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'Que começo!' - Morgan Rogers se junta a Drogba, Hazard e lendas do Chelsea em grupo de elite da Premier League após gol contra o Hull City
Rogers mantém fase incandescente contra o Hull
Rogers teve um início sensacional de carreira no oeste de Londres, provando exatamente por que o Chelsea estava disposto a sancionar um acordo recorde do clube de £117 milhões para tirá-lo do Aston Villa. O versátil atacante voltou a marcar no confronto de sábado pela Premier League contra o Hull City, balançando as redes dentro dos seis primeiros minutos da partida.
O gol em si foi uma demonstração clínica de finalização, destacando a confiança que atualmente corre nas veias do jogador de 24 anos. Depois de ser lançado por um passe inteligente do companheiro de equipe Joao Pedro, Rogers dominou com calma antes de soltar uma finalização rasteira e potente no canto inferior da rede. A abertura do placar logo no início foi particularmente significativa, já que o Hull City sofreu seu primeiro gol na Premier League nesta temporada após um início resiliente em sua própria campanha.
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Entrando no panteão dos grandes do Chelsea
Ao balançar as redes contra o Hull City, Rogers garantiu seu lugar em um grupo extremamente seleto de atacantes do Chelsea. Ele se tornou apenas o quinto jogador diferente na histórica trajetória do clube na Premier League a registrar um gol ou uma assistência em cada um dos quatro primeiros jogos de uma temporada da elite. Essa consistência o coloca ao lado de verdadeiras lendas que marcaram época em Stamford Bridge.
Segundo a Opta, Rogers é o quinto jogador diferente a marcar ou dar assistência em cada um dos quatro primeiros jogos do Chelsea em uma temporada de Premier League. Ele segue os passos ilustres de Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa e Eden Hazard. Ser mencionado no mesmo patamar que esses quatro nomes não é pouca coisa, já que todos tiveram papéis fundamentais na conquista de títulos importantes pelo clube.
Um histórico de começos rápidos no oeste de Londres
A história deste recorde específico parece uma lista de chamada das estrelas mais influentes da era moderna do Chelsea. Drogba foi o primeiro a alcançar a marca durante a campanha 2010/11, uma temporada em que começou voando, com quatro gols e quatro assistências no mês de abertura.
Depois do marfinense, Fabregas e Costa conseguiram o feito simultaneamente na temporada do título de 2014/15. Fabregas deu seis assistências nessa sequência, enquanto Costa ficou marcado por marcar sete gols, aterrorizando as defesas da elite desde o apito inicial.
Costa, na verdade, repetiria a façanha em 2016/17, com quatro gols e uma assistência em outro mês de abertura produtivo. O último jogador a entrar nesse grupo seleto antes de Rogers foi Hazard, que somou dois gols e duas assistências no início da temporada 2018/19.
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Falhas defensivas ofuscam marca de Rogers
Apesar do brilho individual de Rogers e do significado histórico de seu gol precoce, a tarde tomou um rumo frustrante para o time da casa. O domínio inicial do Chelsea foi minado por fragilidades defensivas já conhecidas, que permitiram ao Hull City voltar para o jogo. Os visitantes chegaram ao empate pouco antes da marca de meia hora, quando Mohamed Belloumi se aproveitou de uma falta de concentração da linha defensiva do Chelsea. Foi um lembrete de que, embora Rogers esteja oferecendo magia em uma ponta, ainda há muito trabalho a ser feito na outra.
A situação piorou para o Chelsea momentos depois, quando o internacional argelino Belloumi marcou pela segunda vez, completando uma virada surpreendente dos visitantes. À medida que o jogo se desenrolava, o foco mudou do início recordista de Rogers para a dificuldade do Chelsea em manter o controle da partida. Embora os elogios individuais certamente agradem a Rogers, o desempenho coletivo dará ao técnico muito em que pensar.
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