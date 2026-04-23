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Quatro títulos consecutivos! O time feminino do Bayern de Munique conquista mais uma vez o título da Frauen-Bundesliga, enquanto a “Leoa” Georgia Stanway se despede em grande estilo
O Bayern conquista o histórico quarto título consecutivo
O gigante de Munique conquistou o título da temporada 2025-26 com quatro rodadas de antecedência, após uma vitória disputada contra o Union Berlin, combinada com o empate sem gols do Wolfsburg contra o Werder Bremen. Os gols de Edna Imade e Barbara Dunst foram neutralizados duas vezes pelas resistentes anfitriãs, mas a reserva Giulia Gwinn acabou marcando o gol da vitória, mantendo o histórico perfeito do Bayern. A vitória ampliou a sequência de vitórias do clube para 19 partidas, levando-o a uma vantagem inalcançável de 15 pontos na liderança da tabela.
Stanway se despede como campeão em série
Enquanto o time comemorava seu oitavo título de liga, a conquista tem um peso emocional significativo para Stanway, que confirmou sua saída no meio do ano. A meio-campista de 27 anos transformou-se em um talento de nível mundial durante sua passagem de quatro anos pela Baviera, ajudando o clube a estabelecer uma dinastia nacional desde sua transferência do Manchester City em 2022. Tendo conquistado o campeonato em todas as temporadas que passou na Alemanha, espera-se agora que Stanway retorne à Superliga Feminina.
O Arsenal lidera a disputa pela estrela das Lionesses
Com o contrato de Stanway chegando ao fim, o Arsenal surgiu como o principal candidato a garantir sua contratação, buscando reforçar um elenco que recentemente conquistou a glória na Liga dos Campeões. Os Gunners estariam em negociações avançadas com a jogadora, que já disputou 91 partidas pela seleção inglesa, com o objetivo de contar com sua experiência de ponta na busca pelo título da WSL na próxima temporada. Vários outros grandes clubes europeus continuam interessados na meio-campista, que se tornou uma das jogadoras inglesas mais condecoradas na história do futebol feminino.
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As ambições continentais ganham destaque
O Bayern tem pouco tempo para comemorar, já que volta imediatamente a se concentrar na gigantesca partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na Allianz Arena, neste sábado. Após suas conquistas europeias, o time que já está praticamente garantido como campeão viaja para enfrentar o Werder Bremen em uma partida remarcada do campeonato, antes de finalmente levantar o troféu em casa contra o Eintracht Frankfurt, no dia 9 de maio. Enfrentar um time dominante como o Barcelona será o teste definitivo para a equipe de José Barcala, que busca adicionar o primeiro título europeu à sua coleção de troféus nacionais.