou por uma cirurgia no tendão da coxa no início de 2025, Saka também perdeu um pouco de velocidade. Não é como se ele fosse do tipo que ultrapassasse os adversários apenas com rapidez, mas quando a defesa adversária costuma enviar marcações duplas ou triplas em sua direção, é útil poder contar com uma arrancada rápida de vez em quando.

    É provavelmente a razão pela qual os números de chutes e gols de Saka na Premier League caíram. Nas temporadas de 2023-24 e 2024-25, Saka teve uma média de 3,4 chutes por 90 minutos, o que dá cerca de 0,4 gols por 90. Esses números caíram para 2,8 chutes e 0,27 gols nesta temporada.

    Os minutos de jogo de Saka precisam ser controlados e gerenciados adequadamente. Se o Arsenal aumentar sua carga de trabalho de forma muito abrupta novamente, ele corre o risco de perder o final da temporada e, talvez, até mesmo a Copa do Mundo.

  • Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Gestão do elenco

    Na ausência de Saka, Arteta tem preferido escalar Noni Madueke como ponta direita. O objetivo de trazer o jogador da seleção inglesa do Chelsea era, em primeiro lugar, aliviar a carga sobre Saka, mas agora ele também corre o risco de entrar na temida “zona vermelha”.

    As 11 desistências do Arsenal das convocações para os jogos internacionais em março eram motivos de preocupação legítimos. O fato de Saka ter comparecido ao centro de treinamento dos Three Lions em St George’s Park, mas ainda assim não ter atuado nas duas partidas dos Gunners desde então, sugere que ele fez essa viagem sabendo que seria dispensado novamente assim que possível. Grande parte do elenco de Arteta está no limite.

    Não é apenas um luxo para eles poderem contar com um jovem prodígio como Dowman, mas parece cada vez mais uma necessidade. O Arsenal precisa manter o ritmo e afastar quaisquer preocupações causadas pelo acúmulo de lesões.

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Chegando com dificuldade à linha de chegada

    O Arsenal chega à próxima rodada da Premier League com nove pontos de vantagem na liderança, embora o Manchester City, seu rival pelo título, ainda tenha um jogo a menos por disputar; além disso, a visita dos Gunners ao Etihad Stadium no próximo fim de semana também apresenta um desafio interessante.

    Há alguns meses, os jogadores de Arteta vêm conquistando pontos com dificuldade, e isso é apenas parcialmente intencional. O estilo de jogo conservador e baseado em jogadas ensaiadas não tem como objetivo gerar partidas que sejam mais ou menos decisivas e decididas por um ou dois momentos-chave, mas sim torná-los uma força avassaladora nas duas extremidades do campo.

    É um plano que tem apresentado falhas. Nos 24 jogos disputados desde o início do ano, o Arsenal jogou bem e venceu em cerca de 10 deles, no máximo. Isso importa, desde que eles realmente terminem essas partidas como vencedores? Bem, sim e não.

    A filosofia de Arteta está simultaneamente fazendo o Arsenal avançar e segurando-o. A disposição de jogar dentro dos limites significa que nem sempre vão vencer, mas, devido à qualidade superior dos jogadores, geralmente vencem. É um jogo perigoso, a principal razão pela qual estão tão à frente na Premier League e pela qual há um sentimento de apreensão a cada partida restante. O produto precisa melhorar para dar aos jogadores e torcedores mais motivos para acreditar no que estão fazendo.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yamal anterior

    Nove partidas na seleção principal não constituem uma amostra suficientemente grande para avaliar um jogador, mas Dowman é um caso especial. Às vezes surge um adolescente que é simplesmente talentoso demais para não ser lançado à água fria. As nove partidas que ele disputou até agora podem ter sido o período de adaptação de que Dowman precisava para se acostumar com o futebol masculino.

    É interessante que Jack Wilshere, falando da posição perfeita como um dos últimos grandes produtos da academia do Arsenal e ex-treinador de Dowman, ache que ele está pronto para jogar pela Inglaterra, mesmo que seja apenas porque a Espanha levou Lamine Yamal, do Barcelona, para a Euro 2024 quando ele também tinha 16 anos.

    “A única coisa que eu diria é que a Espanha o levaria. É o que eu acho”, disse Wilshere recentemente aoThe Telegraph. “Às vezes, na Inglaterra, temos essa mania de promovê-los, mas depois protegê-los. Ficamos presos nessa [situação]: ‘Se ele for, o que as pessoas vão dizer?’ Ele [Dowman] é definitivamente bom o suficiente. Mesmo que vá e não jogue muito. O que eu acho que ele consegue. Acho que ele é bom o suficiente.

    "Ele vai chegar lá eventualmente. Entendo as pessoas que dizem: 'Talvez não'. Mas também acho que Yamal foi aos 16 anos [para a Euro 2024] e foi o melhor jogador do torneio."

    A frase “se você é bom o suficiente, você tem idade suficiente” se aplica perfeitamente ao caso de Dowman. Esse entusiasmo não é injustificado. No ritmo em que ele está evoluindo, certamente haverá outro momento icônico para ele protagonizar antes do fim da temporada.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    A porta aberta de Tuchel

    Tendo se tornado o mais jovem artilheiro da história da Premier League antes da pausa para os jogos internacionais do mês passado, era quase certo que Thomas Tuchel fosse questionado sobre as perspectivas de Dowman na seleção inglesa.

    “Com esses jovens, é claro que conhecemos todos esses jogadores. Nós os vemos da mesma forma que vocês. No momento, acho que ele está em uma boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo”, disse ele sobre Dowman.

    “O importante com jogadores jovens é manter o ritmo, talvez, e manter o entusiasmo deles. Eles têm uma dose de destemor. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o barulho que vem junto, mas temos todas as opções.”

    Tuchel, um técnico experiente e bem-sucedido em nível de clubes, não descartou completamente a ideia de que um jogador de 16 anos pudesse conquistar uma vaga na seleção de um dos favoritos à Copa do Mundo. Isso mostra o quanto ele deve valorizar Dowman para manter essa porta entreaberta o suficiente para que um final de temporada forte em 2025-26 possa levar a uma extensão de sua temporada até o verão.

  • AFC Bournemouth v Arsenal FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jogo contra o Bournemouth

    Arteta vai sentir a tentação de colocar Saka diretamente de volta no time titular quando o Bournemouth visitar o Emirates Stadium no sábado, mas isso pode facilmente acabar sendo um erro. Andoni Iraola transformou o Bournemouth em uma das equipes com melhor pressão da Premier League e em um time inteligente e astuto quando não está com a posse de bola. Eles até conseguiram uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Arsenal na temporada passada, entre as partidas das semifinais da Liga dos Campeões dos Gunners contra o Paris Saint-Germain.

    Não há necessidade de arriscar ainda mais a saúde de Saka quando Dowman está ansioso por mais oportunidades no time titular, especialmente na Premier League. Uma vitória colocaria o time 12 pontos à frente na liderança antes do Man City viajar para enfrentar o Chelsea no domingo, colocando a pressão de volta sobre os jogadores de Pep Guardiola. Arteta deve confiar naqueles que estão saudáveis e prontos.

    O Arsenal está à beira da imortalidade. Eles estão tão perto da linha de chegada. Não podem deixar que a idade de Dowman seja o fator determinante para renovar o elenco ou não.

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