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"Que burrice da minha parte... Desculpa" - Julian Nagelsmann pede desculpas a um dos seus jogadores da seleção alemã após conselho da esposa Lena
A crítica tática torna-se pessoal
Após a vitória apertada da Alemanha por 2 a 1 sobre Gana em um amistoso, Nagelsmann causou polêmica na mídia ao questionar o nível de participação de Undav, apesar de o atacante ter marcado o gol da vitória. O técnico sugeriu que, embora o jogador de 29 anos tenha sido eficaz como substituto de impacto no final da partida contra adversários cansados, ele teria dificuldade em manter essa influência se fosse titular. Isso gerou um debate sobre o papel de Undav no elenco, dada sua excelente fase na Bundesliga, que inclui 18 gols e cinco assistências nesta temporada.
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Nagelsmann admite erro em público
O técnico da Alemanha revelou agora que se sentiu compelido a procurar o atacante para se desculpar, após refletir sobre o que havia dito durante a coletiva de imprensa pós-jogo. Nagelsmann reconheceu que sua frustração com as perguntas repetitivas levou a um lapso de julgamento quanto à forma como abordou as limitações de um jogador em público.
Em entrevista à MagentaTV sobre a ligação privada que fez ao jogador do Stuttgart, Nagelsmann disse: “Não foi correto, e da forma como foi dito, foi muito direto para o público. Eu disse: ‘Isso foi burrice da minha parte, me desculpe’. Foi um comentário desnecessário, e pedi desculpas diretamente ao Deniz no dia seguinte. Felizmente, ele aceitou, e está tudo bem entre nós. Eu tinha ficado um pouco irritado naquele momento com tantas perguntas repetidas sobre o mesmo assunto.”
A influência da esposa
O argumento de Undav a favor de um papel mais proeminente foi reforçado por seu impressionante histórico internacional, com quatro gols em apenas sete partidas pela seleção desde sua estreia contra a França. Nagelsmann admitiu que sua esposa, Lena, desempenhou um papel fundamental em sua decisão de pedir desculpas, servindo como conselheira para sua conduta pública.
Embora tenha sugerido anteriormente que a condição de reserva de Undav estava definida, o técnico agora abriu as portas para uma mudança na hierarquia, acrescentando: “Ela é alguém que me reflete muito bem e, naturalmente, me diz na cara quando algo não está certo. Por exemplo, Deniz Undav. Eu disse a ela que ligaria para ele, e ela disse: ‘Sim, eu também aconselharia você a fazer isso’. Isso resume tudo. Isso (o papel de Undav) sempre pode mudar – mas isso se aplica não apenas a Deniz, mas a todos os jogadores.”
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Disputa pela vaga de titular
O excelente desempenho de Undav, tanto pelo clube quanto pela seleção, colocou uma enorme pressão sobre Nagelsmann para que reconsidere seu plano tático. A Alemanha intensificará seus preparativos com amistosos contra a Finlândia no final de maio e contra os Estados Unidos em 6 de junho, que servirão como um teste decisivo para Undav provar que é capaz de liderar o ataque durante os 90 minutos completos. Essas partidas serão o teste final antes de a Die Mannschaft iniciar sua campanha no Grupo E da Copa do Mundo, onde enfrentará Curaçao, Costa do Marfim e Equador.