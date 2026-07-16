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“Que bobagem!” – Michael Owen critica duramente a abordagem de “time de bar” de Thomas Tuchel contra a Argentina, após a eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo de 2026
Owen critica a tática de “parar o ônibus” de Tuchel
Em uma avaliação contundente do desempenho da Inglaterra em Atlanta, Owen não mediu palavras ao discutir as decisões táticas de Tuchel. Apesar de Anthony Gordon ter dado à Inglaterra uma vantagem logo no início, a equipe recuou para uma formação fortemente defensiva, uma jogada que Owen considera um erro fundamental de julgamento da comissão técnica.
Em comentários destacados pela BBC Sport, o ex-atacante do Liverpool e do Real Madrid disse: “Recuar, colocar 11 jogadores na própria área e simplesmente chutar a bola com toda a força, cabecear para fora e tudo mais, e levar uma bola na cara... as pessoas acham que isso é corajoso. Não é. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Futebol não é levar uma bola no nariz, sangrar e todo mundo dizer: ‘É, isso é fantástico, olha só como somos corajosos’. Isso é bobagem. Eu consigo fazer meu time do bar da esquina fazer isso.”
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As substituições defensivas de Tuchel saem pela culatra
A mudança tática começou a tomar forma no meio do segundo tempo, quando Tuchel optou por proteger a vantagem de 1 a 0 ao colocar três defensores em campo. Essa abordagem defensiva entregou todo o ímpeto aos atuais campeões mundiais, permitindo que a Argentina dominasse a posse de bola e, por fim, marcasse os gols necessários para avançar.
Owen acredita que essas instruções passaram a mensagem errada tanto para os jogadores ingleses quanto para o adversário. Ao convidar a pressão, a Inglaterra basicamente entregou as chaves do jogo a Lionel Messi, que aproveitou ao máximo o espaço e o tempo que lhe foram concedidos no terço final do campo.
O impacto da vitória do México
A Inglaterra havia usado uma estratégia semelhante, baseada na garra, para derrotar o México nas oitavas de final, jogando a maior parte daquela partida com dez jogadores após a expulsão de Jarell Quansah. No entanto, Owen argumenta que os elogios recebidos por aquele desempenho deram ao time uma falsa sensação de segurança em relação a táticas negativas.
“Foi aí que perdemos o torneio, comemorando a vitória sobre o México da maneira como fizemos”, continuou Owen. “Foi a maneira errada. O problema é que, como jogador, uma vez que isso fica na sua cabeça, é tipo: ‘Ah, vencemos. Todo mundo acha que somos ótimos, e conseguimos isso fazendo assim’. Subconscientemente, assim que você abre 1 a 0 agora, o que você acha que vamos pensar? O que você acha que os jogadores vão pensar? E aí o técnico coloca três defensores em campo. Que mensagem você acha que isso passa para a Argentina?”
- AFP
Guehi questiona a decisão da Inglaterra de defender a vantagem
O zagueiro da Inglaterra, Marc Guehi, também expressou sua frustração com a decisão da equipe de recuar após abrir o placar contra a Argentina, argumentando que os Três Leões deveriam ter continuado pressionando para frente, em vez de tentar proteger a vantagem.
“Assim que abrimos 1 a 0, parecia que estávamos apenas tentando segurar o resultado, o que, nesse nível, simplesmente não é suficiente, então estou arrasado.” Ele acrescentou: “Devíamos ter continuado. Devíamos ter continuado pressionando. Dava a impressão de que, assim que marcamos, a mentalidade passou a ser recuar e defender.”
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