"Que empresa gostaria disso?" A Red Bull sob pressão por causa de Jürgen Klopp - será que um acontecimento histórico será impedido?

Klopp deve suceder Julian Nagelsmann, que se demitiu após a eliminação na Copa do Mundo, mas, como “Head of Global Soccer”, tem contrato com a empresa de refrigerantes até 2029. Watzke enfatizou que a Federação Alemã de Futebol deveria “tentar evitar” pagar, pela primeira vez, uma indenização pela contratação de um técnico. Embora seja, em princípio, pessimista, ele se mostra otimista em relação a essa questão: “Nós também vamos conseguir isso.”

Watzke destacou sua experiência de décadas no mundo dos negócios. “Não é como se eu estivesse fazendo isso há apenas um ou dois anos.” O objetivo das negociações entre a DFB — liderada pelo presidente Bernd Neuendorf —, Klopp e o RB é chegar a um bom acordo, no qual “ninguém comemore e ninguém fique arrasado”. Ele não vê o salário milionário devido a Klopp como um obstáculo muito grande. O exemplo de Nagelsmann mostrou: “Também não pagamos com amendoim, já somos competitivos.”