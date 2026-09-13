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Alvino Hanafi

Traduzido por

Que azar, ainda estamos na liderança! Filipe se revolta com roubo do VAR enquanto golaço de Brunner mantém Monaco no topo

Mônaco
Campeonato Francês
Luis

Filipe Luis insistiu que o Monaco mereceu plenamente seguir na liderança da Ligue 1 depois de buscar o empate por 1 a 1 com o Strasbourg. O técnico brasileiro elogiou o espetacular gol de empate de longa distância de Paris Brunner, mas criticou o VAR por ignorar um lance de pênalti no fim.

  • Monaco reage e retoma a liderança da Ligue 1

    O Monaco ampliou seu início invicto na campanha da Ligue 1 depois de buscar o empate por 1 a 1 com o Strasbourg no Stade de la Meinau. Em desvantagem no início do segundo tempo após um gol contra de Sadibou Sane, o Monaco mostrou enorme resiliência para igualar o placar.

    O atacante alemão Paris Brunner protagonizou o momento decisivo aos 73 minutos, acertando uma magnífica finalização de 25 metros no ângulo.

    O ponto conquistado com muito esforço recolocou a equipe de Filipe Luis na liderança da tabela após quatro partidas.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    Filipe Luis exalta o caráter do elenco e o gol de Brunner

    Falando após a partida, Filipe Luis expressou enorme orgulho pela recusa de sua equipe em aceitar a derrota em um estádio notoriamente difícil. O técnico destacou Brunner com elogios especiais, ressaltando tanto sua pressão defensiva incansável quanto sua qualidade explosiva e decisiva.

    Ele observou que a equipe só encontrou seu verdadeiro ritmo ofensivo depois de sair atrás no placar.

    "Atacantes podem estar em um dia ruim, mas, se receberem a bola na área certa, decidem partidas", disse Filipe Luis. "Paris pressiona sem parar e ataca os espaços. Os jogadores queriam desesperadamente vencer, e eu me orgulho do esforço deles."


  • Técnico se revolta com o protocolo do VAR por pênalti marcado no fim

    O treinador brasileiro não escondeu a frustração em relação a um incidente polêmico no fim, quando o reserva Matthis Abline caiu dentro da área após uma dividida com Mitchell. Apesar de uma revisão de dois minutos, o VAR optou por não intervir, negando ao Monaco um possível gol da vitória.

    Filipe Luis pediu que os treinadores passem a ter direito a pedidos de revisão ou que os árbitros consultem diretamente o monitor à beira do campo.

    "Errar é humano, mas, quando você vê o replay, é pênalti claro", argumentou. "Se leva dois minutos para revisar, o árbitro deveria ir ele mesmo até a tela. Os jogadores estão incrivelmente frustrados com isso."

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  • imago-sport-1082472286.jpgPRESSE SPORTS

    Foco do Rouge et Blanc se volta para teste contra o Lens

    Tendo preservado sua invencibilidade, o Monaco agora se prepara para defender a liderança em casa. A equipe volta a campo na noite de sexta-feira, quando recebe o Lens no Stade Louis II.

    O treinador enfatizou a importância de levar a temporada um jogo de cada vez, em vez de fazer previsões de longo prazo sobre o título.

    O Monaco busca manter seu forte embalo e somar três pontos para reforçar seu lugar no topo da tabela.

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