"Que chatice!" - O capitão do Sporting CP critica o Arsenal ao lamentar os frequentes atrasos nas jogadas de bola parada durante a derrota na Liga dos Campeões

A falta de intensidade ao longo da segunda partida frustrou claramente os visitantes, que sentiram que nunca lhes foi permitido estabelecer seu ritmo de ataque preferido. Hjulmand foi particularmente crítico em relação ao ritmo intermitente da partida e ao impacto que isso teve na qualidade do futebol apresentado.

Refletindo sobre o desempenho e as frequentes interrupções na partida, o jogador da seleção dinamarquesa disse: “Acho que foi um jogo equilibrado hoje. O impacto da primeira partida, que perdemos, tornou mais difícil ir ao Emirates e vencer, especialmente porque não costumamos perder em casa; sabíamos que seria difícil aqui. Mas o jogo teve baixa intensidade e nenhum ritmo, nenhum gol, e eu diria que foi chato. Acho que o jogo parou muitas vezes, então não conseguimos entrar no ritmo que queríamos. Um pouco chato.”