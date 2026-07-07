“Sei que Jürgen ama a Alemanha”, disse Watzke à ZDF e, referindo-se à empresa onde ele ainda trabalha, enfatizou: “Que empresa gostaria de ter na sua bandeira de imagem a frase: ‘Impedi o engajamento de Jürgen Klopp?’”
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"Que empresa gostaria disso?" A Red Bull sob pressão por causa de Jürgen Klopp - será que um acontecimento histórico será impedido?
Klopp deve suceder Julian Nagelsmann, que se demitiu após a eliminação na Copa do Mundo, mas, como “Head of Global Soccer”, tem contrato com a empresa de refrigerantes até 2029. Watzke enfatizou que a Federação Alemã de Futebol deveria “tentar evitar” pagar, pela primeira vez, uma indenização pela contratação de um técnico. Embora seja, em princípio, pessimista, ele se mostra otimista em relação a essa questão: “Nós também vamos conseguir isso.”
Watzke destacou sua experiência de décadas no mundo dos negócios. “Não é como se eu estivesse fazendo isso há apenas um ou dois anos.” O objetivo das negociações entre a DFB — liderada pelo presidente Bernd Neuendorf —, Klopp e o RB é chegar a um bom acordo, no qual “ninguém comemore e ninguém fique arrasado”. Ele não vê o salário milionário devido a Klopp como um obstáculo muito grande. O exemplo de Nagelsmann mostrou: “Também não pagamos com amendoim, já somos competitivos.”
- AFP
Watzke define cronograma para a contratação de Klopp
No entanto, com Klopp, a federação estaria “apostando alto”; o ex-treinador que levou o Dortmund e o Liverpool ao título estaria no mesmo nível do renomado técnico Pep Guardiola. Resta esclarecer “que nível de participação ele gostaria de ter” no que diz respeito às estruturas.
Watzke também mencionou um prazo concreto para a contratação. Para o início da Liga das Nações, em 24 de setembro, na Holanda, “deveríamos ter um (técnico da seleção alemã), isso ajudaria”, disse ele em tom de brincadeira, acrescentando: “Acho que, no máximo, quatro semanas; devemos conseguir isso.”
Mas não se deve esperar milagres de Klopp. Embora ele tenha “um enorme poder de influência” sobre os jogadores, “ele tem muito o que fazer, então é preciso ter um pouco de paciência”.
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