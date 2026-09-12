Rogers teve um início sensacional de carreira no oeste de Londres, provando exatamente por que o Chelsea estava disposto a sancionar um acordo recorde do clube de £117 milhões para tirá-lo do Aston Villa. O versátil atacante voltou a marcar no confronto de sábado pela Premier League contra o Hull City, balançando as redes dentro dos seis primeiros minutos da partida.

O gol em si foi uma demonstração clínica de finalização, destacando a confiança que atualmente corre nas veias do jogador de 24 anos. Depois de ser lançado por um passe inteligente do companheiro de equipe Joao Pedro, Rogers dominou com calma antes de soltar uma finalização rasteira e potente no canto inferior da rede. A abertura do placar logo no início foi particularmente significativa, já que o Hull City sofreu seu primeiro gol na Premier League nesta temporada após um início resiliente em sua própria campanha.