"Que burrice da minha parte... Desculpa" - Julian Nagelsmann pede desculpas a um dos seus jogadores da seleção alemã após conselho da esposa Lena

O técnico da Alemanha revelou agora que se sentiu compelido a procurar o atacante para se desculpar, após refletir sobre o que havia dito durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Nagelsmann reconheceu que sua frustração com as perguntas repetitivas levou a um lapso de julgamento quanto à forma como abordou as limitações de um jogador em público.

Em entrevista à MagentaTV sobre a ligação privada que fez ao jogador do Stuttgart, Nagelsmann disse: “Não foi correto, e da forma como foi dito, foi muito direto para o público. Eu disse: ‘Isso foi burrice da minha parte, me desculpe’. Foi um comentário desnecessário, e pedi desculpas diretamente ao Deniz no dia seguinte. Felizmente, ele aceitou, e está tudo bem entre nós. Eu tinha ficado um pouco irritado naquele momento com tantas perguntas repetidas sobre o mesmo assunto.”