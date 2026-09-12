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Que começo! Morgan Rogers se junta a Drogba, Hazard e lendas do Chelsea em grupo seleto da Premier League após gol contra o Hull City
Rogers mantém a fase artilheira contra o Hull
Rogers teve um início sensacional de carreira no oeste de Londres, provando exatamente por que o Chelsea estava disposto a sancionar um acordo recorde do clube de £117 milhões para tirá-lo do Aston Villa. O versátil atacante voltou a marcar durante o confronto de sábado pela Premier League contra o Hull City, balançando as redes nos seis primeiros minutos da partida.
O gol em si foi uma demonstração clínica de finalização, mostrando a confiança que atualmente corre nas veias do jogador de 24 anos. Depois de ser acionado por um passe inteligente do companheiro Joao Pedro, Rogers dominou com calma antes de soltar uma finalização rasteira e potente no canto inferior da rede. A abertura do placar logo no início foi particularmente significativa, já que o Hull City sofreu seu primeiro gol na Premier League na temporada após um início resiliente em sua própria campanha.
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Entrando no panteão dos grandes do Chelsea
Ao balançar as redes contra o Hull City, Rogers garantiu seu lugar em um grupo extremamente seleto de atacantes do Chelsea. Ele se tornou apenas o quinto jogador diferente na história do clube na Premier League a registrar um gol ou uma assistência em cada um dos quatro primeiros jogos de uma temporada da primeira divisão. Essa consistência o coloca ao lado de verdadeiras lendas que marcaram época em Stamford Bridge.
De acordo com a Opta, Rogers é o quinto jogador diferente a marcar ou dar assistência em cada um dos quatro primeiros jogos do Chelsea em uma temporada de Premier League. Ele segue os ilustres passos de Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa e Eden Hazard. Ser citado no mesmo patamar que esses quatro nomes não é pouca coisa, já que todos tiveram papéis fundamentais na conquista de títulos importantes pelo clube.
Uma história de começos rápidos no oeste de Londres
A história deste recorde específico parece uma lista de chamada das estrelas mais influentes do Chelsea na era moderna. Drogba foi o primeiro a alcançar o feito durante a campanha de 2010/11, uma temporada em que começou em grande estilo, marcando quatro gols e dando quatro assistências no mês de abertura.
Depois do marfinense, Fabregas e Costa conseguiram o feito ao mesmo tempo na temporada do título de 2014/15. Fabregas deu seis assistências nessa sequência, enquanto Costa ficou marcado por balançar as redes sete vezes, aterrorizando as defesas da elite desde o primeiro apito.
Costa, na verdade, repetiria a façanha em 2016/17, registrando quatro gols e uma assistência em outro mês de abertura produtivo. O último jogador a entrar nesse grupo de elite antes de Rogers foi Hazard, que somou dois gols e duas assistências no início da temporada 2018/19.
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Falhas defensivas ofuscam marco de Rogers
Apesar do brilho individual de Rogers e da importância histórica de seu gol cedo, a tarde tomou um rumo frustrante para o time da casa. O domínio inicial do Chelsea foi minado por fragilidades defensivas já conhecidas, que permitiram ao Hull City voltar para o jogo. Os visitantes chegaram ao empate pouco antes da marca de meia hora, quando Mohamed Belloumi se aproveitou de uma falha de concentração da linha defensiva do Chelsea. Foi um lembrete de que, embora Rogers esteja oferecendo magia em uma ponta do campo, ainda há muito trabalho a ser feito na outra.
A situação piorou para o Chelsea momentos depois, quando o argelino Belloumi marcou pela segunda vez, completando uma virada surpreendente dos visitantes. À medida que o jogo se desenvolvia, o foco mudou do início recordista de Rogers para a dificuldade do Chelsea em manter o controle da partida. Embora os elogios individuais certamente agradem Rogers, o desempenho coletivo dará muito em que pensar ao técnico.
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