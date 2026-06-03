Questionado sobre esse grupo e se Pulisic é tão importante para a causa coletiva a ponto de ser convocado independentemente de seu desempenho no campeonato nacional, o ex-goleiro da seleção dos EUA Friedel — em entrevista ao GOAL por cortesia do MrQ — disse: “Acho que o que é realmente importante é que os jogadores não se valorizem com base no preço. Sabe, quando ele [Pulisic] foi vendido por 60 milhões de libras e isso virou uma loucura nas redes sociais, as pessoas automaticamente pensaram que, por causa do seu preço, ele era o melhor nisso, o melhor naquilo, o líder, tudo. E nem todo mundo foi feito para ser líder.

“Para mim, o importante é dar um tempo para ele, deixá-lo sem nenhuma pressão e simplesmente deixá-lo jogar e curtir o futebol. Aí, acho que poderíamos ver um Christian Pulisic realmente incrível. Acho que se ele vai ser o garoto-propaganda e dar todas as entrevistas, etc., etc., isso é muita coisa para lidar.

“Acho que, se você olhar para o núcleo da equipe, é mais importante que Chris Richards esteja em forma. É mais importante que Antonee Robinson esteja em forma. É mais importante que Tyler Adams e Weston McKennie estejam em forma.

“Esses são os jogadores que eu diria que estão mais próximos de serem indispensáveis. Acho que, se você tiver esses quatro caras, os outros podem dar uma força e deixar que esses quatro carreguem o peso da pressão e das críticas, porque todos eles conseguem lidar com isso facilmente.”