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Que azar, ainda estamos na liderança! Filipe se revolta com roubo do VAR enquanto golaço de Brunner mantém Monaco no topo
Monaco reage e retoma a liderança da Ligue 1
O Monaco ampliou seu início invicto na campanha da Ligue 1 depois de buscar o empate por 1 a 1 com o Strasbourg no Stade de la Meinau. Em desvantagem no início do segundo tempo após um gol contra de Sadibou Sane, o Monaco mostrou enorme resiliência para igualar o placar.
O atacante alemão Paris Brunner protagonizou o momento decisivo aos 73 minutos, acertando uma magnífica finalização de 25 metros no ângulo.
O ponto conquistado com muito esforço recolocou a equipe de Filipe Luis na liderança da tabela após quatro partidas.
- AFP
Filipe Luis exalta o caráter do elenco e o gol de Brunner
Falando após a partida, Filipe Luis expressou enorme orgulho pela recusa de sua equipe em aceitar a derrota em um estádio notoriamente difícil. O técnico destacou Brunner com elogios especiais, ressaltando tanto sua pressão defensiva incansável quanto sua qualidade explosiva e decisiva.
Ele observou que a equipe só encontrou seu verdadeiro ritmo ofensivo depois de sair atrás no placar.
"Atacantes podem estar em um dia ruim, mas, se receberem a bola na área certa, decidem partidas", disse Filipe Luis. "Paris pressiona sem parar e ataca os espaços. Os jogadores queriam desesperadamente vencer, e eu me orgulho do esforço deles."
Técnico se revolta com o protocolo do VAR por pênalti marcado no fim
O treinador brasileiro não escondeu a frustração em relação a um incidente polêmico no fim, quando o reserva Matthis Abline caiu dentro da área após uma dividida com Mitchell. Apesar de uma revisão de dois minutos, o VAR optou por não intervir, negando ao Monaco um possível gol da vitória.
Filipe Luis pediu que os treinadores passem a ter direito a pedidos de revisão ou que os árbitros consultem diretamente o monitor à beira do campo.
"Errar é humano, mas, quando você vê o replay, é pênalti claro", argumentou. "Se leva dois minutos para revisar, o árbitro deveria ir ele mesmo até a tela. Os jogadores estão incrivelmente frustrados com isso."
- PRESSE SPORTS
Foco do Rouge et Blanc se volta para teste contra o Lens
Tendo preservado sua invencibilidade, o Monaco agora se prepara para defender a liderança em casa. A equipe volta a campo na noite de sexta-feira, quando recebe o Lens no Stade Louis II.
O treinador enfatizou a importância de levar a temporada um jogo de cada vez, em vez de fazer previsões de longo prazo sobre o título.
O Monaco busca manter seu forte embalo e somar três pontos para reforçar seu lugar no topo da tabela.
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