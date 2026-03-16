"Que artifício ridículo!" — A bizarra rotina de reunião do Chelsea é criticada por Gary Neville, que diz a Liam Rosenior para "simplesmente parar com isso"

Após a derrota de sábado para o Newcastle, a preparação pré-jogo do Chelsea voltou a ser alvo de intenso escrutínio depois que os jogadores cercaram o árbitro Paul Tierney no círculo central durante uma estranha reunião. Desde que assumiu o cargo em janeiro, Rosenior tornou essa rotina um pilar da equipe. No entanto, a versão mais recente, na qual Tierney foi obrigado a ficar em pé de forma constrangedora entre os jogadores, foi amplamente ridicularizada. A decisão tática levantou dúvidas sobre se os Blues estão colocando o “espetáculo” acima da essência durante sua recente fase de baixa, mesmo que Rosenior tenha defendido o ritual e repreendido o árbitro por interferir.