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Quatro nomes figuram ao lado de Christian Pulisic na lista de jogadores “indispensáveis” da seleção americana, enquanto Brad Friedel minimiza as expectativas de que o “Capitão América” seja um “garoto-propaganda”
Pulisic volta a marcar após uma sequência de 21 jogos sem gols
O torneio terá início no dia 11 de junho, com a equipe de Mauricio Pochettino estreando contra o Paraguai no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, no segundo dia de competição.
A equipe ainda tem outro amistoso de preparação contra a Alemanha no sábado, depois de já ter impressionado muitos na vitória por 3 a 2 sobre o Senegal. Nessa partida, Pulisic marcou seu primeiro gol do ano.
Depois de ter alcançado recordes pessoais em termos de gols desde que se transferiu do Chelsea para o AC Milan em 2023, o atacante de 27 anos passou por um 2026 difícil. Sua última vez marcando na Série A foi lá em 28 de dezembro de 2025.
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A Seleção Masculina dos EUA está trabalhando com uma "Geração de Ouro" de talentos
Foram disputados 21 jogos por clubes e pela seleção nacional antes de ele finalmente voltar a encontrar o ritmo contra adversários africanos. A esperança é que as portas tenham se reaberto bem a tempo de ele brilhar no maior dos torneios internacionais.
A seleção dos EUA buscará que sua maior estrela ilumine um espetáculo global na América do Norte, mas ele não pode carregar sozinho todo esse peso de expectativa. Felizmente, vários outros jogadores que atuam na Europa já construíram reputações sólidas o suficiente para estarem prontos a brilhar sob os holofotes mais intensos.
Quem, ao lado de Pulisic, se tornou indispensável na seleção dos EUA?
Questionado sobre esse grupo e se Pulisic é tão importante para a causa coletiva a ponto de ser convocado independentemente de seu desempenho no campeonato nacional, o ex-goleiro da seleção dos EUA Friedel — em entrevista ao GOAL por cortesia do MrQ — disse: “Acho que o que é realmente importante é que os jogadores não se valorizem com base no preço. Sabe, quando ele [Pulisic] foi vendido por 60 milhões de libras e isso virou uma loucura nas redes sociais, as pessoas automaticamente pensaram que, por causa do seu preço, ele era o melhor nisso, o melhor naquilo, o líder, tudo. E nem todo mundo foi feito para ser líder.
“Para mim, o importante é dar um tempo para ele, deixá-lo sem nenhuma pressão e simplesmente deixá-lo jogar e curtir o futebol. Aí, acho que poderíamos ver um Christian Pulisic realmente incrível. Acho que se ele vai ser o garoto-propaganda e dar todas as entrevistas, etc., etc., isso é muita coisa para lidar.
“Acho que, se você olhar para o núcleo da equipe, é mais importante que Chris Richards esteja em forma. É mais importante que Antonee Robinson esteja em forma. É mais importante que Tyler Adams e Weston McKennie estejam em forma.
“Esses são os jogadores que eu diria que estão mais próximos de serem indispensáveis. Acho que, se você tiver esses quatro caras, os outros podem dar uma força e deixar que esses quatro carreguem o peso da pressão e das críticas, porque todos eles conseguem lidar com isso facilmente.”
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Até onde os Estados Unidos chegarão na Copa do Mundo de 2026, que será disputada em casa?
Se jogadores como Pulisic, Adams e McKennie conseguirem estar à altura do desafio neste verão, a seleção dos EUA tem potencial para se tornar uma zebra e avançar com passos firmes até as fases finais de uma Copa do Mundo ampliada.
Chegar às oitavas de final será o mínimo exigido, e tudo será possível assim que a fase eliminatória começar. O “Capitão América” pode ter redescoberto seus superpoderes na hora certa, com um elenco repleto de estrelas de heróis prontos para brilhar ao seu lado no maior espetáculo do futebol.