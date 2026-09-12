Ao balançar as redes contra o Hull City, Rogers garantiu seu lugar em um grupo extremamente seleto de atacantes do Chelsea. Ele se tornou apenas o quinto jogador diferente na história do clube na Premier League a registrar um gol ou uma assistência em cada um dos quatro primeiros jogos de uma temporada da primeira divisão. Essa consistência o coloca ao lado de verdadeiras lendas que marcaram época em Stamford Bridge.

De acordo com a Opta, Rogers é o quinto jogador diferente a marcar ou dar assistência em cada um dos quatro primeiros jogos do Chelsea em uma temporada de Premier League. Ele segue os ilustres passos de Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa e Eden Hazard. Ser citado no mesmo patamar que esses quatro nomes não é pouca coisa, já que todos tiveram papéis fundamentais na conquista de títulos importantes pelo clube.



