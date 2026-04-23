Quatro títulos consecutivos! O time feminino do Bayern de Munique conquista mais uma vez o título da Frauen-Bundesliga, enquanto a “Leoa” Georgia Stanway se despede em grande estilo

O Bayern tem pouco tempo para comemorar, já que volta imediatamente a se concentrar na gigantesca partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Barcelona, na Allianz Arena, neste sábado. Após suas conquistas europeias, o time que já está praticamente garantido como campeão viaja para enfrentar o Werder Bremen em uma partida remarcada do campeonato, antes de finalmente levantar o troféu em casa contra o Eintracht Frankfurt, no dia 9 de maio. Enfrentar um time dominante como o Barcelona será o teste definitivo para a equipe de José Barcala, que busca adicionar o primeiro título europeu à sua coleção de troféus nacionais.