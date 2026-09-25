Quatro qualidades que Joao Pedro compartilha com Karim Benzema destacadas pela lenda do Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink após declaração ousada do técnico do Chelsea, Xabi Alonso

Benzema é considerado um talento geracional e um homem que está ao lado dos maiores da área quando o assunto são camisas 9 prolíficos de sua era. Ele figura ao lado de nomes como Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero e Harry Kane.

O jogador, que atualmente está sem clube após sua saída do Al-Hilal, da Saudi Pro League, já foi companheiro de Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu e fez parte do icônico trio de ataque ‘BBC’ ao lado do veloz galês Gareth Bale. Ele marcou 354 gols pelo Real ao longo de 14 temporadas e ganhou a Bola de Ouro em 2022.

O atacante sul-americano Pedro ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder dizer que alcançou esse nível, mas vem tendo um desempenho admirável no Chelsea após uma transferência de £ 60 milhões (US$ 79 mi) do Brighton em 2025, com a marca de 20 gols sendo alcançada em sua temporada de estreia em Stamford Bridge.