O Monaco ampliou seu início invicto na campanha da Ligue 1 depois de buscar o empate por 1 a 1 com o Strasbourg no Stade de la Meinau. Em desvantagem no início do segundo tempo após um gol contra de Sadibou Sane, o Monaco mostrou enorme resiliência para igualar o placar.

O atacante alemão Paris Brunner protagonizou o momento decisivo aos 73 minutos, acertando uma magnífica finalização de 25 metros no ângulo.

O ponto conquistado com muito esforço recolocou a equipe de Filipe Luis na liderança da tabela após quatro partidas.