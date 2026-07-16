“Que bobagem!” – Michael Owen critica duramente a abordagem de “time de bar” de Thomas Tuchel contra a Argentina, após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo de 2026

Em uma avaliação contundente do desempenho da Inglaterra em Atlanta, Owen não mediu palavras ao discutir as decisões táticas de Tuchel. Apesar de Anthony Gordon ter dado à Inglaterra uma vantagem logo no início, a equipe recuou para uma formação fortemente defensiva, uma jogada que Owen considera um erro fundamental de julgamento da comissão técnica.

Em comentários destacados pela BBC Sport, o ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid disse: “Recuar, colocar 11 jogadores na própria área e simplesmente chutar a bola com toda a força, cabecear para fora e tudo mais, e levar uma bola na cara... as pessoas acham que isso é corajoso. Não é. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Futebol não é levar uma bola no nariz, sangrar e todo mundo dizer: ‘É, isso é fantástico, olha só como somos corajosos’. Isso é bobagem. Eu consigo fazer meu time do bar da esquina fazer isso.”