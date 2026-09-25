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Karim Benzema Joao PedroGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

Quatro qualidades que Joao Pedro compartilha com Karim Benzema destacadas pela lenda do Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink após declaração ousada do técnico do Chelsea, Xabi Alonso

J. Pedro
Chelsea
K. Benzema
E. Martinez
Premier League

Xabi Alonso afirmou de forma ousada que o atacante do Chelsea Joao Pedro pode ser comparado ao ex-"Galáctico" do Real Madrid Karim Benzema. Jimmy Floyd Hasselbaink concorda com essa avaliação, e o ex-astro dos Blues explicou, em entrevista exclusiva à GOAL, quatro qualidades que o internacional brasileiro compartilha com o lendário artilheiro francês.

  • Karim Benzema Cristiano Ronaldo Real MadridGetty

    Vencedor da Bola de Ouro, Benzema marcou 354 gols pelo Real Madrid

    Benzema é considerado um talento geracional e um homem que está ao lado dos maiores da área quando o assunto são camisas 9 prolíficos de sua era. Ele figura ao lado de nomes como Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero e Harry Kane.

    O jogador, que atualmente está sem clube após sua saída do Al-Hilal, da Saudi Pro League, já foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu e fez parte do icônico trio de ataque ‘BBC’ ao lado do veloz galês Gareth Bale. Ele marcou 354 gols pelo Real ao longo de 14 temporadas e ganhou a Bola de Ouro em 2022.

    O atacante sul-americano Pedro ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder dizer que alcançou esse nível, mas vem tendo um desempenho admirável no Chelsea após uma transferência de £ 60 milhões (US$ 79 mi) do Brighton em 2025, com a marca de 20 gols sendo alcançada em sua temporada de estreia em Stamford Bridge.

    • Publicidade

  • O que o técnico do Chelsea, Alonso, disse sobre Pedro, camisa 9 do Chelsea

    Agora ele trabalha sob o comando de Alonso, ex-companheiro de Benzema no Madrid, com o espanhol dizendo sobre seu principal artilheiro: “Se você contar quantos grandes atacantes temos na Premier League, tenho certeza de que João está lá, [Erling] Haaland com certeza está lá. Então eu o colocaria nesse nível.

    “Ele tem um objetivo muito claro nesta temporada: fazer uma grande temporada, marcar muitos gols e ser indicado não apenas neste mês, mas em mais meses. Não estou surpreso, mas muito feliz com o tipo de jogador que temos aqui com João.

    “Em muitas coisas ele me lembra Benzema, porque é bom dentro da área, é bom fora da área, é bom caindo pelo lado esquerdo, é bom de cabeça. Ele é muito completo, é inteligente. Então, sim, ele ainda é jovem, ainda há coisas a desenvolver, mas tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais.”

  • Joao Pedro Chelsea 2026-27Getty

    Explicado: qualidades compartilhadas por Pedro e o ícone francês Benzema

    Hasselbaink, que um dia já comandou o ataque em west London, entende por que as comparações entre Pedro e Benzema estão sendo feitas. Falando em associação com MrQ, o poderoso holandês disse à GOAL: “Posso entender isso. Vejo semelhanças.

    “Os dois são muito técnicos, muito, muito inteligentes. Ambos podem recuar para o meio-campo e jogar. E os dois são muito calmos na frente do gol. Então, consigo ver semelhanças. Joao Pedro ainda não está nesse nível. Mas consigo ver semelhanças.”

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  • Por que a contratação do campeão da Copa do Mundo Martinez é um movimento astuto do Chelsea

    Pedro balançou as redes em três ocasiões nesta temporada, mas vinha lidando com uma lesão leve nos últimos tempos. Isso o impediu de continuar oferecendo inspiração ofensiva ao lado da dupla de armadores Morgan Rogers e Cole Palmer.

    O Chelsea tem se saído admiravelmente bem nesse aspecto, mas está encontrando dificuldades para corrigir as falhas defensivas. O clube contratou o goleiro campeão da Copa do Mundo Emi Martinez para ajudar nesse processo, com o enigmático argentino chegando do Aston Villa.

    Questionado se esse acordo de £ 7,5 milhões (US$ 10 mi) vai se provar um negócio astuto com o tempo, Hasselbaink acrescentou: “Os gols não pararam. Mas estou muito satisfeito por o próprio caráter ter chegado. E é um campeão do mundo. Ele fica ali, é um grande porte físico, é um líder. E você nunca pode ter demais disso no seu elenco.

    “Então, obviamente, ele ainda não jogou seu melhor futebol. Isso é uma combinação de várias coisas. Também das pessoas à frente dele. Mas estou muito feliz por esse tipo de caráter ter chegado ao clube.”

  • Emi Martinez Chelsea 2026-27 celebrationGetty

    Chelsea busca estancar as falhas defensivas na temporada 2026-27

    O Chelsea somou apenas um ponto nos últimos três jogos pela Premier League, enquanto sofreu 10 gols nas últimas quatro partidas em todas as competições, e claramente há trabalho a ser feito por Alonso durante a primeira pausa para jogos internacionais de 2026-27.

    Ele deve voltar a contar com Pedro a tempo do compromisso em casa contra o Bournemouth, em 10 de outubro, com o Chelsea buscando começar em alta quando a ação competitiva for retomada.

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