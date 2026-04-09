Que entre Max Dowman! O Arsenal deveria escalar o jovem destemido para dar um novo fôlego à disputa pelo título da Premier League

Nove partidas na seleção principal não constituem uma amostra suficientemente grande para avaliar um jogador, mas Dowman é um caso especial. Às vezes surge um adolescente que é simplesmente talentoso demais para não ser lançado à água fria. As nove partidas que ele disputou até agora podem ter sido o período de adaptação de que Dowman precisava para se acostumar com o futebol masculino.
É interessante que Jack Wilshere, falando da posição perfeita como um dos últimos grandes produtos da academia do Arsenal e ex-treinador de Dowman, ache que ele está pronto para jogar pela Inglaterra, mesmo que seja apenas porque a Espanha levou Lamine Yamal, do Barcelona, para a Euro 2024 quando ele também tinha 16 anos.
“A única coisa que eu diria é que a Espanha o levaria. É o que eu acho”, disse Wilshere recentemente aoThe Telegraph. “Às vezes, na Inglaterra, temos essa mania de promovê-los, mas depois protegê-los. Ficamos presos nessa [situação]: ‘Se ele for, o que as pessoas vão dizer?’ Ele [Dowman] é definitivamente bom o suficiente. Mesmo que vá e não jogue muito. O que eu acho que ele consegue. Acho que ele é bom o suficiente.
"Ele vai chegar lá eventualmente. Entendo as pessoas que dizem: 'Talvez não'. Mas também acho que Yamal foi aos 16 anos [para a Euro 2024] e foi o melhor jogador do torneio."
A frase “se você é bom o suficiente, você tem idade suficiente” se aplica perfeitamente ao caso de Dowman. Esse entusiasmo não é injustificado. No ritmo em que ele está evoluindo, certamente haverá outro momento icônico para ele protagonizar antes do fim da temporada.