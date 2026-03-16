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"Que artifício ridículo!" — A bizarra rotina de reunião do Chelsea é criticada por Gary Neville, que diz a Liam Rosenior para "simplesmente parar com isso"
Uma rotina que foi alvo de escárnio
Após a derrota de sábado para o Newcastle, a preparação pré-jogo do Chelsea voltou a ser alvo de intenso escrutínio depois que os jogadores cercaram o árbitro Paul Tierney no círculo central durante uma estranha reunião. Desde que assumiu o cargo em janeiro, Rosenior tornou essa rotina um pilar da equipe. No entanto, a versão mais recente, na qual Tierney foi obrigado a ficar em pé de forma constrangedora entre os jogadores, foi amplamente ridicularizada. A decisão tática levantou dúvidas sobre se os Blues estão colocando o “espetáculo” acima da essência durante sua recente fase de baixa, mesmo que Rosenior tenha defendido o ritual e repreendido o árbitro por interferir.
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“É quase uma seita”
Em seu podcast na Sky Sports, Neville não mediu palavras, classificando a reunião como uma distração desnecessária. “Achei extremamente estranho, realmente esquisito”, afirmou o ex-zagueiro da Inglaterra. “Se você precisa de uma reunião 10 segundos antes do pontapé inicial para motivar uns aos outros, é porque algo deu errado na sua preparação.” O ex-capitão do Manchester United argumentou que tais demonstrações são “apenas para se exibir” e “quase-sectárias”, antes de lançar um ultimato direto ao técnico do Chelsea: “Eu pararia com isso imediatamente, cortaria o mal pela raiz. Simplesmente pare. É um absurdo — tudo isso é um absurdo.”
Uma sequência de resultados ruins
O escrutínio sobre os “artifícios” do Chelsea coincide com uma preocupante queda de rendimento em campo. Após um impulso inicial com a chegada do novo técnico Rosenior, os Blues venceram apenas uma das últimas cinco partidas da Premier League, caindo para a sexta posição na tabela. Suas ambições na copa nacional também foram interrompidas pelo Arsenal na Carabao Cup. Críticos argumentam que o foco em demonstrações psicológicas, como o huddle, não consegue mascarar problemas táticos profundamente enraizados, como demonstrado pelo fato de que adversários como o Newcastle pareceram completamente indiferentes à exibição e venceram por 1 a 0.
- AFP
Uma tarefa difícil contra o PSG
O Chelsea enfrenta o maior teste à sua resistência nesta terça-feira, quando recebe o atual campeão da Liga dos Campeões, o PSG, em Stamford Bridge. Após uma dolorosa derrota por 5 a 2 na partida de ida, os Blues precisam de um verdadeiro milagre para avançar às quartas de final, onde um possível confronto contra o Liverpool ou o Galatasaray os aguarda. Com a temporada chegando a um momento crítico, Rosenior deve decidir se segue o conselho de Neville e “corta o mal pela raiz” ou se mantém suas rotinas controversas.
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