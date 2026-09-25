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Quatro qualidades que Joao Pedro compartilha com Karim Benzema destacadas pela lenda do Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink após declaração ousada do técnico do Chelsea, Xabi Alonso
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Vencedor da Bola de Ouro, Benzema marcou 354 gols pelo Real Madrid
Benzema é considerado um talento geracional e um homem que está ao lado dos maiores da área quando o assunto são camisas 9 prolíficos de sua era. Ele figura ao lado de nomes como Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero e Harry Kane.
O jogador, que atualmente está sem clube após sua saída do Al-Hilal, da Saudi Pro League, já foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu e fez parte do icônico trio de ataque ‘BBC’ ao lado do veloz galês Gareth Bale. Ele marcou 354 gols pelo Real ao longo de 14 temporadas e ganhou a Bola de Ouro em 2022.
O atacante sul-americano Pedro ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder dizer que alcançou esse nível, mas vem tendo um desempenho admirável no Chelsea após uma transferência de £ 60 milhões (US$ 79 mi) do Brighton em 2025, com a marca de 20 gols sendo alcançada em sua temporada de estreia em Stamford Bridge.
O que o técnico do Chelsea, Alonso, disse sobre Pedro, camisa 9 do Chelsea
Agora ele trabalha sob o comando de Alonso, ex-companheiro de Benzema no Madrid, com o espanhol dizendo sobre seu principal artilheiro: “Se você contar quantos grandes atacantes temos na Premier League, tenho certeza de que João está lá, [Erling] Haaland com certeza está lá. Então eu o colocaria nesse nível.
“Ele tem um objetivo muito claro nesta temporada: fazer uma grande temporada, marcar muitos gols e ser indicado não apenas neste mês, mas em mais meses. Não estou surpreso, mas muito feliz com o tipo de jogador que temos aqui com João.
“Em muitas coisas ele me lembra Benzema, porque é bom dentro da área, é bom fora da área, é bom caindo pelo lado esquerdo, é bom de cabeça. Ele é muito completo, é inteligente. Então, sim, ele ainda é jovem, ainda há coisas a desenvolver, mas tem muitas, muitas qualidades absolutamente excepcionais.”
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Explicado: qualidades compartilhadas por Pedro e o ícone francês Benzema
Hasselbaink, que um dia já comandou o ataque em west London, entende por que as comparações entre Pedro e Benzema estão sendo feitas. Falando em associação com MrQ, o poderoso holandês disse à GOAL: “Posso entender isso. Vejo semelhanças.
“Os dois são muito técnicos, muito, muito inteligentes. Ambos podem recuar para o meio-campo e jogar. E os dois são muito calmos na frente do gol. Então, consigo ver semelhanças. Joao Pedro ainda não está nesse nível. Mas consigo ver semelhanças.”
Por que a contratação do campeão da Copa do Mundo Martinez é um movimento astuto do Chelsea
Pedro balançou as redes em três ocasiões nesta temporada, mas vinha lidando com uma lesão leve nos últimos tempos. Isso o impediu de continuar oferecendo inspiração ofensiva ao lado da dupla de armadores Morgan Rogers e Cole Palmer.
O Chelsea tem se saído admiravelmente bem nesse aspecto, mas está encontrando dificuldades para corrigir as falhas defensivas. O clube contratou o goleiro campeão da Copa do Mundo Emi Martinez para ajudar nesse processo, com o enigmático argentino chegando do Aston Villa.
Questionado se esse acordo de £ 7,5 milhões (US$ 10 mi) vai se provar um negócio astuto com o tempo, Hasselbaink acrescentou: “Os gols não pararam. Mas estou muito satisfeito por o próprio caráter ter chegado. E é um campeão do mundo. Ele fica ali, é um grande porte físico, é um líder. E você nunca pode ter demais disso no seu elenco.
“Então, obviamente, ele ainda não jogou seu melhor futebol. Isso é uma combinação de várias coisas. Também das pessoas à frente dele. Mas estou muito feliz por esse tipo de caráter ter chegado ao clube.”
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Chelsea busca estancar as falhas defensivas na temporada 2026-27
O Chelsea somou apenas um ponto nos últimos três jogos pela Premier League, enquanto sofreu 10 gols nas últimas quatro partidas em todas as competições, e claramente há trabalho a ser feito por Alonso durante a primeira pausa para jogos internacionais de 2026-27.
Ele deve voltar a contar com Pedro a tempo do compromisso em casa contra o Bournemouth, em 10 de outubro, com o Chelsea buscando começar em alta quando a ação competitiva for retomada.
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