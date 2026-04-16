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"Que chatice!" - O capitão do Sporting CP critica o Arsenal ao lamentar os frequentes atrasos nas jogadas de bola parada durante a derrota na Liga dos Campeões
Um caso confuso em Londres
O Arsenal garantiu sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva, após defender a vantagem de 1 a 0 conquistada na ida com um empate sem gols. Embora a equipe de Mikel Arteta tenha feito história no clube, a partida foi um confronto bastante monótono, com um xG combinado de apenas 0,93, o mais baixo da competição nesta edição. O Sporting desperdiçou sua melhor oportunidade quando Geny Catamo acertou a trave, mas os campeões portugueses tiveram dificuldades para encontrar ritmo, já que a partida foi repetidamente interrompida pela tática dos anfitriões de diminuir o ritmo do jogo.
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Hjulmand desabafa sua frustração
A falta de intensidade ao longo da segunda partida frustrou claramente os visitantes, que sentiram que nunca lhes foi permitido estabelecer seu ritmo de ataque preferido. Hjulmand foi particularmente crítico em relação ao ritmo intermitente da partida e ao impacto que isso teve na qualidade do futebol apresentado.
Refletindo sobre o desempenho e as frequentes interrupções na partida, o jogador da seleção dinamarquesa disse: “Acho que foi um jogo equilibrado hoje. O impacto da primeira partida, que perdemos, tornou mais difícil ir ao Emirates e vencer, especialmente porque não costumamos perder em casa; sabíamos que seria difícil aqui. Mas o jogo teve baixa intensidade e nenhum ritmo, nenhum gol, e eu diria que foi chato. Acho que o jogo parou muitas vezes, então não conseguimos entrar no ritmo que queríamos. Um pouco chato.”
Críticas aos atrasos nas jogadas ensaiadas
Além da escassez geral de gols, o capitão do Sporting destacou uma frustração específica em relação à forma como o Arsenal administrou o tempo nas jogadas de bola parada. A equipe portuguesa acreditava ser a mais criativa quando o jogo fluía, mas esses momentos foram raros.
Ao discutir por que a partida não correspondeu ao drama das outras disputas das quartas de final, Hjulmand acrescentou: “Se eu fosse um espectador de fora, um 0 a 0, e também o primeiro jogo 1 a 0, não é assim que o Sporting quer se mostrar. Queremos marcar gols, criar chances e não fizemos isso hoje. Durante a partida, senti muitas interrupções, especialmente nas jogadas de bola parada, e isso tira muito tempo do jogo. Quando conseguimos entrar no ritmo, criamos muitas chances, especialmente no primeiro tempo. Mas, no final, não criamos o suficiente para vencer a partida, para ser sincero.”
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A prova decisiva pelo título se aproxima
O Arsenal lidera atualmente a Premier League com 70 pontos em 32 jogos, antes da importante viagem de domingo para enfrentar o Manchester City, onde uma derrota permitiria aos anfitriões reduzir a diferença para apenas três pontos, com um jogo a menos. Após o confronto no Etihad, os Gunners terão de enfrentar um calendário exigente, com o Newcastle em 25 de abril e jogos em maio contra Fulham, West Ham e Burnley, antes do confronto na última rodada contra o Crystal Palace e da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. O Sporting CP, por sua vez, retorna à Liga Portuguesa recebendo o rival Benfica, mantendo-se determinado a diminuir a diferença para o atual líder, o FC Porto.